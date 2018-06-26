我的城寨童年回憶（上）：「三不管」的香港九龍城寨

文：陳文龍（久石文化發行人）

和小時候同住九龍城寨的朋友聊起一些童年記憶，思緒波瀾，勾起了不少曾經住在城寨的點點滴滴。

在未被政府清拆以前，九龍城寨算是香港最大的貧民窟，所住的「寨民」大多是新移民或社會最底層的草根，這些「寨民」用現代新潮一點的說法就是「低端人口」。如果九龍城寨還存在的話，應該還是有人爭著住，還是有市場需求，因為不管任何世代，有富裕人家，也會有「低端人口」。

一、三不管地帶

九龍城寨（正式名字應該是九龍寨城），或稱九龍城砦，砦即是寨。「寨」的字義是防守圍的柵欄，自成一個區域，是軍事的駐地。清政府1842年簽下《南京條約》將香港島割讓給英國；1860年簽《北京條約》再把九龍半島界限街以南割讓給英國，1898年簽《展拓香港界址專條》把九龍半島界限街以北後來一併把九龍半島北部與新界租借給英國，唯獨保留九龍城寨仍歸清廷管轄，作為駐地，類似現代的領事館。

滿清政權覆亡後，國民政府和共產黨忙於內戰無暇處理九龍城寨，港英政府也沒有治權，九龍城寨因此變成所謂的「三不管地帶」──「香港政府不敢管、英國政府不想管、中國政府不能管」。壞人做了壞事，只要跑到九龍城寨躲避，香港警察並沒有治權入內捕捉，所以九龍城寨成為一個罪惡溫床，集「黃」、「賭」、「毒」於一寨無法可管，成了壞人的避風港。

九龍城寨雖然惡名昭彰，這些對於童年的我，似乎沒有什麼影響，住在城寨的歲月，沒有見過砍人放火、圍毆逞凶的刀光劍影，電影《追龍》的打殺劇情亦沒有親眼目睹，現實生活並非天天上演新聞事件和電影場景。住在九龍城寨的人和其他地區的升斗小民並無二致，每天努力為生活打拼，只是比較窮，居住環境比較惡劣而已，鄰里之間相處十分和諧而平靜。雖然港英政府對城寨沒有實質治權，也沒有對樓宇收取「差餉」（香港對房屋的一種稅捐），但還是提供了基本的民生服務，例如供應食水、電力、清掃街道、清理垃圾、郵差派信等，住在城寨裡的居民也能安居樂業。

被清拆前的九龍城寨，大樓約十層高，一幢挨著一幢，密密麻麻，在天台上只要跨一小步，就能走到隔壁大樓。天台的女兒牆處處是用水管駕起俗稱「魚骨」的電視天線，颱風過後，天線被打得七歪八斜，得重新調校，電視才能收到訊號，不然看到的是片片雪花。站在天台高處，九龍城至香港島的太平山盡收眼底，啟德機場在不遠處，飛機從九龍城轟隆轟隆緩降向機場跑道，巨無霸的飛機就在眼前掠過。城寨內的街道暗無天日，頭頂可見的是看似欲墜的電線和水管，水管日夜滴水，無人修葺，邊走要邊提防被水滴到。街巷暗弄濕漉漉的，濕氣甚重，老鼠橫行，暗角隨時會蹦出一隻，和行人擦脚而過。

城寨沿坡而下，由上方的東頭村道至下方的龍津道，左邊的東正道至右邊的西城路，呈長方形如一座棋盤。從下方的龍津道，城寨有四條路可以直通東頭村道，由東而西，分別是龍城路、光明街、老人街、大井街。貫穿東西的只有一條龍津路，龍津路又分叉出幾條細巷。城寨的街巷弄道如迷宮，如果不是住在其中，一入內，恍如闖入一座暗無天日的巨大「石屎森林」（粵語，即大樓建築），要找到出口，得花一些時間。巷弄似不通，卻處處可通，罪犯入內藏匿，就算警察敢於入內追捕，未必能找到罪犯蹤影。他們可以消失於轉角，或遁入任何一座大樓跑上天台，再從天台下樓隱身暗巷。

城寨四周除了錯落有致的招牌，放眼望去，幾乎每一層樓都有向外潛建的鐵籠、鐵窗懸在牆壁，突出在外，蔚為奇觀，可說是潛建中的潛建。城寨的樓宇本身就不是合法建築物，沒有受到監管，清拆時才發現大樓根本沒有地基，所幸香港沒有地震，不然後果難以設想。

