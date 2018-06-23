中國公司花12億買下美國百年音樂學院，校友上法院控告母校

位於美國紐澤西州（New Jersey）的萊德大學（Rider University）近日宣布，將把旗下近百年歷史、在音樂界頗有威望的西敏寺合唱學院（Westminster Choir College），賣給中國教育公司凱文教育集團。2015到2016年，美國就有66所高等教育學校倒閉，而像萊德大學這樣，為了解決財務危機，而將學校賣給中國投資者的案例，在美國也不是第一起。

《紐澤西新聞網》（NJ.com）報導，位於美國紐澤西州勞倫斯維勒（Lawrenceville）的萊德大學當地時間21日宣布，已和中國的凱文教育集團所屬機構簽署交易協定，將把1929年成立的西敏寺合唱學院（Westminster Choir College）賣給凱文集團。

2017年初決，萊德大學校方校方將西敏寺合唱學院掛牌出售。今年2月，萊德大學校方表示，與北京凱文教育集團簽署了一項不具約束力的4,000萬美元（約新台幣12億元）協議。

21日，萊德大學表示，將和凱文教育集團簽訂具有約束力的協議，「價格基本上仍然是4,000萬美元，但還有調整空間。」萊德大學表示，「但凱文已經同意在五年內向合唱團學院額外投入1,600萬美元的資金。」交易將在這個月底定案。

近百年歷史的老字號音樂名校，第二度因為財務問題被買走

《紐約時報中文版》報導，這次被出售的西敏寺合唱學院，最初在1929年，由俄亥俄州（Ohio）代頓市（Dayton）的一所長老會教堂成立。在音樂界，西敏寺合唱學院的威望雖然沒有紐約茱莉亞學院（Juilliard School）或費城的柯蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music）那麼高，但仍培養出許多大都會歌劇院的歌唱家和指揮家，還曾與世界知名作曲者伯恩斯坦（Bernstein）、托斯卡尼尼（Toscanini）等人合作。

然而，90年代初，西敏寺合唱學院入學人數減少、債務增加，瀕臨倒閉。當時，想涉足藝術領域的私立萊德大學買下了鄰近的西敏合唱學院，人們紛紛稱頌萊德大學是音樂界的「救世主」。

不過，2008年的經濟衰退之後，萊德大學的入學率也下降了12%，只在2016年稍微回升。根據穆迪信託評估公司（Moody’s Investor Service）的數據，萊德大學目前有88%的收入來自學生，非常依賴入學率。此外，2015年至今，西敏寺合唱學院也已經虧損了1,070萬美元。這使得萊德大學將西敏寺合唱學院出售。

中資買主的最大股東正是北京國有企業

《聯合報》報導，而這次有意收購西敏寺合唱學院的的凱文教育集團，原名為江蘇中泰橋梁鋼構公司，今年1月放棄原有的橋梁鋼構業，轉型教育，並改名為北京凱文教育集團。在中國擁有從幼稚園到高中的「一條龍」教育系統，現在凱文集團打算向上延伸，買下美國高等教育。

《科技新報》報導，北京凱文教育集團市值約10億美元，持股32%的最大股東是八大處控股集團。八大處控股集團是一家北京國有企業，事業橫跨房地產、酒店、建材、教育和金融領域。

音樂學院校友提起訴訟，企圖阻止收購

這起交易引起廣大討論，《紐澤西新聞網》（NJ.com）報導，萊德大學校方強調，他們在合約中列入以下要求，確保西敏寺合唱學院不會因此「變質」：

凱文教育集團必須為西敏寺合唱學院現職教職員（包括全職或兼職）增加福利。

保持西敏寺合唱學院於現址至少10年，並在五年內維持西敏寺合唱學院的學術成果。

在過渡期間，持續為學院學生提供協助。

《科技新報》報導，北京凱文教育集團董事長徐廣宇則承諾，不會裁員或減少西敏寺合唱學院的預算，並表示，他們能和西敏寺合唱學院好好合作，提高中國的中、小學學生藝術水準，徐廣宇過去曾是北京大學合唱團的一員，他表示，「他們可以為我們設置完整的音樂課程，並帶來各種交換生的機會，要找到這樣的音樂資源並不容易。」

《紐約時報中文版》報導，面對母校即將被背景複雜的中國公司收購，許多西敏寺合唱學院的教職員、校友提出多項反制行動。2017年6月，西敏寺合唱學院的一群校友在曼哈頓聯邦地區法院起訴萊德大學，他們表示，這起收購案違反萊德大學與合唱學院20年前的合併協議。2018年2月，普林斯頓神學院也在州法院提出，這項交易違背最初校方對土地捐贈者所做的承諾，它可以對這片土地提出權利主張。

同時，另一群對凱文的交易感到擔憂的校友、教師、家長和捐贈者剛剛成立了一個新的非營利組織——紐澤西州普林斯頓西敏基金會（Westminster Foundation），希望藉此確保西敏寺合唱學院繼續運作。

西敏寺音樂學院已經是第四個被中資收購的美國高教

《科技新報》報導，像萊德大學這樣，因為財務困難出售學校的狀況並非個案，光2015到2016年，美國就有66所高等教育學校倒閉。《新頭殼》報導，這已經是近年來第四起，中資收購美國大學的案例。

2015年，中國大連嘉匯教育基金會買下位於美國東北部新英格蘭地區新罕布夏州（New Hampshire）的切斯特學院（Chester College），將之更名為布希國際學校（Busche Academy）。

2016年，紐約州奧克戴爾（Oakdale）的道林學院（Dowling College）宣告破產，2017年8月，NCF Capital Ltd.與該學院達成2千6百萬美元的收購協議，轉手將該學院的51%股權賣給香港的弘達金融控股公司。該公司隨即向中國家長大力行銷，鼓勵學子前往就讀。

2017年11月，北京安博教育集團宣布收購波士頓海灣州立學院（Bay State College），但沒有公告具體的收購金額。

美國教育諮商公司（MPK&D）的主管嘉博達（Kent John Chabotar）指出，美國高等教育的財政壓力，讓許多中國企業有機可乘，由於中國學生大多想盡辦法希望出國求學，加上一胎化政策下，家人也大多願意出錢讓孩子出去唸書，美國更是他們的首選，未來還會有更多中國企業在國外找尋收購大學的機會。

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