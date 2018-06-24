說華語被輕視，英語講再好也是西方眼中的「香蕉人」

文：李華（曾經在中國政府機關任職，後因言獲罪，現流亡海外，著有《自由的遠方》）

最近我在網上看到一則短視頻，地點在新加坡「大食代」美食廣場，起因是一名新加坡男子向中國女服務生點餐外帶，以英語要求分開包裝，女服務生用中文回應，結果讓新加坡男子不滿，對女服務生進行言語羞辱。

該新聞在網上傳播後，引發了新加坡和中國網友的唇槍舌戰，很多新加坡人認為「英語是必備的能力」、「想在新加坡工作，就要會說英語」，不少中國人認為「人家離鄉背井來打工，為何要為難別人？」

我看了整個事情的經過，不禁想起曹植的那首七步詩「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。」以前我也聽到許多類似的事，主角一般是不同的族群，這次卻是一個中文講不好的華人嘲諷一個中文比他好的華人，還以不會說英文來羞辱人家，有點不可思議。

我曾經去過一次新加坡，被那裡優美的自然環境和當地人的文明有禮所折服。據我所知，新加坡有華人、馬來人、印度人三大族群，英語、華語、馬來語、泰米爾語是官方語言，當地的路牌都有上述四種語言，官方電視台也開設了四種語言的節目，每個族群的人可以學英語和本民族語言。

罵人的這位華裔說：「我是新加坡人，你必須學會說一點英語。」 我覺得這句話沒錯，在新加坡，不同族群的人一起交流，需要使用英語，所以學會說一點英語是應該的，但是同一個族群的人用華語交流有什麽錯呢？

這位罵人的先生也許自己華語不是很好，但是他有什麽資格強迫別人說英語呢？按照這位先生的邏輯，不會說英語，不是新加坡人，就要滾回自己的國家，那麽這位先生的祖輩，當年從中國飄洋過海來到新加坡，也不會英語，也不是新加坡人，為什麽還要賴在這裡呢？

鄉音可改，膚色依舊

英語是全世界通用的語言，並不代表只要學會英語就可以了。就算是英國、美國這樣以英語為母語的國家，他們的國民也要學習外語，我從來沒有看到一個民族像華人這樣輕視本民族的語言。華人來到一個以英語為官方語言的國家，努力學好英語，融入當地，無可厚非。為什麽在一個華人佔了多數，並且將華語作為官方語言的國家，華人也如此輕視自己民族的語言。這個現象不單單發生在新加坡，在其他國家的華人中也是很普遍的現象，這類人習慣上被稱為「香蕉人」或「ABC」，他們和傳統意義上的華人劃清界限，努力做一個精神西方人。

不過現實有點殘酷，那些生活在西方社會裡黃皮膚、黑頭髮的華人，不管英語說得多麼好，多麼認同當地的文化，在白人眼裡，他們還是中國人。

中國人這三個字在很多華人眼裡是一個沉重的負擔，中國在歷史上確實創造了很多令世界稱奇的輝煌成績，但是這些都已經成為歷史。現在的中國經濟騰飛，政治上依然不民主、不自由，國民素質參差不齊，隔三差五的負面消息總是能登上世界新聞的頭條。對很多海外華人來說，中國人已經不再是一個帶著光環的名詞，他們也沒有義務去做一個中國人。

我曾經在澳洲的背包客旅館，遇到一位自由行的中國老太太，我非常敬佩她的勇氣，有一天她跟我訴苦說：「我在這裡遇到中國人真是令人心寒，你用中文向他們問個路、買點東西，沒有一個人給你好臉色。」 我笑了笑說：「您不要稱呼他們為中國人，很多華人排斥這個稱呼，你要稱呼他們華人就好了，最好用英語和他們交流。」

這個世界上的人本應沒有貴賤，出生不應該有貴賤，語言不應該有貴賤，職業也不應該有貴賤。但是我們這個民族卻硬生生地把很多東西分成了三六九等，讓自己徒增煩惱。

我那次在新加坡只待了三天時間，也是我第一次出國，我在新加坡過馬路的時候，不是人讓車，而是車讓人，在商店買東西，最後結完賬，店員總會說聲「謝謝」，這些生活的細節比起我在中國的經歷，確實是文明許多。但是現在想來，我在那裡待的時間畢竟太短，沒有深入瞭解當地社會，才匆忙認為那裡民風淳樸，百姓善良。