直至安排調遷為止，我在城寨住了約四年，搬過三次家。

二、食乜野

一開始，父親在東頭村道和友人租了一間木板隔間，月租數百港元。房間架了一張鐵管雙層床（香港俗稱碌架床），只剩下窄窄的走道，堆放一些雜物，一張摺枱，吃飯要坐在床沿。小小的屋子住了兩家人，八、九個人擠在屋裡吵吵嚷嚷，好不熱鬧。

東頭村道是城寨最熱鬧的街道，食肆、士多（雜貨店）林立，在大樓低處外牆，或橫或直，高高低低掛滿白底黑字，全是牙醫和西醫診所的招牌，看上去東頭村道儼如醫療一條街。嚴格而言，是非法醫療一條街。許多在大陸行醫的醫生逃難到香港謀生，不諳英文，無法考取證照合法執業，因此在三不管的城寨，大量無照醫生，掛起招牌大行醫道。無照不代表無良，這些無照醫生診金相對便宜，反而招來不少病患。病患不只侷限城寨居民，更多是來自港九新界，但因為無照，若有醫療糾紛，患者是求訴無門，只能自求多福。

太陽西斜的黃昏，靠城寨這邊的東頭村道馬路旁正要熱鬧，推著小車的熟食小販一攤接一攤從老人街街口延伸到東正道。叫賣聲，「食乜野」（按：吃什麼）此起彼落，有賣鮮榨椰汁、炒栗子、「炸野」（炸物）、牛什、韭菜豬紅、魚翅魚肉、紅雞腎紅雞腳、咖哩魚蛋、車仔麵、豉油王炒麵……像是一個小市集。買的人站在路邊吃，吃完垃圾隨手丟，有些小販的小吃是用瓷碗裝，車攤旁邊會放一兩桶水，用來洗碗，所以路上油漬斑駁，垃圾隨處可見，有點髒亂。

小時候住城寨，物質匱乏，三餐都在家吃，少有到餐廳吃飯，路邊小吃對童年的我算得上珍饈美味。沒什麼零用錢，就花一塊錢吃一串魚蛋、手頭較為闊綽，就花三塊錢吃一碗韭菜豬紅。印象猶深的是賣「炸野」的那攤小販，清瘦的臉龐，拿著一雙長長的竹筷，忙著整理油鍋裡的炸物。雞脾（雞腿）和雞翼炸得酥脆，青椒、紅腸、茄子抹上一團魚肉（魚漿）色味引人垂涎。炸雲吞皮猶為一絕，雲吞皮裹上一小團魚肉，熱油炸過後，皮脆肉軟，至今難忘。當年一塊錢可選三件，自由搭配，吃得十分滋味，萬分滿足。

東頭村道是城寨對外交通的主要幹道，我要去土瓜灣新亞中學上學，要在東頭村道的巴士站搭乘11K，每程是1.2元。我和另外兩個要好的朋友，同讀一間中學，每天早上相約在東頭村道的巴士站，一人湊兩塊，花六塊錢就免除「迫巴士」，一起共乘「的士」（計程車）去上學。

東頭村道近老人街交匯處，有一檔熟食檔，在門口擺賣冰豆漿，大大一杯只賣一塊錢，那時不流行紙杯，裝在玻璃杯，站在門口喝，喝完要返還玻璃杯給店家。每次喝他們的豆漿，我會暗自玩一個遊戲自樂。一杯一塊錢的豆漿，我付五塊錢或十塊錢，同時舉起杯子，張大嘴巴，一飲而盡，在他們還沒找我錢時，我比快把一滴不剩的空杯放在桌上，為此而感到竊喜。可能是這樣，長大後，我喝啤酒乾杯豪邁快飲如鯨，少有人可以比我快。

三、住城寨的人

之後，我們舉家搬到龍津路的一幢大樓的十樓，一梯兩伙（戶），對面鄰居是父親的鄉里。小小房子，兩房一廳，一間廚房和廁所。大樓沒有電梯，上下樓都要靠腳力。房間雖有窗戶，但鐵窗透不進一點陽光，也吹不進一絲微風。窗戶只能半開，若全開，漏水的水管水滴會濺進屋內。白天不開電燈，伸手不見五指，偶爾停電，得點蠟燭。炎夏如住在一個烤箱，沒有冷氣，汗流浹背，只能打赤膊，吹電風扇。電扇如果不開，空氣像是凝滯不動，吸入的空氣是熱氣。

