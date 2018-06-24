政治歸政治，體育歸體育？一個讓瑞士球員可能挨罰2場禁賽、15萬台幣的「愛國手勢」

6月22日，世界盃小組賽E組的第二輪比賽，半場落後的瑞士隊終以2比1逆轉勝過塞爾維亞隊。不過這場比賽最受矚目的，卻是兩名瑞士球員在進球後，紛紛比出的「雙頭鷹手勢」。不僅引發全場塞爾維亞球迷的噓聲，國際足球總會也進行懲處研議，兩名球員有可能遭禁賽2場。

瑞士隊的球員札卡（Granit Xhaka）和夏奇里（Xherdan Shaqiri），在對塞爾維亞進球後，將雙手放在胸前，大拇指交疊鎖住，其餘的手指向上，看起來像是阿爾巴尼亞國旗上展示的雙頭鷹。究竟這樣的手勢，代表著什麼樣的意思？

Granit Xhaka doing the “duart e kryqëzuara” (Albanian eagle gesture) during his goal celebration. Xhaka's father was a political prisoner before emigrating from the former Yugoslavia to Switzerland in 1990. pic.twitter.com/g4igcAPf2m — Mootaz Chehade (@MHChehade) 2018年6月22日

來自科索沃的「難民球星」

雙頭鷹是一種常見於歐洲各國徽章和旗幟的圖案，不只阿爾巴尼亞， 俄羅斯、蒙特內哥羅、甚至是塞爾維亞的國旗上，都可見雙頭鷹的影子。不過相同的老鷹標誌，對於不同國家卻有種不同的民族情懷，而這次比賽場上出現的「阿爾巴尼亞」手勢，被認為反映出阿爾巴尼亞國旗上的民族主義。

夏奇里和札卡皆是科索沃後裔，當地以阿爾巴尼亞人為大宗。

科索沃在1913年第一次巴爾幹戰爭結束後，被劃入了塞爾維亞，自此成為塞爾維亞的自治區，不過塞爾維亞政府限縮科索沃的自治權利，也將更多的塞爾維亞人移民到科索沃，使得1990年代許多科索沃人為逃離日益加劇的種族緊張，淪為難民。多年的戰爭，也使許多家庭遷移到包括瑞士在內的西歐國家。

雖然科索沃在2008年公投通過，「單方面」宣布脫離塞爾維亞獨立，但塞爾維亞只承認該地區為自治省之一，科索沃雖獲得聯合國內111個會員國的承認、與其中84個有建立正式邦交關係，但至今仍進不了聯合國大門，在國際上也屢遭塞爾維亞阻擋。

球員札卡的父親，就曾因抗議塞爾維亞軍事打壓科索沃獨立運動，遭到逮捕入獄3年，後來舉家移民瑞士。而另一名球員夏奇里則出生於科索沃的格尼拉內，4歲時被迫移居瑞士，後因內戰回不到自己的家園。

《轉角國際》報導，夏奇里毫不掩飾自己是「科索沃裔、阿爾巴尼亞族的穆斯林」，具有強烈的政治意識，他於賽前在Instagram上展示自己的特殊戰靴——夏奇里的左腳是瑞士國旗，右腳則是科索沃國旗——他以此作為宣示，要代替巴爾幹的「科索沃鄉親」，「戰勝」塞爾維亞人。

Photo Credit: AP／達志影像

在賽後的採訪中，夏奇里並沒有迴避他具爭議的手勢。「勝利是為了我的家人」他告訴瑞士廣播公司，「慶祝並不是向對手挑釁」。

不過他們的舉動，仍引發不少騷動。

「如果他們那麼愛科索沃，那幹嘛不加入科索沃國家隊？」在瑞塞戰前，塞爾維亞前鋒米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）曾如此反嗆。

但事實上，雖然科索沃早已在2008年宣布獨立，可科索沃足協卻因政治因素一直遭到國際孤立，科索沃直到2016年才被歐洲足球冠軍聯賽（UEFA）以及世界盃承認。隨著父母逃難、在瑞士出生的札卡兄弟，才會出現哥哥選擇代表阿爾巴尼亞國家隊、弟弟卻成為瑞士隊主力的特殊狀況，而在過去幾屆世界盃與歐洲盃中，科索沃全國才會成為「第二支持者」、無條件地為「瑞士隊加油」。

而球員在場上的手勢訊息，在科索沃和阿爾巴尼亞都很受歡迎。

科索沃總統哈辛·塔奇（Hashim Thaci）在推特上寫道：「祝賀我們的得分選手札卡和夏奇里，以及整個瑞士隊，（他們）獲得了當之無愧的勝利！為你們感到驕傲。」 他並在文末以阿爾巴尼亞語寫著：「科索瓦愛你！」

Congratulations to goalscorers Xhaka, Shaqiri and entire #Switzerland on a well deserved win! Proud of you ?? #Kosova ju don! — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) 2018年6月22日

大多數塞爾維亞媒體都表示，這項慶祝是一種挑釁，部分媒體也指出，群眾的注意力都集中在球員手勢上，卻忽略裁判未能判罰塞爾維亞球員米特羅維奇被兩名瑞士球員撲倒在地。

政治不能進入球場，不只瑞士和塞爾維亞、波蘭也受警告

不過國際足總現在發出聲明，調查委員會已經針對這場比賽啟動調查。根據規章，若將政治紛擾帶進球場，可罰2場禁賽和3800元英鎊（約新台幣15萬元）的罰款。塞爾維亞足協也將同時遭到檢視，國際足總認為他們有煽動群眾情緒之嫌，放大塞爾維亞球迷的政治敏感度。

比賽期間，兩名球員都被塞爾維亞球迷噓過。

Shaqiri and Xhaka both celebrating the winner with the Albanian eagle in front of the Serbian fans. pic.twitter.com/8KBezkMUpx — DaveBox (@BoalsGoals) 2018年6月22日

不過，瑞士和塞爾維亞隊，並不是唯一受到國際足聯紀律委員會監管的組織。

波蘭足球協會19日被罰款1萬瑞士法郎（約30萬新台幣），國際足聯並在24日向該協會發出警告，在與塞內加爾的比賽中展示一條被視為政治和進攻的橫幅。

而在17日墨西哥與德國的比賽中，墨西哥球迷大聲高唱反同之歌，企圖影響德國守門球員諾伊爾（Manuel Neuer）的表現，儘管墨西哥球隊呼籲自家球迷停止口號，還針對此議題拍影片宣導，但支持者卻不願意妥協。為此國際足總（FIFA）正式對作出懲處，認為墨西哥球迷在比賽中高喊「歧視且具侮辱性」的口號，導致該國足協吞下1萬400美元（約31萬台幣）的罰款。

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核稿編輯：楊之瑜