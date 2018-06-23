【圖輯】為了能開車上路的第一天，沙國女性們做了什麼準備？

英國伊莉莎白女王已高齡92歲，但在公開場合中，女王的行動自如，許多事情仍舊親力親為，包括執行皇室公務更是不曾懈怠。女王平時的休閒娛樂很多，但其中一項讓她感到輕鬆自在的活動，竟然是開車。

由於英國駕照名義上的核發者就是英國君主，所以女王是全英國一個不必考駕照就能自由駕車的人。女王時常被媒體捕捉到親自開車去教堂作彌撒、兜風，甚至在2016年還被拍到開車載著孫媳婦凱特王子妃（Catherine）出門。

不僅如此，伊莉莎白女王還曾開車載著其他國家的皇室成員遊覽皇家莊園。1998年，當時還是王儲的前沙烏地阿拉伯國王阿卜杜拉（Abdullah bin Abdulaziz）訪問英國，女王邀請他一起遊覽花園，當他坐上休旅車副駕駛座時，女王卻坐上駕駛位準備開車，那一幕令阿卜杜拉驚訝不已，因為在沙國女性不被允許開車，所以他難以適應看見女性駕車，何況對方還是英國女王。

多年前阿卜杜拉國王難以想像的畫面，如今在沙烏地阿拉伯得以出現了。去（2017）年6月，沙國國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）任命自己的兒子穆罕默德・本・沙爾曼（Mohammad bin Salman）擔任王儲，沙爾曼王儲上任後快速推動多項改革，其中一個就是開放女性駕車。

2018年6月24日，是沙國女性能開車上路的第一天。為了這一天，沙國女性們做了什麼準備呢？

沙國女性阿卜都勒加德爾在駕訓班利用虛擬實境練習駕車｜Photo Credit:Reuters/達志影像

照著面紗的沙國女性阿卜都勒加德爾（Amira Abdulgader）表示，他想要坐在駕駛座上，成為控制整台車的人，並載著她的母親一同出門。「坐在駕駛座上代表你是掌握這趟旅途的人。」阿卜都勒加德爾說，她想掌握自己旅途的每個細節，什麼時候做、做什麼、什麼後回家，都可以照自己意思走。

另一 名駕訓班學員法拉吉（Maria al-Faraj，白衣者），正在練習更換輪胎｜Photo Credit:Reuters/達志影像

阿卜都勒加德爾是獲得阿拉伯國家石油公司補助的200名女性員工之一，她們沙國城市達蘭（Dhahran）一間與公司合作提供優惠的駕訓班，和教練、學員與家人，用行動支持這場席捲全沙國社會的「革命」。

駕訓班教練正在教導阿卜都勒加德爾與法拉吉，如何檢查引擎內的油位高低｜Photo Credit:Reuters/達志影像

「我們需要開車來滿足日常生活之需，我們正在辛勤工作，同時是孩子的母親，也有很多社交活動。由於有出門的需求，所以需要有交通工具。這將會改變我的生活。」阿卜都勒加德爾說。

法拉吉在使用3D模擬的駕訓機器練習道路駕駛｜Photo Credit:Reuters/達志影像

沙國國家石油公司共有6.6萬名員工，其中有5％是女性，代表這3,000名女性都可以在日後獲得公司補助，報考駕訓班。去年9月，沙爾曼國王替女性解除這項禁令，讓保守數十年的沙國開始出現變化，背後推手正是年僅32歲的沙爾曼王儲。

教練準備帶法拉吉實行駕訓場內的道路駕駛｜Photo Credit:Reuters/達志影像

沙爾曼王儲推動諸多變革，代表他日後可能會面對更強大的保守派勢力反彈。許多沙國年輕世代認為自己的地位、權力正在上升，證明年輕一代終於在掌權數十年的父權體制下，逐步取得國家未來的主導權。

阿卜都勒加德爾說，6月24日是值得慶祝的一天，且她只想對一個人分享這份喜悅，就是她的母親。

Photo Credit:Reuters/達志影像

「開放駕車那天，我想去我母親家，載她出門一趟，這是我最想做的事情，和母親一起享受一趟旅程，只有我跟她，沒有其他人。」

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