高雄氣爆案：法院認定高市負最大責任，榮化、華運判賠2.4億

（中央社）

高雄氣爆案，高雄市政府為受災戶辦理「代位求償」，其中3案高雄地院今天上午審結宣判，李長榮化工和華運倉儲各有30%責任，共賠償新台幣2億4000多萬元。全案可上訴。

這起4年前發生的氣爆案，共造成32人死亡、321人輕重傷和屋損及車損等，高雄市政府與李長榮化工等達成協議，共同啟動罹難者和重傷者和解工作，並辦理「代位求償」向榮化、華運及中油共求償約10億元。

高雄地方法院審結宣判，認定中油無過失責任，高雄巿政府、榮化及華運應負過失責任，比例分別為40%、30%、30%。受災戶對原告高雄巿政府的賠償請求權已超過2年短期時效，被告榮化等的賠償額，依法應免除原告高雄市政府原應分擔的比例。

高雄地方法院判榮化、華運共須負擔60%過失責任，3案共判賠2億4000多萬元。另外，原告榮化控告被告中油求償7億多元案遭駁回；原告中油控告被告榮化求償9400多萬元案，高雄地院判榮化應賠償4000多萬元。

高雄氣爆案發生於民國103年7月31日，當天深夜11時55分起前鎮區、苓雅區連環爆炸，範圍遍及凱旋三路、三多一、二路、一心一路等，道路塌陷成深溝，房屋及車輛受損，現場救援的7名警義消人員不幸罹難，造成32人死亡、321人輕重傷。

高雄地檢署起訴榮化前董事長李謀偉等12人；高雄地院今年5月依業務過失致死罪，判12人各有期徒刑4年以上。

「代位求償」讓高雄市政府「全身而退」嗎？

《聯合新聞網》報導，高雄氣爆之後，高雄市政府啟動「代位求償」，先向氣爆善款委員會「借」近10億善款賠償災民，再替3140名災民提出損害賠償的民事官司，要榮化、華運賠償災民，高雄地方法院今天上午先宣判的3案，判榮化、華運各負三成賠償責任，共應賠約2.４億元；雖然高雄市政府要負4成責任，但因逾2年請求權時效，災民已無法向市府求償，有人因此認為高市府「全身而退」。

《蘋果日報》報導，高雄市政府當初提出代位求償構想，一度被外界抨擊是「拿善款買債權」，亦即先將善款發放給災民，再勸說災民將損害賠償請求權讓與市府，由市府來替災民向涉案廠商求償，反而模糊了市府應負的責任。

對此高雄市政府多次強調已與榮化、華運簽署三方協議，承諾在法院判決確定後，市府會與榮化、華運依比例分攤賠償金額。今天判決結果出爐後，高市府也重申，代位求償的金額是向氣爆善款管理委員會暫借，待與榮化、華運的責任分擔比例確定後，會編預算併華同榮化、華運的賠償金額一併歸還。絕對沒有「全身而退」這樣的事。

高雄氣爆自救會長陳冠榮今天表示，他尚未看到法院的民事判決，不過理論上，代位求償就是先把錢發放給災民，這個措施背後的法律很複雜，也有些議員認為市府提代位求償是不對的，但事實上以他接觸過的災民來說，他們要的很直接，就是早點拿到錢，早點回歸自己的生活，至於到底誰有過失、誰有錯，對災民來說就不是那麼重要。

高雄市政府：將上訴但不影響災民權益

對於因代位求償已取得救助金的災民，高市府強調今天的民事判決金額，不會影響災民權益；判決中提及向高市府請求權時效消滅扣減之事，是市府與榮化、華運內部責任分擔問題，與災民權益無關；市府一定會堅守「多退少不補」原則，如法院判賠較多，會補給災民賠償金，如判賠較少，也不會向災民追討，請災民不用擔心。

高雄市政府也說，今天上午3案的判決金額比市府求償救助計畫審查金額還低，證明市府推出的求償救助計畫及審查機制較能及時填補災民損失，為了回應災民期待，市府會即刻上訴。

《自由時報》報導，針對高雄地方法院在氣爆代位求償案的判決，高雄市政府今推測，法院可能沿用誤解刑事判決，導致市府與管線業者、在民事與刑事判決都一樣「各打五十大板」，市府表達深切遺憾，收到判決書後會立刻研議相關內容並上訴。

市府指出，榮化、華運連帶賠償責任各30%，負擔比例過低，蓋因其長年疏於維護管理系爭管線且氣爆當下確有不當加壓之行為，是氣爆之主要原因。

本案法院仍認定市府有責40%，係以20年前箱涵設置之責任，然工程界認為該刑事判決與工程實務經驗不符，市府也認為負擔比例過重，且目前各項判決都顯示，氣爆發生當下、市府接獲通報後的救災處置作為並無不妥。

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核稿編輯：羊正鈺