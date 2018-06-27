咖啡＋洗衣店，「喫茶洗衣」在東京展開一場社區空間革命

文：李宜芸｜譯：楊千慧｜攝影：黃脩涵

歐美盛行多年的咖啡店加洗衣店的複合式服務，讓等待衣服的客人不再埋頭手機，而是與在同空間的陌生人一起享用一杯香醇的咖啡，這樣的風潮逐漸擴展到各國與各大城市。

位於東京住宅區的「喫茶ランドリー（喫茶洗衣）」，2018年1月才剛開幕，主人大西正紀與社區的居民便將空間玩得超乎常人想像。

打開兩面的門後，為社區帶來改變

喫茶ランドリー位於建物邊角，乍看是間文青咖啡館，兩邊敞開，讓視覺穿透，從哪邊都能進到店中，店裡深處的一個空間有六台洗衣機。有趣的是，在這裡洗衣服不是自助投幣，而是要走到櫃檯兌換代幣才能使用。

在這個社區住了十五年，原本在大公司擔任建築製圖的大西正紀，兩年多前想著：「我再怎麼畫圖也無法改變社會吧？」因此決定出來創業。

他選定社區這棟有五十五年歷史的老房子的一樓，思考著要做些什麼事時，回想起在丹麥哥本哈根看到的咖啡店複合洗衣店中，有嬰兒、老人，也有穿著髒兮兮衣服的人在裡面，他覺得這樣的空間實在太有趣了，決定在這棟建物的一樓複製一家店；又想，既然有了洗衣房，既然來這洗衣做家事了，那就再擺個縫紉機吧！

任何人乍看到這樣不太自助的自助洗衣店加咖啡店，桌上又有縫紉機，大概會覺得這真是個怪地方，因為日本從來沒有過這樣的空間，大西正紀自嘲。也因此為了吸引社區民眾前來，剛開店時他送出不少咖啡，歡迎大家來認識這個空間。

而他的「社會實驗」，慢慢有了反應。縫紉機放了幾週後，有社區媽媽跑來問：「我可以借縫紉機嗎？」接著就開始在洗衣房中教兒子看說明書，用起縫紉機；再過一週，媽媽拿著先生的襯衫來，開始燙起衣服，也做起兒子幼稚園的包包。

大西正紀問她為什麼想來「做家事」？媽媽回應：「這在家做也可以，但在這邊有很多人，氣氛比較好。」後來也有人跑來問可否借桌子一週，接著就開始在鐵桌上畫東西，等著社區附近的人加入一起做作品；慢慢有人聚集後，大家七嘴八舌來旁邊指導要多畫些什麼。

跟一般人的邏輯不太一樣，大西正紀有點搞笑地說：「日本空間較小，大家來這裡做東西，就不會把家裡弄髒了。」但實際上，大西正紀想：「家事是生活的一部分。而人類的歷史上，不都是在河邊，大家一起洗澡、洗衣服嗎？很多事情是以前大家一起做，但現在卻自己關在家裡。」他想做的是回歸過去「分享」的社區氛圍。

Photo Credit: 黃脩涵 店主大西正紀分享喫茶ランドリー這半年開幕以來，因開放空間而發生的各種「實驗」。

開放空間、馳騁想像，社區更活潑了

慢慢的，喫茶ランドリー發生了許多有趣的故事。有一群媽媽一起借大桌子揉麵團，大西正紀問她們：「我這邊沒烤箱耶？」一位住在十步距離外的媽媽說：「沒關係，可以到我家烤。」

還有人帶著電子琴來，說要讓小朋友在午休時唱歌，形成一群小朋友在店裡唱著〈麵包超人〉，旁邊桌子就是上班族在吃中餐的奇怪景象，「我看上班族們好像也沒有覺得被吵到。」大西正紀笑說。

也有阿公、阿嬤來這邊唱著昭和時代的歌謠，阿嬤們也會來這邊打毛線，「在星巴克打毛線很奇怪；在附近家庭餐廳裡打，也很奇怪；在社區活動中心打，不奇怪但沒什麼味道，在這裡打卻不奇怪。」櫃台前展示架上賣的東西，大部分也是當地社區民眾的作品，例如一組可愛的布面磁鐵，就出自於附近5、60歲阿姨的巧手。

在這裡發生的事，呼應著外頭招牌上寫的：「不管是什麼人都能自由自在。」大西正紀希望，從0-100歲都可以自由地使用這個空間。

大西正紀說，這裡從來沒有計畫過任何活動，就是看社區民眾想來做什麼，「然後就會有怪事發生（笑）。」目前最奇怪的活動是，有居民來問可不可以烤肉，「我真的愣住想了幾秒，然後就說『好呀』。」他點頭說。

這樣的空間最重要的要件不一定是寬敞，更重要的是一樓空間的「開放」。他說明，從外頭一眼就可以看到店內發生的事情，看到小嬰兒，經過的其他媽媽們就會想，「有小嬰兒啊，那我下次也可以來。」阿公、阿嬤在裡面，社區其他經過的阿公、阿嬤也會想下次可以進來看看。

喫茶ランドリー也吸引了附近的媽媽來工作，大西正紀希望夥伴自己決定做什麼，不像外面穿著便利商店制服而有很多的規則與SOP，「就讓她以『自己』的身分來工作。」媽媽可能擅長料理，就讓她來做；看到別人家的小孩哭，夥伴就很自然去幫忙哄小孩。

Photo Credit: 黃脩涵 喫茶ランドリー的招牌上寫著「任何人都可以在此輕鬆自在」，吸引許多社區居民來到空間互動、交流。

「在日本，介入旁人家事是不常見的情況，但社會多一點關心是好的。」大西正紀認為，社區居民甚至不一定要進來，但開放空間，店員、客人隨時能看到外頭街道上走動的居民，「那就跟他們打聲招呼吧！」

才剛開幕五個月，大西政紀跟夥伴累趴了，因此，他們讓咖啡店的工作變得簡單，像是飲料、餐點簡單化，花更多時間與社區的居民互動。在收支上，雖然辛苦但還能維持平衡，以東京物價來說，一杯飲料450日圓應該還算是銅板價；若真想租借部分場地，一小時1,500日圓也是社區居民還可負擔的價格，目的就是歡迎社區民眾都能來喫茶ランドリー翻玩空間的可能性。

除了喫茶ランドリー外，大西正紀的另一個工作是協助改造一樓空間（他的小辦公桌就在喫茶ランドリー的一角，偶爾時常有阿公、阿嬤跑來看他在做什麼。），最近，連市公所都來請他協助改造一樓空間，希望增加社區居民的可近性。

在東京，或許一場社區空間的革命即將展開。

本文經台灣在宅醫療學會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航