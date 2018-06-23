拆散非法移民家庭，真是川普的錯嗎？

文：唐家婕（走闖華府的台灣記者，新浪新聞美國站站長）

這幾天局勢的演變、插曲、以及政治人物各種混淆視聽的言論實在太多了……

基本上，日前《時代雜誌》公布的新封面，把批評川普（Donald Trump）拆散家庭的聲浪又帶向一個高峰。大紅色的底色下，一邊是巨大的美國總統川普，另一邊是一個痛哭中的非法移民女童，簡短的文字寫著「歡迎來到美國」。

哭泣女童的照片來自攝影師John Moore，他日前在美墨邊境拍下這位來自宏都拉斯的兩歲女童，因為母親被搜索拘留而放聲痛哭的照片。

當全美國有三分之二的人反對這個拆散非法移民家庭的「零容忍」政策，川普為什麼還要一意孤行？然後川普為什麼還要氣噗噗地一直說都是你、都是你、都是你民主黨人的錯？

「零容忍」前身

事實上，美國在2014年歐巴馬（Barack Obama）執政時期，曾經面臨過一次嚴重的美墨邊境大量非法移民危機。2014年，從中南美洲如薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜等國家的非法移民，跨遇墨西哥逃到美國邊境尋求庇護的人數達到17萬人，是2013年六萬人的近三倍。2012年以前，這個數字每年不到三萬。

面對大規模的非法移民危機，歐巴馬時代的高階官員草擬出多個辦法。其中一個方式是加大刑事起訴的力度、改變非法移民可以先走「移民法庭」的程式，先走「刑事法庭」，以達到嚇阻非法移民湧入的作用。

這可以粗略地說是川普當局「零容忍」政策的前身。簡單來說，這個方案讓美國的法庭先審判你違法越境在先的行為，再考慮是否給于庇護移民的身分。在父母接受司法審判的過程中，他們的孩子則按美國對於「無人陪伴的未成年人」的聯邦法，送到專門機構進行保護性看管，由美國衛生與公眾服務部的難民安置辦公室負責。

不過，歐巴馬時期的官員考慮到種種可能造成家庭分裂、小孩人權狀況的問題，把這個草案擱置一邊。歐巴馬時期最後的作法是在接收這些非法移民家庭、登記在案後，先將這些人釋放，並要求幾個月後他們得上法庭面對移民庇護官司。

但是，這種情況導致被釋放的非法移民家庭從此消失在美國茫茫人海中，並未如期出庭，反而以非法身分繼續逗留美國。甚至也出現許多人偽造故事、申請庇護的案例，讓許多人擔憂美國的移民體系遭到濫用。

小孩變成偷渡客的籌碼？

2017年，以「美國優先」、加強邊境移民管控聲勢而當選的川普，開始在移民政策上大力縮緊。川普一上任，首先是推動關於限制穆斯林國家的移民禁令、再到推動美墨邊境築牆等想法，一次次超越了前屆政府在移民政策上的界線。

川普就職前，墨西哥邊境的非法越境案件突然激增。當時的國土安全部部長、現任白宮幕僚長凱利（John F. Kelly）開始尋找對策，他翻到了2014年歐巴馬當局曾經有的想法，也就是類似「零容忍」政策的作法。

這個備忘錄由2014年一位邊境執法官員霍曼（Thomas Homan）主寫。備忘錄裡警告，美國邊境會遇到另一次移民危機，因為偷渡者正在利用政府不得拘留未成年人的法案來鑽漏洞。這個法案是指1997年通過的《弗洛雷斯協議》（Flores Settlement），法案規定政府有義務釋放這些偷渡進入美國的18歲以下兒童，具體規定拘留的環境、時間長短等，以保障孩童的權益。

備忘錄中還提出警告，現行的移民系統可能遭到偷渡者濫用，變相鼓勵偷渡者帶著他們的孩童、或是單獨把孩童送上非法入境的險路。霍曼的觀點還表達了許多邊境巡邏隊官員和移民官員，對於現行制度的不滿與沮喪。

不過，歐巴馬時期的國土安全部長詹森（Jeh Johnson）日前受訪時回顧當時的決策過程，他坦言確實接受過執行類似「零容忍」政策的建議，「我鼓勵他們列出所有可能的選項」，不過，最後他仍認為「將孩子與父母分開」的作法「太超過了」而作罷。

