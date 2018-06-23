用伊波拉藥物換取性交？「無國界醫生」還被指控召妓、性騷擾同行

國際NPO無國界醫生爆發性醜聞，BBC近日接受八名無國界醫生的員工爆料，指控無國界醫生員工，在援助地區召妓，甚至傳聞有人拿伊波拉病毒的藥，跟當地年輕女性換取性交易。無國界醫生發言人表示，將對此展開調查。但今年2月，無國界醫生才因性騷擾和性交易，解雇19名員工。

《BBC》21日報導，至少八名無國界醫生的員工或前員工向他們匿名爆料，表示無國界醫生內部有嚴重的召妓文化和性騷繞案件。

嫖妓員工：那些因為伊波拉病毒失去親人的女孩，都會「用性換藥」

一名曾在無國界醫生倫敦辦公室工作的前員工爆料，被派駐非洲肯亞時，她曾目擊一位資深員工將一名女孩帶回無國界醫生的宿舍，「那個女孩很年輕，聽說是妓女。我有一名同事長期派駐在肯亞，跟那位（涉嫌嫖妓的）資深員工住在同一棟宿舍，他們說這種事很常見。」

爆料者不願具名，因為「這個人地位很高」，她分析，「他們在那裡待了很久，因此可以濫用他們西方援助人員的崇高地位做任何事。」

另一名在非洲中部協助當地遏止愛滋病的女性員工也表示，在當地，性交易很普遍。 甚至有一位年長的員工，直接讓一名當地女子搬進無國界醫生的宿舍，「他稱她為女朋友，但很顯然，她是個妓女。」她 也曾目擊，「一位比較年輕的同事，把當地的妓女帶進廁所。」他們出來後，爆料者向那名性工作者攀談，那名女性坦承他與無國界醫生的員工發生性關係，而且「他付了錢」。

第三名爆料者則指出，他曾聽一位資深同事吹噓，在利比亞，很多因為伊波拉病毒失去父母的年輕女孩，都會為了換取藥物，出賣身體， 「他說，喔，在利比亞很多隨便的女生，用藥物跟她們換性交易很容易。」

不只召妓還性騷擾同行：故意把「用過的保險套」留在女性員工房間

除了在當地召妓，無國界醫生甚至傳出性騷繞內部女性員工，被派駐非洲中部的女性爆料者表示， 「有一次我出遠門，幾個星期後回到我的房間，竟然發用過的保險套，聽別人說，一名會嫖妓的男性員工說他是故意把保險套留在我房間，這讓我覺得很不舒服。」她後來將這起性騷擾事件向上舉報，上級也提供調解，但她竟 被老闆告知「如果沒有好好處理，就等著被解雇」。

此外，還有爆料者表示，無國界醫生的工作人員曾經性騷擾其他NPO的同行。 她說，「有一次，視訊會議，他們不斷吹捧一個合作夥伴，說她有多麼性感，還問她，她的丈夫在哪裡。對方非常感尬，試圖轉移話題，但是他們還是不斷繞回她身上，騷擾了她15分鐘。」但這名爆料者也表示，性騷擾是這個地區非營利組織的常態， 「有的員工向另一個區域的主管舉報，但沒有下文。」

另一位在阿姆斯特丹辦公室工作的女性員工也說，她被派駐亞洲執行任務時，一位主管評論她的胸部大小， 她表示，她已經和另一位主管舉報這件事，但同樣沒有任何回應，所以她很快離開了援助地區。

無國界醫生今年才為了性騷擾和性交易開除19人

BBC目前仍無法證實這些指控，但這些指控都是針對組織內的行政人員，而非醫生或護理人員。

無國界醫生發言人則表示，「 我們不容許組織內發生虐待、騷擾或剝削。若有任何人遭受騷擾或虐待我們深表歉意。我們會認真面對這些指控，這些媒體揭發員工，能督促我們用更好的機制來防止這些不當行為。」

無國界醫生表示已經開始調查報導中所說的性騷擾、性剝削事件，但目前無法證實，他也表示，歡迎任何知道詳情或細節的人向官方舉報。

而無國界醫師英國地區執行董事維基（Vickie Hawkins）則澄清，已經審查了相關檔案，但並沒有找到明確的證據或相關紀錄。

《轉角國際》報導，據《路透社》統計，去年20個全球慈善組織當中，有超過120員工因性醜聞被開除；2017年，無國界醫生官方接獲146起性騷擾或性交易相關投訴，其中40起接受正式調查，今年2月15日才因為與性騷擾或是性交易相關的案件，開除了19人。

無國界醫生是全球最大的醫療援助組織，於1971年，由一群法國籍醫生在奈及利亞內戰後成立，歷史悠久。組織宗旨為「不分種族、國家與宗教背景、義務的協助戰火和自然災害中受傷的人類得到醫治」，經常深入戰亂之處，提供醫療救援，目前在全球共有4萬2,000名員工。

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核稿編輯：羊正鈺