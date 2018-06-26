我的父親是玉荷包果農，對他來說「缺工」比氣候惡劣更嚴峻

文：倪旻勤（屏東南州玉荷包農的小孩，政大傳播學院大一大二不分系學生）

去年（2017年）玉荷包荔枝產量大減，我回到家鄉屏東訪問荔枝農對收成減少的看法，那時候將報導的切點放在氣候變遷上，多數受訪者也都舉了氣候變遷影響果樹生長的實證。但其中一位受訪者卻建議我將報告改方向，他說：「其實我最擔心的是請不到工人，要是哪天真的請不到工人就只能退休了，我連以後荔枝種不種得出來都顧不了。」

原來在農民心中，氣候變遷給他們的心理壓力不比缺工，缺工才是眼前最急迫的問題。

農村年輕人口出走、人口老化已經嚴重影響到農產業，過去勤奮努力的工人多已年邁，不便再出外做高強度的勞力工作；年輕一輩就算回鄉，也不願做這種「沒有未來」又辛苦的工作。除了老一輩已經苦習慣的工人，其他人多是為了生存，才不得不投入這個行業。

於是會接農務工作的人在家鄉反而成為珍稀的一群人，農民必須提早和工人接洽，拜託他們預留採收期的空檔，甚至還得主動開出加薪、給獎金的條件，不像過去，農民可以等工人主動應徵。許多人會有疑問，既然工人那麼難請，有沒有可能農民自己做？平時的確可以倚靠農民調控果樹生長期來減少工作量，但玉荷包一年只收成一次，且收成期非常短暫，通常得在兩到三個星期結束，不然就會面臨果實過熟和遭受蟲害的問題，因此收成期的工作強度說有多大就有多大。

短短兩星期的收成是這樣過的，每天清晨五點開始採收，採收完要經過修剪、裝箱、打包等工序。以我的家鄉來說，若要趕上開往台北果菜市場的車班，這些雜務得趕在下午三點前完成。而出貨後，一天的工作並沒有結束，農民和工人還得回果園摘新葉，以免不斷冒出的新葉和果實搶養分，讓果實因營養不良而掉果。一整天的工作量大、時程也趕，因此收成期是沒辦法不雇用工人的。

今年氣候溫暖，玉荷包一掃去年的陰霾，家家戶戶都大豐收。採收前農民爭相到各地搶工，村子裡找不到就到村子外找、村子外找不到就請人牽線，連車程半小時遠的工人都找來幫忙。找工人的吸引力從過去的提供茶水、午餐，到現在還提供獎金、補貼遠程工人車馬費。因為缺工，農民面對的不僅是難找的工人，還有愈來愈高的成本。

我的父親是玉荷包果農，由於已經許久沒有像今年這樣的結果量，開採前，他異常興奮地期待收成。沒想到過了一周，由於蟲害太過嚴重，他也請不到更多工人幫忙挑壞果，經過再三考量，他選擇放棄一整片結實纍纍的玉荷包來維持生產品質。於是許多客戶連訂購都還來不及，今年的玉荷包季便提早結束。

缺工沒有解決方案嗎？其實有，2017年農委會推出了農業技術團，而農業技術團的出現就是為了解決缺工的問題。屏東是第一批農業技術團的據點之一，但農民卻指出，農業技術團的派遣工多是考取技術團後才進入這個行業的，他們可能一輩子都沒做過這樣子的勞力工作，不僅不太會做，對農業也不了解，那農民為什麼要花比一般工人更高的工資去請他們來工作？而且派遣工為了拿工資和政府補助，通常一簽約就拜託農民以一個月為單位的雇用他們，農業通常不會一整個月都有工作可以做，所以農業技術團對農民來說，僅是上位者的理想，並不符合經濟效益。

隨著人口老化，缺工的問題只會愈來愈嚴重，政府有愈來愈多因應措施，如與大專院校合作、規劃假日農夫團。但政府必須要考慮到，農務工作其實很需要專業性，事前的培訓應該要更加完備。另外，在規劃派遣工前，應先調查每個地區何時會缺多少工、每類作物需要多少工，這樣在培訓人才時也會更有依據。而農民在面對缺工的問題時，也應勇敢嘗試政府的措施，儘管打工的新人、技術團的人們在短時間無法快速上手，也許得投入更多時間教學、得花更多金錢聘用工人，但總得有人投入最初期的建設工作，未來才有可能嚐得到收穫。

除此之外，政府也不要再主打著「薪水高」來吸引大眾加入農務工作，儘管政府有補助，但對農夫仍然是很大的負擔。且除了以各種補助利誘之外，政府難道不能從其他層面下手嗎？也許從「教育」下手，也才能夠完全地改變社會結構。從小培養國民的觀念，不再將農夫視為低階層的人民（過去自我介紹都羞於啟齒自己的父親是農夫）。儘管這樣無法立即見效，但長遠來說，才是真正的解方。讓更多人願意投入這份行業，而不是被生活逼得不得以才回鄉務農。

記得以前每到了收成季，家中總是人聲鼎沸，六七個工人再加上奶奶、爸爸、媽媽、姊姊，全家老小通通擠在不甚大的迴廊，全天候的修剪、分裝、打包，儼然小型加工廠。但隨著年紀漸長，記憶中擁擠的迴廊居然能夠毫無阻礙的通行，只因為再也找不到跟當年一樣多的工人了。

若缺工問題再不解決，我們可能真的等不到農夫因為氣候惡劣而休耕的那天，就先等到因為沒有工人而沒有農夫了。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航