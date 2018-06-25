韓國選秀實境：投誰一票？《PRODUCE 48》的觀看與炒作

文：黃若瑀

掌握投票權的國民製作人能不被操縱嗎？

近期日、韓樂迷皆相當關注的《PRODUCE》系列第三季《PRODUCE 48》在今年6月15日迎來首播，此系列早已在前兩季證實了極大的關注度，不僅主題曲總能廣為傳唱，最終出道團體也具有一定的韓國國民知名度。所有的話題中心皆指向《PRODUCE 48》，不枉節目組找來AKB48與其王牌製作人秋元康助陣，成功在節目播出便打造響亮的名號。一如前兩季，號稱由國民製作人也就是觀眾決定出道的12位成員，但觀眾真能掌控投票權而不被節目組所操縱嗎？《PRODUCE 48》又是依靠何種炒作方式不斷製造話題？

如何觀看《PRODUCE 48》？

一個電視節目絕對是被人操控過的觀看，我們觀眾所看到的，只是節目組、製作方要我們看到的。

雖然節目限定僅韓國國內擁有投票權，海外觀眾仍在話題影響上具有影響力，固然也須明白節目組的操縱並避免落入圈套。我們平常在觀看的時候，是用我們自己的眼睛去看待訊息，還是其中有人操縱過，而我們透過那個人的眼睛、價值、態度、欲求去看待訊息？

首先，顯而易見的是鏡頭分配不均的問題。《PRODUCE 48》的出演群龐大，96位練習生再加上六位導師共102位出演者，一集節目長度約130分鐘，許多練習生甚至可能沒有個人的單獨鏡頭。節目組會選擇剪進人氣較高、表現突出或反應活躍的出演者，抑或是節目組青睞的練習生，如第二季的MMO Entertainment練習生，因與節目製作公司同隸屬Mnet即使鏡頭不算多但多是好鏡頭。通常隨著節目中出現的次數變少，觀眾的印象亦會變薄弱而使關注度隨著下降，藉此節目組得以直接影響練習生人氣。

Mnet電視台選秀節目的惡魔剪輯

惡魔剪輯是指節目組刻意放大檢視或重覆剪輯出演者的言行，可能是脫口而出的一句話，或是無意識的小動作。透過惡魔剪輯的作法，影響觀眾的評價及好感度，間接控制順位排名的變動。最後，是《PRODUCE》系列慣用的煽動性剪接。在下集預告中釋出人氣高的練習生畫面，暗示下一集會有更多他的鏡頭或者事件，實際播出時出現的鏡頭卻幾乎就是預告剪出的內容。透過這樣的方式，綁架觀眾的觀看，誘引觀眾對下一集產生期待並死守首播。

《PRODUCE 48》6月11日釋出的第一集預告中，可以看到剪入日本C位宮脇咲良哭泣的畫面對上編舞導師裴允靜的質疑，實為移花接木並煽動觀眾情緒和好奇心。 由上述內容可以明白，觀眾的觀看實際上被製作方所操控，號稱由國民製作人選出心目中的出道人選，事實則不全然。因此，觀眾在觀看節目時應盡量抱持冷靜客觀的立場，維持敏銳的目光看待內容，不輕易隨波逐流全面相信節目呈現的內容，以避免所掌握的投票權實際落入節目製作方手中。

《PRODUCE 48》如何炒作？MAMA合作舞臺及主題曲的釋出

2017年12月29日，在日本舉辦的Mnet亞洲音樂大獎（Mnet Asian Music Awards，簡稱MAMA）祭出特別合作舞台，演出陣容包含《PRODUCE 101》第一季出身的女團Weki Meki、PRISTIN、Solo女歌手金請夏、Mnet另一檔選秀節目《偶像學校》出身的fromis_9與Idol School Class以及日本偶像AKB48。此合作舞台最後展示出《PRODUCE 101》與AKB48標誌的新結合，預告兩者將推出日韓合作的新一季節目《PRODUCE 48》，並在網路上掀起軒然大波。