城寨停電不是常發生，停水則經常出現，這才是大問題。城寨是人口密度是世界最高的地方，根據1987年港英政府清拆時的人口統計，城寨有33,000居住人口，面積只有0.026平方公里，等於人口密度每平方公里1,255,000人。城寨面積如此細小，卻住了那麼多人，大樓蓋得高，水壓往往上不了較高的樓層，加上人口眾多，水量供應不足，較低的樓層用水，水壓到不了較高樓層，自來水管如同虛設。為解決用水問題，城寨四周每隔一段距離，設有「街喉」，供居民取水和洗滌，「街喉」是城寨一個特色街景。

城寨的供水採時段性，分區供水。家家戶戶的廚房幾乎設了一個水泥蓄水池，有供水時用來蓄水，如果沒有供水，就要到街喉提水倒進蓄水池備用。每個家庭不可或缺的是水桶，住龍津路最深的記憶是，兄弟常要總動員提水桶到街喉裝水，然後提著沉甸甸的水桶爬十層樓的樓梯回家倒放，路程中間要放下水桶休息數次。

住城寨的人，幾乎是香港最低層，最草根，尤其租戶，更是一窮二白，我們家也是，父親是塑膠廠工人，母親是工廠女工。家裡除了必要的傢具，家徒四壁。傢具除了碌架床，只有一張摺枱和幾張摺椅。沒有衣櫃，衣服裝在一個鐵箱裡，證照就藏在箱底。電器只有天花板的吊扇，還有一個電飯煲。沒有熱水爐，夏天洗冷水澡，冬天洗澡要先用水壺煮水，倒進一個紅色大塑盤混合冷水，調出合適的水溫。洗頭洗澡只用一盤水，先蹲著洗頭再洗澡，用一個漱口杯舀水，一杯一杯往頭上淋，往身上倒。沒有電視機，要看電視就到鄰居家去看。

煮食的爐具不是石油氣或電磁爐，是火水爐（又叫煤油爐）。火水爐在香港應該已經全面消失，沒有人再用，其火力相當緩慢。火水爐是活動式爐具，印象中是綠色的，靠一圈的棉條吸底盤的煤油燃燒。要升火煮食，拉起一支拉桿升起棉條，用打火機點燃一支沾有媒油如大型棉花棒的引火棒，插入火水爐點繞一圈，逐一點引燃棉芯。要熄火，壓下拉桿，棉條跟著降下，火焰自動熄滅。如果煤油用完，得靠人工以一支簡單的手動泵具，從煤油筒泵至火水爐。邊用火水爐煮食，邊會聞到一陣淡淡的火油味道。火水爐易生危險，因為是活動式的爐具，一旦打翻容易失火。

我們家三兄弟，我為長兄，我穿的新衣服會傳承給二弟，二弟傳給三弟，穿到三弟身上已是三手衣。因為物質貧乏，吃水果也是一件大事，作為兄長的我會扮演分配者角色。一個蘋果會切成四等份，三兄弟一人四分之一塊，我會再把剩下的四分之一塊切成三等分，一人再一小塊分食之。

住龍津路十樓，剛好屋主要賣屋，我記得開價是港幣八萬元，那年是1986年。城寨的房屋的買賣契約是私約，自己簽立契約便過戶，不用繳稅，沒有什麼官式文件，也不用向政府登記，更不能向銀行申請貸款，買賣都是現金交易，唯一的認證機構是「九龍城寨街坊事業促進福利會」。父母努力工作，一個月收入合共不外乎三、四千元，剛好負擔一家日常開銷，難有積蓄，八萬元在當年是天文數字。鄰居說可以幫忙籌借，但龐大的債務怕會影響到生活，所以後來只好另覓租處。

四、街口二樓的房子

再來，父母找租了龍津道近老人街街口二樓的房子，這是我們在城寨最後一次搬家。龍津道也是城寨主要道路，街道寬闊，面向九龍城，這是我們住在城寨唯一向陽的房子，回家不用穿越幽暗的巷弄，不必走避滴水。環境改善了，租金相對貴一些，月租一千四百元。樓梯左邊地鋪是房東開的西藥房，牆壁兩邊壁櫃到達天花板，一邊放了高約150公分的矮櫃，擺滿各種西藥、保健品、奶粉等。有時是老闆坐著迎客，有時是老闆娘。右邊是無照牙醫診所，透明的玻璃櫥窗，放置了許多假牙和齒模，店內有一台簡陋的治療椅。

