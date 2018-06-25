選秀節目人氣爆發：2018是中國「偶像元年」還是曇花一現？

文：張以欣（國立政治大學傳播學院）

2018年被微博眾多網民稱為「偶像元年」，許多選秀節目與偶像團體竄出。愛奇藝先推出了《偶像練習生》一節目，隨後騰訊也跟韓國購買版權，推出中國版本的《Produce 101》，也就是《創造101》。無法想像的是在短短幾個月，2018年成為新生代偶像竄起的爆發年，不論是熱搜或是商機，緊緊地跟著「偶像」兩個字轉，但突然爆發的人氣，是否會曇花一現？中國偶像何去何從？

自從愛奇藝的《偶像練習生》播出後，節目吸引了上億人次的觀看數，參與節目的練習生們，微博粉絲從幾千人變成十萬起跳。我們看見的不僅是出道九人組的人氣爆棚，就連沒有出道的「坤音四子」、「覺醒東方」、「樂華七子」身價和粉絲數量都隨著節目的播出水漲船高。在這短短幾個月中，偶像這個詞成為熱搜，節目裡面的用語成為了時下流行，像是「pick」、「C位」、「打call」都是伴隨選秀節目而產出的用詞。再以第一名出道的蔡徐坤為例，光是總決賽時的總票數有4,700萬票，就可以得知偶像成為了多大的風潮跟商機。

而就在偶像練習生剛結束沒多久，《創造101》隨即播出，打著正版版權以及集結眾多娛樂公司藝人的女團選拔，《創造101》的熱度不輸偶像練習生，每週播出節目後，都會霸佔微博熱搜許久。隨著這樣的偶像商機展露，各家娛樂公司開始推出自己的偶像團體。打造團體綜藝出遊的節目、發布專輯歌曲、前往各大商演，如同在幫這偶像之火加油添醋，中國偶像的熱度只有上升的趨勢。商業方面當然也不能錯過，各式各樣的品牌代言開始找上這群新星，不論什麼樣的產品，打著偶像代言的廣告，都能掀起粉絲搶購。甚至娛樂公司開始串連影音平台或者聯合其他公司，讓話題熱度達到1＋1＞2的效果。這是一場造星的娛樂漩渦，粉絲圍繞著這群超新星，掏錢、出力、花時間。

為何要去擔心這樣的偶像風潮？

或許我們都認為這場新風暴會像之前的韓流一樣，持續長久而不見衰退，但中國偶像的新發展，卻有數不盡的問題隱藏在這些現在過於耀眼的「明星」背後。

中國人口眾多，要建立起龐大的粉絲群不算是什麼難事，這種藉著節目選秀建立起的粉絲，也會因為選秀過程的投票、選舉等手法，鞏固以及加深吸引粉絲群體。可實際上這樣的粉絲基礎並不穩固，急竄而起的熱潮就如同現代網路世代的發展：來得快，去得也快。節目帶起的偶像團體效應不可小覷，但一但熱潮過去，所謂的粉絲難免也隨著熱潮退去而減少。就像依靠瘋狂投票來支持自己喜歡的偶像，這樣的做法固然能讓粉絲團結並聚精會神在偶像身上，卻無法避免某時段過去後的鬆散，這是這個「快銷文化」的固定模式。

再來，目前各個娛樂經紀公司都會利用自家偶像團體以及這波偶像熱潮，舉辦演唱會、見面會、商業站台等等活動，又或者是接洽品牌代言以及廣告。確實這樣的行銷商業手法，能夠獲得龐大的經濟利益。尤其是現在正好是這個中國偶像發掘最急速上升的時間點。而所謂的粉絲買單，便是在於這些種種的偶像相關活動、產品之下，有著偶像的加持，進而得到粉絲經濟的好處。但這些商業的手法手段，雖然在短時間內可以藉著炒作與供需不平來賺進許多資金，可是粉絲經濟需要長時間的耕耘，目前中國偶像的發展手法卻看不見為了偶像長期發展未來的任何計畫與方向，只是一昧地炒熱潮，利用偶像熱度來賺錢。

的確，粉絲為了偶像願意掏腰包，可是當今天偶像人氣建立起來了，更重要地是去穩固與保持。就以韓國與日本這兩個偶像文化發展許久的國家為例，韓國有著一套偶像的行銷手法，推出歌曲後會有一定的打歌期，在打歌期參與各種電台節目，以及各種綜藝節目。韓國也有固定的打歌舞台，綜合各家偶像表演，讓偶像可以藉此宣傳，也藉著這些綜合多樣性的發展拓展粉絲族群，達到長期良好的規劃。日本在這方面用不一樣的手法，以AKB48以及其相關分區團體為例，日本的偶像以穩定穩固為主要方向下手，在不同區域有偶像團體的劇場，固定的與粉絲見面、表演，還有固定的活動模式，穩扎穩打的鞏固粉絲族群。反觀中國的發展，沒有能夠綜合各家經紀公司的打歌舞台或節目，也並非走著日本穩定性的偶像模式。所謂的長期發展或是穩定露面，也不是上個幾次火熱的綜藝節目就能解決的問題。

「偶像」定義的改變

此外，觀看中國目前新興發展的偶像團體們，「實力」成了一大隱憂。與過去中國所認定的偶像不太一樣，過去的偶像指的會是有著專業能力、如同匠人般地藝人。但隨著日韓潮流帶起，近年來的偶像定義已經趨向於較為商業價值的藝人明星，有業務能力、好看的顏值外表、有趣的個性靈魂，這些逐漸成為新一代偶像的元素，這一波的中國偶像風潮也正應證了這些點。

並不是說這些新生代偶像之中沒有實力強大的，在這眾多的偶像明星之中，有少部分的偶像是來自於節目剪輯效果和粉絲吹捧，頂著受到大眾歡迎的人物設定和形象順利出道以及成為偶像。一時的火紅與人氣並不是長久之計，想讓偶像持續地走下去，除了前面提到的經營計畫要有之外，這些偶像們也要注意所謂的內在。這條剛開啟的偶像之路要如何維持下去，實力也是其中一要點。不只是技藝上的加強，還有心智層面的提升與磨練，不然再好看的外表與再有特色的靈魂個性，都無法為這條路鋪成太久。去鍛鍊讓實力內在符合名氣，撐得起偶像這個稱呼，這是中國偶像發展的重要一環。

偶像選秀節目大火紅，帶起的不只是因為選秀而順利出道的偶像團體，還有更多團體是在選秀之外搭上這波新起浪潮的。2018年才過不到半年，就開始出現「中國偶像元年」的稱號。不管是要仿效日韓的偶像行銷方式，或者要嘗試走出中國自己的模式，都還有很多問題要面對。既然星星之火已經被點燃，就努力去讓它燎原吧。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航