Photo Credit:Reuters/達志影像

川普當局的決策思路是什麼？

2017年1月，現任白宮幕僚長凱利接手國土安全部。凱利曾經擔任美國南方司令部指揮官，對於中南美洲的情勢、以及偷渡、販毒、性犯罪、難民逃難的艱困情況有所瞭解。2017年3月，凱利接受CNN訪問時，曾坦言要透過「零容忍」政策這個可能分離家庭的計畫，來阻止非法移民，目的是「試圖讓人們遠離這個可怕的偷渡路途。」他還強調，「當我們與父母打交道時，他們（孩童）會很好的照顧。」

凱利考慮把偷渡孩童與父母分離的作法當時引起巨大的反彈，幾週以後，凱利澄清政府已經不再考慮這個想法。當時，邊境偷渡拘捕的資料也有顯著下降，導致這個議題不再具有急迫性。

不過，當凱利離開國土安全部、進入白宮成為幕僚長以後，問題回來了。墨西哥邊境的非法越界拘捕人數再次上升，達到每三個月超過五萬人因非法越界遭拘捕的數字。司法部長塞申斯（Jeff Sessions）著手解決關於非法入境相關的法律問題。今（2018）年4月6日，美國司法部長塞申斯以備忘錄的方式，宣佈執行「零容忍」移民政策。

「如果你偷渡了一個孩子，那麼我們會起訴你，根據法律，這個孩子必須與你分開。」塞申斯說， 「如果你不想被迫與你的孩子分開，那你就不要讓孩子非法跨越邊界。」

美國國土安全部公佈的最新資料顯示，光是在4月19日至5月31日這段期間內，就已有多達1,995名孩童及1,940位家長被強制分開。換句話說，有近2,000名孩童在這段過程中被迫離開父母。川普政府在「零容忍」政策上踩得十分強硬。白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）在受訪時用了一個開車超速的比喻，他說這就像有人開車超速，但只要車上有孩子，他就可以免去刑責，這不是變相在鼓勵超速嗎？

川普當局希望這個厲法達到嚇阻非法移民的效果，川普在19日還表示，這個措施需要一些時間才看得到嚇阻效果，如果現在就停止反而會向偷渡者發出錯誤的信號，鼓勵更多的違法行為。但是，另一方的論點是，當這些偷渡者冒著被殺害、搶劫、強姦的險路，指望逃到美國求一線生路的時候，零容忍政策是嚇阻？還是缺乏人性？

這場戲會怎麼演下去？

隨著孩童被拘留的情況、孩童收留中心的鐵籠、孩童哭泣的錄音曝光，輿論更多批評川普當局殘酷的作法。6月20日，川普做出了一個微小的讓步，他簽署行政命令，並給這個行政命令一個非常直白的名稱： 「給國會機會處理家庭分離問題。」

川普說，他也不願意看到孩童與家人分開，但這是民主黨人留下的立法爛攤子。川普的行政命令可以視為對「零容忍」政策的微調，因為政府將繼續以刑事罪起訴非法入境者，但是將「維持家庭團聚、包括在適當和合法與資源允許情況下，將被拘留一家人同時留置。」

不過，這只是個暫時的辦法，留下許多問題待解：一家人同時拘留的場所是否足夠？拘留超過20天將抵觸保護孩童的《弗洛雷斯協議》，法律上如何解決？是否造成未來一家人將無限期拘留？以及在過去兩個月，已經因為零容忍政策與父母分離的超過2,000名小孩，該如何跟父母團聚？

6月21日，美國國會眾議院原本要針對兩份移民法案進行投票，但因共和黨內意見分歧而順延一週。

這些法案中綑綁了各類美國移民議題，除了現在大家討論的 「零容忍」政策、還有川普最在意的邊境築牆預算、加大邊境安全支出、如何收緊「鏈式移民」、「追夢者」方案後續等等……

從目前兩黨在各種議題僵持不下的情況看，兩份草案都難以在眾院獲通過，更不用說還須經過參議院。

同一時間，美國移民系統還有70萬件無證移民的案件正躺在移民法庭裡。2017年，這個數字是30萬件、2016年是22萬件，而平均來說，這些案件最終被美國移民法庭拒絕並驅逐的數字是61.8%。

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責任編輯：羅元祺

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