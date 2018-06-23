土耳其「當代最重要」大選登場，執政15年的總統總算出現「對手」

土耳其明（24）日將舉行總統和國會選舉，掌權超過15年的現任總統、前任總理艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），首次碰到能和他抗衡的敵手「共和人民黨」（CHP）的殷斯（Muharrem Ince）。這次選舉將有可能改變土耳其和西方國家緊張的狀況，也深深影響中亞政局。

土耳其24日舉行總統和國會選舉，總統選舉如果沒有任何候選人拿下絕對多數，則由首輪得票最高的兩位候選人，於7月8日展開第二輪決選。

這場大選原定2019年11月舉行，但現任總統艾爾多安今年4月宣布提前大選，他表示，土國在敘利亞和伊拉克的軍事行動正蓬勃發展，國際政局動盪不安之際，土國必須「克服不確定因素」。不過外界認為，土耳其里拉狂貶、經濟每況愈下，才是艾爾多安宣布提前大選的原因，他可能想要利用近期在敘利亞軍事勝利後的高漲的民族主義情緒，藉由提前大選，止住他逐漸下滑的聲勢。

艾爾多安2014年8月首次當選總統，是土耳其首位直選產生的國家元首。不過當選總統前，艾爾多安曾擔任土耳其總理，執政長達11年。2016年，艾爾多安的反對者政變未遂後，艾爾多安宣布國家進入緊急狀態，肅清行動造成5萬5000人被捕，也導致土耳其政府與西方盟友關係緊張。

2017年，土國進行修憲公投，從議會制改為總統制，使的原本虛位的總統握有實權。這次大選或生的新總統將獨攬行政權，甚至可以頒布政令方式規避國會監督。

三個反對派領袖聯手瓜分掉艾爾多安的選票

在這樣的極權下，艾爾多安贏得大選應該並不困難，但是，過去水火不容的多個反對派勢力，這次都聯手共同對抗艾爾多安。此外，這次選舉也是土耳其15年來首次有可以跟艾爾多安匹敵的反對黨候選人出現，那就是中間偏左的「共和人民黨」的殷斯。

《青年日報》報導，最大反對派共和人民黨過去主要以官僚的形象爭取人民的認同，卻始終無法與艾爾多安領導的「正義發展黨」（AK Party）抗衡。

《中央社》報導，而物理教師出身的殷斯是共和人民黨資深國會議員，他主打重建土國民主與世俗主義，加上他言論辛辣且慷慨激昂，很受到選民青睞。

歐盟前駐安卡拉大使皮爾里尼（Marc Pierini）說：「15年來頭一遭，出現了對民眾有吸引力、可以打動選民的反對黨候選人。尤其，總統愛耍的一些招術，像是大聲講話、搞民粹、跟人瞎攪和，這些他（指殷斯）也都很會。」



讀政治學的22歲土耳其學生海瑟（Hazal）就說：「我這次會投給共和人民黨和殷斯。相較於其他候選人，他的作風更民主。」

《青年日報》報導，除了殷斯帶領的「共和人民黨」，在年輕族群和工人階層中頗具人氣阿克謝涅恩（Meral Aksener）去年也創立了「好黨」（Iyi），「好黨」和艾爾多安一樣，走傳統伊斯蘭思想和民族主義路線，因此可能瓜分艾爾多安保守派的選票。

至於庫德族的選票，過去多由艾爾多安所屬的「正義發展黨」與「人民民主黨」（HDP）瓜分；然而，人稱「庫德族歐巴馬」的人民民主黨候選人鐵密它許（Selahattin Demirtaş），不但承諾將擴張的總統權力回歸國會，更誓言讓土耳其由中央極權轉為地方民主，勢必成為庫德族「強力吸票機」。

這種種因素讓艾爾多安首輪便獲得絕對多數的可能性大減，可能進入7月8日的第2輪決選。《中央社》報導，根據民調公司蓋齊吉（Gezici），艾爾多安目前在首輪投票中以約48%的支持度，領先中間偏左派最大反對黨共和人民黨候選人殷斯的25.8%。《青年日報》報導，但只要由德米爾塔什領導的「人民民主黨」能拿下10%的選票，正義發展黨便很難在總席次近600席的國會中，取下過半席次。因此，這次選舉也被稱為土耳其當地最重要的一次大選。

這次選舉，可能改變土耳其與西方國家緊張關係

《中央社》報導，土國在北大西洋公約組織（NATO）、地中海、敘利亞內戰、伊朗危機和中亞等議題上都扮演重要角色，艾爾多安在國內政治受挫，對海外事務恐有深遠的影響。

艾爾多安的民族主義作風讓土耳其與西方國家關係緊張，皮爾里尼認為，倘若安卡拉換人執政，可能有助於恢復這方面的和諧，也可能緩和跟美國總統川普政府在敘利亞和伊朗議題上的緊繃關係。他說，「那麼將會恢復法治和媒體自由」，代表歐盟將「大鬆一口氣」，可能有助於「跟北約和美國修補關係」。

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核稿編輯：羊正鈺