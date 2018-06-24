具有「讀寫障礙」的美國少女，卻是飛機上唯一能與盲聾乘客溝通的人

具身心障礙的乘客搭乘長途航班，除了上下機需要協助，如果剛好遇到懂得手語的乘客，會是如何？一架橫跨美國東西岸的長途航班，一名15歲少女透過手語翻譯，在為期六小時的飛行中，協助一名盲聾乘客。這個過程被鄰座乘客拍下並上傳到網路上，感動近百萬名網友。



（中央社）阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）19日從波士頓飛往目的地洛杉磯、途中停靠俄勒岡州波特蘭的班機，又盲又聾的乘客庫克（ Tim Cook）從一登機之後，空服員與鄰座乘客便紛紛幫忙。



同機乘客史克利布納（Lynette Scribner）在臉書發文寫道，庫克原本被劃在中間座位，坐在走道座位的男性乘客立刻主動換座，幫忙庫克在咖啡加奶精，並陪同庫克走去洗手間。



史克利布納指出，空服人員與庫克手碰著手嘗試溝通，卻無法了解庫克表達什麼，幾名空服人員討論後，決定廣播詢問是否有人懂得手語。



史克利布納寫道，這時候，這名可愛女孩就出現了，住在加州卡拉巴薩斯（Calabasas）的15歲少女戴利（Clara Daly）。戴利因為有讀寫障礙（dyslexia）而學習美國手語（American Sign Language）。接下來飛航途中，她一直協助庫克，確認他的需求都有獲得照顧。看著她一個字一個字用手語，與庫克手碰手比劃，真的很厲害。

美國手語（American Sign Language，簡稱ASL）是美國、加拿大及墨西哥部分地區裡，最常用的手語。一如其他手語，美國手語的文法和語法都和當地的口語不盡相同。美國手語在菲律賓、新加坡、香港、部分非洲國家也有使用者。

美國有線電視新聞網報導，庫克結束在波士頓探望妹妹，這次搭機要回波特蘭。戴利說，飛航途中總共3次幫忙庫克手語翻譯，「一次幫他要水喝，一次告訴他時間，航程最後的一小時則是陪他聊天。」

「他們以為他想要什麼，他們不知道如何和他溝通。」戴利告訴當地媒體《WAFF 48》。

戴利替庫克向空服員們要了一杯水，並詢問了還有多少飛行時間。沒隔多久，他又叫來了戴利。

「他什麼都不需要，他只是很孤單，想要說說話。」戴利說。

然後他們一路聊完了整段航程。

透過手語交談，戴利得知庫克以前當過銷售員，也聊到彼此都有親戚住在波士頓，庫克還問她對於未來人生有何計畫。

飛機上的乘客在臉書分享的照片中，有著金色捲髮的戴利穿著白色上衣，與留著大鬍子的庫克手拉著手。該名乘客說，「我不知道我什麼時候見過這麼多人聚集照顧另一個人。所有人的都微笑著，大笑著，享受著與人交談的明顯樂趣。」

他也提到，「這是一個美麗的提醒，提醒我們在這個糟糕透頂的時代，還是有很好很好的人，願意去照顧其他的人。」

截至24日下午5點，這則臉書貼文已有99萬人按讚，並有53萬則分享。

戴利今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，社群網站排山倒海般的熱烈回應，讓她覺得無比開心。她說：「希望更多人能夠了解，在我們所生活的這個世界裡，不管怎麼樣，大家都應該彼此幫忙。」

戴利的父母也非常以她為榮。戴利的媽媽說，在降落之後，戴利告訴她，她們原本的班機取消，而被換到這個班機上，是天注定的，如此一來她就可以在那裡，幫助這名男士。（母女兩人的飛機原來是直飛洛杉磯，後來在波特蘭轉機，而庫克的飛機則是直飛波特蘭。）

戴利的媽媽說，「戴利可能會殺了我，在臉書上寫這個，但我以我的女孩為榮。」

阿拉斯加航空公司網站的部落格專區22日也分享了戴利熱心助人的故事。一位空服員指出：「戴利真的很棒，可以看得出來庫克非常興奮有人可以跟他溝通，她真的是個天使。」阿拉斯加航空公司指出，班機抵達波特蘭機場時，一名來自老人院的照護員便在機場登機門等候庫克。他說這次飛行是他所度過的最棒的旅行。

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核稿編輯：楊之瑜