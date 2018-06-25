歐盟為難民議題緊急開會：義大利新政府拒收、梅克爾被同盟威脅

16個歐盟成員國24日就移民問題召開緊急會談，隨著「反移民」的義大利新政府上任、德國聯合政府的執政黨派極力抨擊總理梅克爾（Angela Merkel）的移民政策，移民的問題再度浮上檯面。會議中，提到將重新檢討與庇護相關的「都柏林規則」，梅克爾也強調：「我們無法等到28個歐盟成員國全體同意，因此更該推動成員國達成雙邊或三邊協議。」

28至29日，歐盟就要召開正式的高峰會，在梅克爾、歐洲聯盟執行委員會主席榮克（Jean-Claude Juncker）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等人的倡議下，歐盟上週決定召開緊急會談。布魯塞爾時間24日，歐盟部分成員國領袖在布魯塞爾聚會，就移民問題進行緊急會談，歐盟28個成員國中，有16國參與會談。

近日，對移民議題持開放態度的梅克爾受到執政聯盟夥伴施壓，要求她緊縮庇護。義大利新成立的反移民政府則驅逐來自地中海的救援船，強調不再承擔歐盟收容移民的義務。

《衛報》報導，移民問題在德國與義大利儼然成為政治足球戰，即便在2018上半年抵達歐洲的難民人數為4.1萬人，較前一年度下滑51%，也比2016年大幅減少81%。

《聯合報》報導，反移民的四個東歐成員國（波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞和捷克）拒絕出席這次峰會，奧地利也威脅，若德國在德奧邊界拒絕收受移民，將恢復邊界管制。法國和義大利在峰會前也陷入口水戰，法國總統馬克宏批評義大利拒絕收受新抵達的移民，義大利則反擊法國「狂妄自大」。

《大紀元》報導，會議上，比利時首相米歇爾（Charles Michel）表示，「要阻止移民在申根地區內自由流動，首先需要嚴格控制歐盟邊界。」

馬克宏則建議，難民申請庇護的規則「都柏林規則」需要改革。「都柏林規則」規定想要尋求政治庇護者只能向第一個踏足的簽約國申請，這使得義大利等鄰近非洲的南歐國家首當其衝，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）也同意，表示：「當年出台的規則是為了應對緊急狀況，現在需要有系統的來處理難民問題。」

《中央社》報導，由於意見分歧，梅克爾提醒：「我們知道，我們無法在歐洲理事會針對移民議題提出完整的解決對策。因此我們會針對各國如何互相協助的問題，推動（歐盟成員國達成）雙邊與三邊協議，不要老是等待28個成員國全體（同意），而是應思考什麼（議題）對誰才重要。」

「反移民」的義大利聯合內閣1日上任，誓言「遣返50萬非法移民」

《風傳媒》報導，義大利在今年3月4日國會大選之後，沒有任何政黨過半，必須籌組聯合內閣。經過談判，6月1日，由民粹政黨「五星運動黨」（Five Star Movement）與反移民的「聯盟黨」（The League）共同組成聯合內閣，並由「聯盟黨」（The League）主席薩爾維尼（Matteo Salvini）擔任內政部長，就職當天，他就宣示，遣返義大利境內50萬非法移民。

義大利因為地理位置深入地中海，鄰近非洲，成為無數非法移民從北非進入歐洲的跳板，《法廣》報導，據法新社引據薩爾維尼的說法，過去四年，有65萬人渡海進入義大利、43萬人尋求庇護，還須收容17萬「看似難民」的人，共得燒掉50億歐元經費。然而，義大利經濟疲弱，援助移民的龐大費用讓義國財政雪上加霜，許多義大利民眾深感不滿。

新政府上任後，義大利推出新的邊境安全措施，開始派遣海上巡邏檢查運載移民的船隻，在公海上就強制性要求海船掉頭駛往利比亞。

《香港01》報導，近日，就有兩艘救援船「水瓶座」和「生命線」，原本打算在義大利靠岸，但遭拒絕。

同盟為了地方大選，與德國總理梅克爾在移民議題上鬧翻

（中央社）與德國總理梅克爾聯合執政的基督教社會黨（CSU），近來在移民政策上唱反調，成為梅克爾執政12年來少見的嚴重內訌，德國政壇不排除國會重新大選的可能。

歐盟的許多國家，都有移民登記制度。但基社黨黨魁賽賀佛（Horst Seehofer）要求，別再接受其他歐盟國家來的移民。梅克爾（Angela Merkel）則堅持移民問題必須全歐洲一起解決，位居歐洲地理中心的德國必須先與鄰國達成協議，不能自行其是。

過去10天來，賽賀佛增強施壓力道，高分貝對梅克爾下最後通牒，要她6月底前必須與歐盟各國達成協議，否則要下令邊境警察執行命令。

賽賀佛也威脅梅克爾，「如果總理對內政部長不滿意，乾脆結束聯合執政」，基社黨與梅克爾領導的基督教民主黨（CDU）在國會隸屬同一黨團，關係向來友好，這次可能因移民問題改變德國的政治版圖。

基社黨來自德國面積最大的巴伐利亞邦，南部毗鄰奧地利，在2015年9月爆發的難民危機中首當其衝，從此在移民政策上與梅克爾意見分歧，雙方為了收容移民的人數該不該設上限而鬧得不可開交。

巴伐利亞邦將於10月舉行大選，民調顯示基社黨的支持度約四成上下，極可能失去長期以來過半的優勢，反觀極右的德國另類選擇黨（AfD）將首度進入邦議會，一般認為這是基社黨在移民政策上立場強硬的主因。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