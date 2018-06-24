日本跨性別男生：我害怕上學，因為必須穿裙子

文：土井香苗（人權觀察組織日本分部主任）、Kyle Knight（LGBT權利專案研究員）

部分日本中小學校正在引進較不受限於傳統性別刻板印象的制服，允許學生選擇制服式樣以尊重其性別表達——特別有利於女同性戀、男同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）青少年，因為他們的性別認同和表達有時與社會常規相左。

2015到2016年，人權觀察組織曾在日本全國各地對LGBT青少年進行訪調。他們一次又一次告訴我們，僵化的校服規定使他們無法與同儕在平等立足點求學，跨性別學生尤其感到困擾。

一名跨性別男生表示，他越來越受不了學校規定的女生制服。「剛上初中時，一開始我對制服沒什麼意見，但我漸漸感到質疑，到了三年級，我每天都害怕去上學，因為必須穿裙子。」他如此表示。

日本大多數初、高中都規定穿著制服。制服式樣帶有明顯性別特徵，非男即女，而且是按照出生時登記的性別直接發給學生。東京跨性別社運人士遠藤豆田（音譯，Mameta Endo）說：「制服背後的概念是，你如果不按照規定穿著，就是壞學生。你會受到大家排斥。」

日本文部省2015年頒布指令，建議教師應「接受學生對球衣、校服和體育服的偏好。」儘管執行牛步化，但似乎漸獲部分學校認同，並在地方政府和校董會引發討論。

日本中央政府近年已採取若干積極措施，加強保護LGBT青少年。繼2015年指令後，文部省又在2016年頒布「教師手冊」。同年，日本和美國、荷蘭共同主辦聯合國教科文組織（UNESCO）關於LGBT學生遭霸凌問題的國際會議。2017年3月，文部省宣佈將修改全國校園欺凌預防政策，納入LGBT學生。

鼓勵表現自我、對所有學生友善的校服規定，應是當務之急。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航