公務員「國民旅遊卡」將放寬，未來買家具、看醫生都可能補助

專給軍公教人員的旅遊補助信用卡「國民旅遊卡」（簡稱「國旅卡」），7月1日起，將放寬適用範圍，觀光區「以外」的商店也能夠適用國旅卡，此外，原本無法申請的百貨公司、醫院、量販店、家具店等，都將可以申請成為國旅卡的特約商店。

《聯合報》報導，「國旅卡」從2003年起實施，目前額度為一年16,000元，起初是希望藉補助50萬名軍公教人員，同時帶動國內觀光業、創造就業，但隨後因觀光業發展不錯，2013年起政策轉向提振消費，補助範圍擴及吃飯、買鞋、買衣，目前持卡人約45萬，每年核發補助預算約75億元。

但鑑於前年中國遊客來台人數大減，為重新提振觀光，去年將國旅卡16,000元分為「自行運用額度」、「觀光旅遊額度」兩種，各為8,000元。其中，要求「觀光旅遊額度」只能用於旅宿業、交通業等觀光相關行業，而「自行運用額度」，是公務人員休假期間，持國民旅遊卡到交通部觀光局認定通過的「國民旅遊卡特約商店」刷卡消費，可以按刷卡消費金額核實補助。

根據行政院人事總處，當時針對「自行運用額度」設下兩項限制，地理上的限制是，唯有在觀光局認定的「觀光特色商圈」內的店家才能申請，第二項限制針對店家，電器、資訊、視聽服務業、通訊器材業、鐘錶、眼鏡行、家具店、百貨公司、量販店、超級市場、醫院（診所）、藥局等，這些類別的商店，就算位在觀光特色商圈內，都不能申請。

但今年5月18日，行政院人事行政總處修正法規，7月1日以後，自行運用額度部分的8,000元，改為不限定區域，在特色商圈內外都可以使用。此外，適用行業類別改採負面表列，擴大使用範圍，除了珠寶銀樓、八大場所和儲值性商品（悠遊卡、提貨券等）不得納入，其他各業全數納入。

根據新規定，可使用範圍擴增到百貨公司、超級市場、便利商店、五金行、家具店、家電業、有線電視、醫院、牙科、獸醫、國術館、洗衣業、搬家業、清潔公司、汽機車零售業、電子購物及郵購業，甚至包含假髮買賣。

對於此次修正，行政院在說明中表示，是為「適度鬆綁國民旅遊卡業別管制，以活絡內需市場」。

《中國時報》報導，由於國旅卡放寛使用與軍公教退休新制同步，都在在7月1日實施，令人懷疑這次放寬是政府為了替年金改革帶來的消費遲至止血。全國公務人員協會理事長李來希就在臉書上表示，「施政滿腦子都是針對軍公教人員，國民旅遊卡可真是張萬能卡？想緊縮就緊縮，想放寬就放寬。」

放寬額度，連水電瓦斯費都可以繳納？擠壓旅遊業者？

昨（22）日，《聯合報》報導，國旅卡負面表列的適用範圍，並沒有載明「水費、電費、瓦斯費」，讓人一度以為國旅卡可以用來繳納水電瓦斯費，引起討論。此外，也有人質疑放寬特約商店的行業類別，相對擠壓到旅遊業者，《聯合報》報導，旅行業者直言，「若國民旅遊卡都不限用在觀光，那何必叫國旅卡？」

昨日稍晚，交通部觀光局和人事行政總處都特別澄清表示，水費、電費、瓦斯費，從來都不是國民旅遊卡的使用範圍。此外，未來包括五金行、家具店、家電業、醫院診所、洗衣業、汽車零售業等，雖然都可申請成為國旅卡特約商店。需要經過觀光局審查通過後，才能成為國旅卡特約商店。

而對於觀光產業的影響，人事行政總處表示，觀光旅遊額度仍維持新台幣8,000元，並無改變，對觀光產業不會造成衝擊影響。

國旅卡源自公務人員拿不到的「加班費」

根據維基百科，國旅卡的制度，最早來自公務人員的加班費。我國公務人員只要連續服務一段時間後，即可獲得一年7日至30日的不扣薪休假，如沒有將應休假的天數休完，政府必須於次年年初，發放「不休假加班費」。

但1996年，為了鼓勵公務人員休假與節省公庫支出，政府修訂《公務人員請假規則》，要求公務員每年至少應休假14日，未達休假14日資格者，應全部休畢，簡言之就是要求公務員「強制休假」，也讓政府不用再發給14天的加班費。

2000年，政府將14日強制休假的加班費改為補助名義發給，並以16,000元定額取代原有14日日薪金額。

2001-2002年，不在固定發給16,000元，而改採用發票實報實銷。2003年，政府推出國民旅遊卡，用法類似信用卡，將強制休假補助改以用國民旅遊卡刷卡報銷。持續沿用至今。

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