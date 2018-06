登上TIME封面的「小女孩」其實沒和媽媽拆散，川普政策轉彎有用嗎？

(中央社)

一張身穿桃紅上衣、滿頭亂髮的哭泣女童照片,近日橫掃各大媒體。這名年僅2歲,來自宏都拉斯的小偷渡客,成為川普政府移民政策的指標人物。

拍下這張照片的蓋提影像(Getty Images)資深記者摩爾(John Moore)說,為這名哭泣女童按下快門的當下,雖然知道自己正在拍攝「重要影像」,卻完全沒有料想到,後來照片會獲得如此廣大深遠的回響。

照片當中的2歲宏都拉斯女童,被母親帶著偷渡入境美國。她的母親被捕之後,隔離接受搜查,留下女童獨自一人哭著。「時代」雜誌(Time)今天公布以這張照片的女童身影,與川普照片合成在一起,配上「歡迎來到美國」標題,做為7月2日號最新一期封面。

摩爾接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說,拍照當天他是隨同美國邊界巡防隊(U.S. Border Patrol)出勤進行採訪任務,拍下女童照片之後,「心裡覺得非常難過。」

摩爾說,很高興看到自己所拍的這張照片,引起社會大眾對於移民問題的討論。他表示,身為一名攝影師,他當然希望照片是獲得完整採用,如同紀實照片一樣,而不是用來做為圖檔的一部分,但他理解「時代」雜誌的需求,以及他們想要擴大議題的用意。

他也說,對於這張照片觸動廣大群眾的內心,他感到非常欣慰。他說,在這行已經很多年,很多時候報導自認為非常重要的新聞,但後來卻沒能獲得大眾回應,「這張照片似乎深深打動很多人,對我個人來說也是一張感觸良多的照片」。

更有善心人士在網路上以此照片發動名為「Reunite an immigrant parent with their child」的募款專案,短短幾天就募集超過1800萬美金。

爸爸出面澄清:女兒沒和媽媽被拆散

不過,有一名自稱是女童父親的男子說,她和母親並未在邊界分離。

瓦雷拉(Denis Valera)在電話訪問中告訴路透社:「我的女兒成了在美國邊界被迫與家人分離的移民兒童象徵。也許她觸動了川普總統的心。」瓦雷拉說,第一次看見女兒哭泣的照片出現在電視上時,他震驚又痛苦,「看到當時發生在她身上的事情,讓每個人的心都碎了。」

瓦雷拉說,小女孩與媽媽桑傑士(Sandra Sanchez)一起被拘留在德州邊界城鎮麥卡倫(Mcallen),她們遭拘留後並未被拆散,桑傑士在未告知他和另外3個孩子的情況下,帶著女兒離開宏都拉斯首都德古西加巴以北的主要港口科蒂斯(Puerto Cortes)。桑傑士帶著小女兒前往美國,是為了尋求更好的就業機會,因為桑傑士在美國有家人。

瓦雷拉說:「只要他們別讓孩子跟母親分開,被驅逐出境也沒有關係。我等著看接下來會發生什麼事。」

即使小女孩平安,但還有2300名「待處理」的兒童

(中央社)而美國慈善機構正「盡力」處理美墨邊境家庭分離所引起的混亂情況,數千名兒童目前還沒有與父母團聚的可能。

5月5日以來,美國政府在美墨邊境將非法入境的2300多名兒童與其父母拆散,並將這些兒童安置在臨時帳篷和其他收容中心,無法與他們的親屬聯繫。

「孩童需要辯護」組織(Kids in Need of Defense)負責人楊恩(Wendy Young)在電話會議中告訴記者,在這之前,這些慈善機構「已經疲於」應付獨自抵達美國的移民孩童需求。她並說:

「如今在這些有極為複雜需求的孩子之外,又多出了2300名兒童。這使原已緊繃的系統承受了更多壓力,而政府這是十分蓄意的舉動。目前並無證據顯示,政府已備妥系統,可確保被拆散的家人能相互相聯繫和團圓,這仍然是個混亂的過程。」

由於面臨朝野兩黨議員和國際社會譴責,美國總統川普的移民政策急轉彎,他昨天簽署行政命令,為在邊境拆散移民家庭而引發的爭議劃下句點。

美國多家媒體引述衛生及公共服務部(Department of Health and Human Services)官員指出,目前尚無讓這些被拆散兒童與家人團聚的計畫。

《聯合新聞網》報導,紐約時報報導,美國將無證移民親子分開拘禁的作法並非最近才有,前總統布希和歐巴馬政府都曾有類似作法,不過當時屬少數例外,而非適用所有案件的通例。川普政府在行政命令簽署前的「依法執法」,遭到民眾和人權團體批評,指其違反人道。

目前與他們偷渡入境美國的父母分開的2300名孩童,其中部分孩童被送往全美其他州,紐約市長白思博說,239名與家長分離的無證移民子女被送往該市哈林區,安置在社福機構中,其中年紀最小者僅9個月大。

《轉角國際》報導,這數千名兒童,至少得在海關拘留中心等3天,才會被分發到各區的兒童移民收容所「分類註冊」,但由於數量過於龐大、各地收容所都呈現超載狀態,負責接手的美國衛生與公共服務部,才在德州的邊境沙漠地帶,蓋起了白色帳篷、重重鐵圍欄封鎖的臨時集中營,安置超量未成年偷渡客。

川普移民政策轉彎後,相關配套未定

不過雖然現在川普簽署行政命令,卻不一定能解決問題,除了已經被拆散的2300名孩童該如何和父母團聚並未被提及之外,《自由時報》報導,這項行政命令並未中止刑事起訴所有非法入境成人的「零容忍」政策,而是停止目前拘禁父母,將其子女另外安置在收容中心的作法,使非法移民在其案件審理期間不至於骨肉分離。

《世界日報》報導,原本非法入境家庭被捕進入移民司法程序後,家長子女就被分開,家長涉嫌犯罪須以嫌犯處理,由國土安全部與司法部負責;但孩童無辜依法不能被關或失去自由,由聯邦衛生福利部人員帶走,送到收容中心再依法律程序委託寄養家庭收容接納,現在依照川普總統的新行政命令,結果變成讓孩童和父母可以不分開,「全家一起關在牢寵裡」,靜候聽證。

《轉角國際》報導,不少人質疑,監獄與看守所是否適合關押兒童?兒童能在監獄待多久?已經失散的親子,在當前混亂中要怎麼團聚?因政策而變成「孤兒」的孩子,又該怎麼辦?《紐約時報》報導, 美國五角大樓發言人表示,美國正準備在四個美國軍事基地,庇護兩萬名移民子女,聯邦官員努力在實現總統的命令,在移民邊境被捕後,將移民家庭聚集在一起,在 德州和阿肯色州的2萬張床位,將容納「無人陪伴的兒童」。

《自由時報》報導,行政命令中指出,非法移民家庭會列為優先處理;總統也指示國防部尋找或者興建可收容非法移民家庭的設施,不過由於非法移民案件審理曠日廢時,當局有意無限期拘留孩童與父母,恐違反「佛羅雷斯和解案」(Flores settlement)協議。

1997年達成的這項協議限制政府拘留無父母陪伴之入境孩童不得超過20天,2015年加州中區聯邦法官朱美瑜(Dolly M. Gee)判決,即使有父母陪伴之孩童,同樣受此拘留期限保護,司法部奉川普指示數日內將向該區法院提出修訂此協議,不過法律專家認為法院不會同意修改。

核稿編輯:羊正鈺