2018年5月10日，Mnet官方釋出《PRODUCE 48》最新主題曲《내꺼야（PICK ME）》，日韓兩國的C位（Center）成為大眾關注的焦點，分別是日本HKT48的宮脇咲良與After School的李佳恩，尤其宮脇咲良的人氣在韓國飯圈急速上升。而相關話題亦不斷延燒，如傳聞真正的C位僅有宮脇咲良，節目礙於韓方面子才設立雙C位，挑起敏感的日韓糾結。

日韓跨國合作 韓國素人練習生 vs. 日本出道偶像

與前兩季作區隔，第三季以國際大型選秀節目為主題，以出道的12名成員將在日韓兩國進行30個月的活動為目標。節目組找來日本AKB48的王牌製作人秋元康共同合作，更有許多AKB及其姐妹團現任成員加入節目，成為預備再出道的練習生，成功以日韓的跨國合作引起話題。

關於日本出道偶像願意出演的原因，推論與近年韓國大力發展文化事業，在世界尤其是亞洲掀起韓流風潮的可觀收益。日本的歌手及唱片多以本地為發展主力，而韓國歌手及團體則以世界做為出口對象，兩者海外影響力不可相比。若參加在韓國及海外聲名遠播的《PRODUCE》系列則能增加自身知名度，同時也能為AKB48拓展更多未來的發展方向。

挑戰日韓情結 兩國偶像文化碰撞

《PRODUCE》系列最為人詬病的除了惡魔剪輯之外，便是製造對立，從先前兩季便可略知一二。節目組常刻意將排名前後的兩人製造敵對立場，或是相似風格公司的練習生作對立，此次更是毫不避諱地挑戰日韓情結。6月15日播出的第一集中，可以看到已表演的日、韓兩國練習生實力有明顯落差，以及導師們的不知所措，編舞導師裴允靜質疑日本練習生「是怎麼被選上的？」從首集就將日本偶像實力打上問號，刺激日本偶像的自尊心。

節目亦道出了兩國偶像文化的差異。與練習時間長達多年、重視基礎實力累積的韓國相比，日本則偏好偶像與歌迷一同成長的過程，從演出中培養經驗，從預備到出道僅花一個月的時間。正因兩者截然不同的呈現與背景，帶出日、韓兩國偶像文化的碰撞，為《PRODUCE 48》的話題燃起火苗。

《PRODUCE 48》成為AKB總選舉延長戰

不久前剛播畢第一集的《PRODUCE 48》已經掀起一波波火熱話題，暫不論是否挑起日韓仇情，此節目勢必能達到促進兩國偶像文化交流的目的，並為雙方吸引鞏固深厚的粉絲群。

在《PRODUCE 48》6月15日首播後，節目名稱成為網路搜索的大熱關鍵詞，與此同時觀眾對於AKB48也抱有一定的關心，抑或是無意中接收到相關的資訊。然而，6月17日是一年一度盛事AKB總選舉，持續使《PRODUCE 48》的熱度發燒，選舉結果勢必對未來《PRODUCE 48》日本練習生的投票數有所影響。

總選舉中獲得高票數的成員，如封冠的SKE48松井珠理奈、第三名的HKT48宮脇咲良以及斬獲第七名的AKB48武藤十夢，有更大的機會得到更多關注或鏡頭。值得一提的是，粉絲圈中誓言將在遺憾與冠位擦身的宮脇咲良推上《PRODUCE 48》第一名寶座的呼聲提高，故推論兩者之間彼此影響。

《PRODUCE》系列向來都具有爭議性，但同樣的話題性也非常高，每季都能大受歡迎並擁有與眾不同的影響力，除了節目組炒作話題的能力不凡，必定有它令人著迷之處。新穎的節目互動模式，由觀眾決定團體的成員使觀眾有參與感，並能在投票期間不斷製造新的話題。未來的十週，即使非韓國的觀眾無法投票，也繼續關注自己支持的少女是否會成為最終出道的12人吧！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航