一個社會的文明與否不僅僅是做好表面文章，有沒有同理心，能不能設身處地為他人著想，能不能真心尊重別人，應該是衡量社會文明程度的重要內容。

如果這件事情的主角是一位華人和一位白人，也許會讓很多華人義憤填膺地抗議這赤裸裸地種族歧視。今天主角變成了兩個華人，難道只有相互間的謾罵和指責嗎？我們不應該去認真反思，我們這個民族到底出了什麽問題嗎？

俗話說人生有四大喜：久旱逢甘霖，他鄉遇故知。洞房花燭夜，金榜題名時。當我們有一天，漂泊在海外，驀然回首，聽到一句鄉音，那是一件多麼令人激動和喜悅的事。也許中國人太多了，他們大量來到海外，他鄉已經變成了故鄉，再也勾不起一絲鄉愁，一切又回到了原來的生存法則。

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他山之石，也許可以攻玉

這個世界上有兩個民族令我敬佩，一個是猶太民族，另一個是法蘭西民族。猶太人被譽為世界上最聰明的人，他們善於經商，這一點和華人很像，此外他們還非常注重教育。一千多年來，他們自從被趕出了耶路撒冷，一直流散在世界各地，沒有形成一個獨立的國家，但是這個民族依然生生不息，進入了很多國家的精英階層。

曾經上海的英租界裡也有他們叱咤風雲的身影，坐落於外灘的綠頂和平飯店，由猶太人維克多・沙遜（Victor Sassoon）創辦。他當年一個人來到上海，可以說是一文不名，多虧了猶太同胞的幫助，加上他自己的勤奮努力，才有了後來的成功。

團結互助應該是猶太民族飽受苦難，依然不屈不撓，取得輝煌成就的重要原因。相反我們華人，一個人是一條龍，三個人就是一條蟲，有時為了蠅頭微利就要爭到你死我活，這樣一個民族儘管人數眾多，但是一盤散沙，沒有任何凝聚力。

如果有人問我：世界上最美的語言是什麽？我會不暇思索地回答是：法語。其實這個世界上還有比法語更美的語言，但是法國人似乎一直在向世界灌輸這樣的觀念。

法語沒有英語那麽普及，法國人也學英語，法語在他們的心中的地位是至高無上的，就算到了所謂的國際場合，他們依然講自己最美的語言。我曾經聽說在法國國內的一個大型活動上，因為主辦方用英語發言，導致法國人集體抗議。

在我們不少華人眼裡，掌握了英語，似乎就可以「脫亞入歐」，在中國人中間就有了優越感。每當中國舉辦一些大型活動，主辦方和嘉賓在上面用英語侃侃而談，下面一群中國人可能聽得雲裡霧裡，但是他們不會覺得有什麽不對，反而覺得這樣更具有國際氣息，更高大上了。法國人對本民族語言的自豪感是中國人無可比擬的，人家以說法語為榮 ，我們似乎以說英語為榮。

前段時間，澳洲內政事務部長達頓稱：南非白人農民正面臨暴力問題，值得澳洲政府關注，澳洲願意敞開大門幫助部分「難民」落戶澳洲。結果他的這一番言論引發了很大的爭議，有些人認為這是種族歧視。如果從南非白人的角度看，這何嘗不是一件令人欣慰的事。為什麽我們華人不能像白人一樣善待自己的同胞呢？

我來到西方社會後，說實話沒有感受到來自白人的種族歧視，相反我被華人同胞反覆傷害。我也有和華人說華語被輕視的經歷，因為英語說不好被華人同胞欺負，因為誠實被華人同胞欺騙。我沒有因此仇恨這個民族，也沒有繼續去傷害別人，我希望所有的不公，今天都在我們身上結束，期盼將來這個民族可以充滿正能量，可以因自己是一個華人而驕傲，可以為自己說一口流利的中文而自豪。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航