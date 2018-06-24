外交軟實力？台灣與澳洲簽秘密協議，諾魯難民將「轉診」來台就醫

澳洲媒體披露，澳洲政府在去年9月與台灣簽署了備忘錄，雙方協議澳洲政府可把安置在諾魯共和國需要緊急醫療的難民，送到台灣治療。此舉是為了避免難民在澳洲當地醫院接受治療後繼續居留。目前澳洲還在尋求更多國家的援助或醫療轉移，台灣是唯一達成協議的國家。

澳洲《雪梨晨鋒報》22日報導，澳洲政府並未宣布這份備忘錄，也拒絕公布備忘錄內容。不過澳洲內政部發言人證實，與台灣的協議是在去年9月份簽署，已有數人在台灣接受治療並返回諾魯，發言人並稱，台灣一直被評為擁有世界上最好的醫院和醫療技術。

目前為止約有5名難民飛到台北接受治療，近幾月來，一名55歲伊朗婦女在台灣接受心臟手術後，返回諾魯。另一名63歲肺癌末期的阿富汗男子，拒絕被轉到台灣接受安寧治療，堅持要在澳洲。而澳洲聯邦法院本洲本週則允許一名30歲索馬利亞孕婦，在澳洲進行墮胎手術，不轉到台灣，這名孕婦向法院稱，她因受過女性割禮，墮胎時引發併發症，她表示需要澳洲醫院高標準的照護。

不過報導指出，工黨移民事務發言人紐曼（Shayne Neumann）批評澳洲內政部支持轉診、隱瞞這類協議。難民律師曼內（David Manne）表示，澳洲政府政策顯示政府採取極端手法，逃避對難民的基本義務。

「我們再一次看到澳洲政府尋找全球（替代方案）的荒謬景象，以分散其基本義務 ......去妥善照顧那些人們。」

紐曼也說，澳洲政府「正在向全世界尋求庇護者發出明確的信息，如果他們試圖乘船到澳洲，澳洲政府將否認具有足夠的醫療護理，並採取一切措施，以確保他們永遠不會登陸澳洲。」

報導指出，在澳洲政府尋求更多國家的援助或醫療轉移時，台灣是唯一一個與該政府達成協議的國家。報導指出，台灣未加入聯合國，也未簽署《難民地位公約》，並無義務受理難民庇護申請，但不代表台灣不能。

台灣長期向諾魯提供人道援助，而諾魯是少數承認台灣為獨立國家、而非中國一部分的國家。

外交部證實：已治療10多名病患

（中央社）外交部今（24）日證實，去年台灣與澳洲簽訂合作備忘錄，讓澳洲政府可將諾魯難民送來台灣就醫，至今已治療10多名急症或重症病患。

外交部發言人李憲章上午表示，澳洲政府考量台灣醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，於去年9月間與台灣簽定合作備忘錄，由台安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台接受醫療照護。



李憲章表示，備忘錄中明訂締約雙方應遵守國際人權標準，確保相關當事人受到有尊嚴的對待及妥適的診治照護。計畫施行迄今，已提供10餘名重（急）症病患完善有效的醫療照護。



李憲章說，世界衛生組織（WHO）憲章明載「健康乃基本人權」，為呼應WHO「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage, UHC）的理念，致力深化在國際醫療領域的貢獻，並將提升友邦醫療水準及加強醫療合作，列為雙邊合作重點之一；諾魯是台灣位於南太平洋的堅定友邦，台諾雙邊醫療合作計畫行之有年，並獲豐碩成果。



他指出，作為國際社會積極及具建設性的成員，台灣樂願與國際社會共同關心及致力提升全體人類的健康。台灣將持續秉持普世人權與健康價值的原則，協助友邦提升醫療水準，並與理念相近國家，繼續深化在醫療援助、人道救援、跨國防疫等全球性議題上的合作，以實現「健康無國界」的目標。

澳洲政府難民政策受質疑，台灣會不會反被利用？

難民醫療協議或許能成為台灣的外交軟實力，增進台澳關係，或者向國際顯示台灣的人道關懷，不過也有專家質疑，這將為台灣的外交和國際形象帶來風險。

《三立新聞網》報導，聯合國難民署、國際特赦組織等多個民間團體，都一再呼籲澳洲政府改善諾魯難民營的收容狀況，而台澳簽訂醫療合作備忘錄，提供澳洲境外難民醫療服務，則讓台灣的角色越顯尷尬。

諾魯難民營（Nauru Regional Processing Centre）位於南太平洋島國諾魯共和國，是一個澳洲移民的拘留中心，截至2018年3月底，有269名尋求庇護者和難民，包括22名兒童。

諾魯共和國所在位置（圖紅點處）。Photo credit: Google Map

澳洲政府目前的政策是，任何乘船抵達的人，都會被強制帶到諾魯的難民營，防止他們在澳洲定居。而難民營的條件嚴酷，只有基本的保健設施，被形容是澳洲政府拿來當作威懾移民的手段，在2007年一度關閉。

而隨著海上難民的人數上升，澳洲政府在2012年不得不重啟難民營，不過問題並沒有減少，傳出移民局故意傷害弱勢被拘留者，在2013年8月至2015年10月的2年間，發生至少2116起挨打、遭性侵、因精神憂鬱而自殘等事件。《衛報》報導，自2012年年底重新開放設施以來，難民營有12人在受傷或生病而死亡，包括了被謀殺、死於醫療忽視或自殺。

不過，諾魯政府需要這樣的難民營，因為它能為促進澳洲與諾魯的外交關係，並帶來龐大的金援。《衛報》報導，根據國際特赦組織2016年的報告，澳洲政府每年花在諾魯與馬努斯島（澳洲於巴布幾內亞島上的另一境外拘留中心）上的難民，一人費用高達57萬3000澳幣（約1292萬新台幣）。

國際趨勢專家方恩格（Ross Feingold）分析說：「很多澳洲人反對澳洲政府對待難民的方式，「國際社會批評澳洲，會不會把台灣也拉近爭議裡？」

方恩格認為：「新南向的外交政策下，台灣跟澳洲政府簽訂政府協定或備忘錄，會被視為一大突破，然而站在諾魯的立場，主要考量是增加收入，因此提供難民營給澳洲政府，澳洲難民案讓台灣的外交和國際形象都面臨很大的風險。」

《衛報》報導，澳洲維權律師紐豪斯（George Newhouse）指出，澳洲政府以前曾經允許重病難民被帶到澳洲接受治療，他認為與台灣達成的協議，旨在規避這一選項。

紐豪斯說，雖然台灣的醫療體系符合世界標準，但台灣沒有處理割禮（切除女性生殖器官）的案例，而被拘留者和醫務人員之間，仍具有語言障礙，使得難民獲得知情同意極其困難。

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核稿編輯：楊之瑜