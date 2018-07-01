職場C/P職的誤解：你的效率不該是老闆的效率

現代社會講的是「效率」，換句話說就是所謂的C/P值，我們東亞也大概了解到現代社會建基於效率之上，卻有部分是曲解他。

說到效率，我們想到的是甚麼？就是一個員工盡力為老闆完成最多的事情，或者一個人為國家盡可能貢獻一切，讓國家或者老闆能夠得到最大的效益，從而產生「對外國的競爭力」。我們所謂的效率多數是指這類的事情，也會認為這是個「進取」的人。

至於你做的其他事情，一概是損害效率、不務正業。比方說，你如果準時下班玩樂，那就是「你沒有把你的工作能力發揮到盡頭」，所以你並沒有「最有效率地運用你的時間」，甚至是不夠上進。

這個觀念是否正確？

你的效率，不是你老闆的效率

東亞社會有一種習性是，明明我們不是老闆，卻用老闆的價值去看世界。明明我們不是權力者，卻處處為權力者的角度去想。是的，用他們的角度去看，怎樣讓你盡力奉獻，是效率所在，但是，你是你，你不是你的老闆，也不是你的政府。對於他們而言你是「工具」，你用「人類的本質」去實施「工具的效率」，最後你也只會有工具的結果──用爛就丟。

會用爛的原因，是因為在老闆的角度看，你會做多久是個謎。對於他而言，當然是將你在短時間耗盡，而沒有打算延長使用壽命。所以他根本不顧及你的消耗問題，只看你的工作問題。

但如果是認真地工作，那就要分清楚，效率並不是無限地「盡用時間去工作」，效率是「怎樣在消耗最少的情況下得到最大的成果」，那不僅包括錢，也包括時間，和你的心理壓力。

效率不是壓榨自己，休息讓你更有效率

所以，效率是：

你可以在最不構成自己心理壓力的情況下，完成最多成就。 你可以在最不使用成本下，得到精神上的放鬆。

也就是說，工作上的效率，其實必不是壓搾自己。也就是說，休息的效率，其實也不是放縱自己。有效率的休息導致的輕鬆，會導致有效率的工作。有效率的工作導致的充實，會導致有效率的休息。過度工作只會導致超額頹廢。

人類有惰性，但惰性並不是邪惡的。惰性本身就是在警告你，有些事情正在不停重複……所以你該變了。惰性也是警告你，你的心理已開始產生壓力。人類沒有惰性，就更傾向死板不變，以及精神出現問題。因為人非草木，人是人，不是機器，即使機器也要休息吧。

況且人不僅對工作有惰性，人對休閒也有惰性，當你休息夠了，你也會厭倦休閒，想要做事。變成想工作的狀態。

Photo Credit:Reuters/達志影像

所謂「隨性」，應該是理解自己的需要

「隨性」本身，是你要感知自己的身體和精神去告訴你的事情，面對他，而不是無視他或者硬來。隨性本身應該是助你更有效率地生活，而不是叫你頹廢放縱，那是順應你身體提供的自然調節機制，想工作就工作，該負的責任就負，想吃的就吃，想睡的就睡。那你的身體在你做那些事情時就會是最好的狀態。

當你工作的時候，絕對是知行合一，而不是心不在焉，因為你培養了工作情緒。當你吃東西的時候，倍感美味，因為你在想吃的時候就吃。當你想睡的時候，睡得深沉，因為你真的需要睡了，而不是想睡時死撐，能睡時失眠。

這就是效率，這完全是合乎現代社會的。避免無節制的工作，或者無節制的頹廢。反而不斷死撐，那只是奴隸制度的另一個包裝而已。

靠著不斷做自己不認同不喜歡的事、犧牲休息去取得的，是什麼成就呢？是流芳百世？還是到最後被裁員或者給你一筆退休金後，你什麼都不是？如果是後者，你真的是現代社會的勝利者嗎？

如果那樣做，你不會是勝利者，為何那會是進取，或是現代社會應該的生存方式呢？

本文來源由鄭立的SOS reader編輯，光輝歲月網站

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航