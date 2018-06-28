上市、上櫃、興櫃、未上市、全額交割，這五種股票有什麼不同？

很多讀者會問艾蜜莉說：興櫃股怎麼買？上市跟上櫃有甚麼不同呢？

其實上市、上櫃、興櫃、未上市、全額交割，這五種股票是根據不同交易市場、掛牌標準而分類的。但艾蜜莉通常會想跟讀者分享的是：這五種股票對投資人而言，最應該注意的是「風險」。

一、上市股票

上市股票是掛牌標準最嚴格的股票，在台灣證券交易所進行撮合交易。上市股票的資本額、成立年限、獲利能力等等，都比其他四種來的更好，上市股票也受到政府的嚴格把關，因此，風險相對的也較低。

許多知名企業都是上市股，如台積電、鴻海等等，只要到券商開證券交易戶，即能買賣。但要注意的是，上市股票仍然有下市、停止交易的可能。如之前的興航。

買賣方式：到一般券商開戶後，即可買賣上市股票。

二、上櫃股票

上櫃股票的掛牌門檻比上市股票來的較低，統一在中華民國證券櫃檯買賣中心提供的店頭市場中交易。這類的股票通常是新興產業、中小型企業為主，因此成長的空間較大、風險也較上市股票來的高。

買賣方式：想要買賣上櫃股票，必須另外開戶。如該券商已經開辦上櫃股票買賣業務，就可以開立股票櫃檯買賣帳戶。

三、興櫃股票

興櫃股票是指未上市或未上櫃的股票，主要在興櫃市場交易平台進行交易。目前政府規定，任何股票需要在上櫃前，先登錄為興櫃股票，並且掛牌交易至少六個月以上。

目前興櫃股票並無限制公司規模、資金大小、設立年限、獲利能力，只要有兩家以上的券商輔導推薦，就能到興櫃市場交易。

要特別注意的是興櫃股票未來不一定會上市或上櫃，要看該家公司是否能否符合上市上櫃的掛牌條件而定。

買賣方式：如果您已經開立過櫃檯買賣帳戶，就不須另外開戶，只要簽署興櫃股票風險預告書，就可以用相同的帳戶買賣興櫃股票

四、未上市股票

未上市股票指所有還沒上市或上櫃的股票。又可以分成已公開發行、未公開發行兩種。目前政府規定，資本額超過2億元的都需要公開發行。因此，未公開股票常是資本額小的公司，常常私下交易，買到假股票或價錢太高的股票也時有所聞。

注意：公司未經主管機關核准，販賣未上市股票就是違法，買賣行為也不會受到台灣法律保障。

五、全額交割股

全額交割股是指上市上櫃公司發生經營問題、舞弊、財務危機等等，導致有退票情況、或是未準時公布財報，如此一來，這間公司就會被列為全額交割股。

換句話說，全額交割股的買賣必須要在當下付款，不能享有一般股票的兩天收款期。

一般來說，被列為全額交割股的公司是地雷股可能性較高，投資風險也較大。

快速結論

興櫃股票並不保證將來一定會上市或上櫃！因此，仍有風險存在。

風險大小：上市股票＜上櫃股票＜興櫃股票＜未上市非興櫃股票。

基本上，上市股票風險最小，未上市非興櫃股票風險最大。

本文經艾蜜莉-自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航