牙醫診所前面是一個街喉，我們要取水十方便，但住二樓有足夠水壓，扭開水龍頭就有自來水。但廚房還是有一個水泥蓄水池，城寨是分時供水，有供水時段就要儲水備用。媽媽為了方便，偶爾還是捧著洗衣盤到街喉洗衣服。

街喉旁邊有一攤糖水攤，手推車改造活動爐具車，擺放兩張摺枱和幾張椅子，賣湯圓和腐竹蛋，黃昏開始營業，至半夜才歇。攤主是父親的鄉親，據說是黑道人物，除了擺攤，還幫人圍事討公道。

樓梯頗為陡峭，斜度約四十五度，拾級而上，不必迴轉直達二樓。右邊牆壁釘掛著全幢大樓有銅錢圖案的信箱，歪歪斜斜，有空隙的地方，貼滿了密醫和搬家公司的小廣告卡。

房子呈長方型，三房一廳一廚一衛，三間房間和客廳皆以木板隔間。有兩間房間有採光，推窗可以看到對面賈炳達道和九龍城的景色。連接客廳是一間暗房，是我和二弟的房間，二弟睡上舖，我睡下舖，三弟和爸媽睡一間。為了減輕租金壓力，父母把另一間房間分租給一對年輕夫妻。城寨周遭有幾處可以貼招租廣告，我們買來紅紙，用黑筆寫上招租資訊，下方重覆直立寫上幾組電話號碼，再把一組電話號碼剪成一塊小方塊，方便租客撕下帶回家聯絡我們。房子很快租出去，租金是每個月港幣800元。

現在的九龍城廣場在我有記憶時，是一個臨時街市。小學五、六級的我要幫忙買菜，就是到臨時街市買菜，買了菜還要煮，等父母下班回家有飯可吃。要去臨時街市要穿過一個木屋區叫西頭村，木屋又叫寮屋，是用木板搭建十分簡陋的居所。如果大家看過陳果《香港有個荷里活》電影場景中的大墈村，大墈村就是木屋區。西頭村的取名大概是跟東頭村相對應，一個在「東」邊那「頭」，一個在「西」邊那「頭」。木屋區被拆後改建成單車公園，就是現在賈炳達道單車公園。單車徑落成後，我們還住城寨，在房間推開窗戶，進入眼簾的就是小孩在單車徑騎腳踏車。父親也買了一輛BMX的腳踏車給我們，我們就牽到單車徑踩玩，這算是我們最貴的玩具了。

西頭村中間有個小廣場，小廣場有一間士多（按：指小雜貨店），我喜歡流連。一有零錢就會往士多跑，去買卡樂B薯片，因為廠商一再打廣告，每包卡樂B附有一張小卡，小卡印有一個字，只要集齊指定五個字什麼的，就能得到日本原裝進口會說話、會移動的機器人。不知道吃了多少包的卡樂B，就是只差一個字，機器人沒有得到，倒是吃了很多薯片，這大概是一場騙局，是一種行銷之術，騙我們這些無知小孩，小孩都夢想可以擁有一個機器人。

西頭村清拆後，機械退場並沒有架設圍欄把工地圍起來，地上全是殘磚敗瓦，凹凹凸凸，起伏不平，大風一吹，塵土飛揚。我會利用放學時間，走在其中，尋找一些廢鐵斷鋼，然後拿到打鼓嶺道的回收站變賣，廢鐵一斤是兩毛，一趟下來可以賺到四、五塊錢。

賈炳達道有個足球場，小學時偶爾會和同學在球場踢足球，足球場旁有一排籃球場，即使是大熱天氣，還是很多人在球場打籃球。我和一個同學靈機一動，找來一個大桶，大桶在街喉注入半桶水，加入一些冰塊，到超市買了一些維他檸檬茶和可樂放進桶裡，在籃球場邊做起生意，叫賣冷飲。現實世界是殘酷的，生意不是被想像出來的，顧客不買單，撐不了幾天，賣不掉冷飲只好自己喝。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航