我的城寨童年回憶（下）：九龍城寨，黑暗中有光

文：陳文龍（久石文化發行人）

延伸閱讀：我的城寨童年回憶（上）：三不管的香港「九龍城寨」

城寨很多家庭，父母除了白天上班，下班還會把工作帶回家做，這些工作許多是女工活。例如我的朋友，媽媽白天在工廠「車膊頭棉」（縫製肩墊），晚上還拿回家，全家總動員，挑燈趕活，希望可以多賺一點錢。城寨大部份的家庭除了是一個家，還是一個家庭小型加工廠。後來媽媽在九龍城福佬村道一間組裝電髮棒的工廠做組裝女工，中午會回龍津道家裡煮午餐吃，同時也會推一大包半成品的塑膠齒輪回家，我們兄弟要協助把中間多餘的塑膠梗用尖嘴鉗逐一去除。這是承包制家庭工，以磅制價，若以時薪計算大約4、5塊錢左右，要看工作的速度而定，媽媽在工廠上班的日薪是40塊錢。

媽媽除了白天上班，為了想要多賺一些錢幫補家計，下了班還會到新蒲崗的製衣廠加班，做的是「剪線頭」，「剪線頭」是車間把成衣車縫完成，由人工逐一檢查，把接縫處過長的毛線剪掉。當年香港工業正盛，人手正缺，往往要到十點、十一點才收工回家，時薪是8塊錢，會供應晚餐，飯盒一盒。媽媽有時候沒有吃帶回家給我們吃，即使過了三十年，我還記得半夜吃到的「班腩豆腐飯」，雖飯冷菜冰，但那還是一樣的美味。

城寨的老人街是一條從龍津道直通東頭村道的主要往來街道。老人街的由來，大概是因為老人街有一間老人院，老人都走去老人院休憩，因此被名為老人街。但我們住進城寨時，老人院已不復存在，已改成青少年中心。青少年中心就在老人街中間，大門一進去右邊有一張乒乓球桌，往前有櫃檯，後面有其他玩具、圖書和康樂棋室，這些娛樂設施是讓青少年可以消磨時間，防止他們到處閒蕩而學壞。

我小學讀的是九龍城龍崗道的樂善堂小學，班上有一半同學都住城寨。青少年中心是我課後常去流連的地方，是一個同班同學帶我去的，我才知道有這個地方。我常去打康樂棋和乒乓球，有時也會和朋友玩跳棋，我們稱在青少年中心工作的姐姐叫「姑娘」，我們要玩什麼東西都要姑娘登記借用，我也不知道她們是不是社工，不過我記得她們會向我們打聽一些同學的消息和關心我們。

不管是之前的老人院，還是後來的青少年中心，其建築物都是棟清朝時的「九龍巡檢司衙門」，地點是九龍城寨的中心點。由於這座建築有其歷史意義，見證了歷史的滄桑，被列為法定古蹟，在城寨被清拆後唯一被保留的建築物，現在是寨城公園的遊客中心。

城寨除了廣東話能通外，另外最多人說的是潮州話，城寨大部分業權應該都握在潮州人手裡，在城寨開店的，大部分是潮州人。我們的房東就是潮州人。有名的黑道人物「跛豪」吳錫豪也是潮州人，據說70年代香港90%的海洛英由九龍城寨輸出，「跛豪」赤手空拳活躍於城寨，幾乎壟斷了整個毒品市場。印象較深的是，說到潮州人，會說：「潮州人拉二胡──自己顧自己」（因為潮州話自己顧自己近似於二胡的調音聲），這是嘲弄潮州人的自私自利。

東正道有一間文具店，老闆也是潮州人，夫婦對話說的是潮州話。80年代末，香港引進台灣的水果老虎機機台，這是一種賭博機器，港幣五毛錢可以換一個代幣，投入代幣可以押注。文具店老闆引進了一台，很多小朋友擠在機台前面，有錢的賭博，沒錢的看別人賭。我和一個朋友，也常出現在人群中，直至口袋的錢盡輸為止，才頹然離開。賭博是會上癮的，總覺得輸的錢可以一注就贏回來。我們那時候在工廠做非法童工，時薪是五塊錢，大部份賺來的工錢，都透過一台老虎機奉獻文具店老闆。小小文具店應該透過這台機器發了一些小財，說不定比賣文具還賺得多。我們如果拿現金向他換代幣，老闆會笑逐顏開，如果贏了代幣向他換回現金，他的臉色會立即變沉，一副不情不願！因為這種賭博遊戲，後來我和那個朋友也染上賭馬的惡習，這是後話。

從龍津路搬到龍津道，從路搬向道，是在不遠的地方，當年我們年紀小，無法幫忙，父親按照廣告小卡找來知名搬家公司協助搬屋。幾個壯漢，帶上工具很快把東西包裝妥當，當家當搬到中途，搬家公司坐地起價，要我們多付搬家費，不然不繼續搬，形同勒索。那些搬家工人個個是彪形大漢，惡形惡相，似是行走江湖，我們已是砧板上的肥肉，只能任由宰割，吵也沒用，最後只能多付錢了事。

龍津道的士多（雜貨店）林立，也有一些冰室（冷飲店）和餐廳。有一年可口可樂推出「搖搖」（YOYO）行銷活動，喝可口可樂有贈獎，獎品是「金牌搖搖」。士多通常把冰箱放在靠門口處，玻璃樽裝的可樂即開即飲，是否有中獎就藏在瓶蓋內的膠墊，但是那個夏天狂灌了許多可樂，獎品還是沒有到手。記憶猶深的冰室，是在東正道和龍津道的交接處那間，因為其門口掛了一支電話，可以免費任人借用撥打，在沒有手機的年代，那支電話給我們聯絡朋友提供了許多方便。

城寨裡有許多小型工廠，印象較深是食品加工廠，例如魚蛋廠，死魚都一條一條躺在地上等待丟進攪拌機被加工做成魚蛋。龍城路上有一間腸粉廠，蒸氣緲緲，工人把米漿倒在一塊發黃的布上，等米漿凝固，再捲成條狀。還有砵仔糕廠，砵仔有白色和啡色，白色是白砂糖製成，啡色是黃糖製成，會加入一些紅豆作裝飾。龍津道和老人街交界處有一條小路通往九龍城，有個大嬸黃昏時份就會出現在路口擺賣城寨製的砵仔糕，一個八毛錢。付錢後她會用兩支竹籤，嫺熟的挖起砵仔裡的砵仔糕交給你。

城寨唯一留給我的童年陰影是，有一次我走在龍津道上，不小心輕微擦撞一個一隻手臂稍不能自如的中年男子。第一時間我向他道歉，但他還是想追打我，我拔足沿著龍津道快跑，他一路跟上，我畢竟是一個小孩，在東正道被他追上，他不由分說狠狠的打了我一巴掌，當下痛到麻痺，幸好沒有被打聾。我當下覺得莫名其妙，也沒有路人仗義幫忙，他大概精神有些問題吧！經過這個無妄之災後，走在城寨的路上，我總是格外留神，提高警覺，如見到他就避而遠之。

五、清拆城寨

英國前首相柴契爾夫人1984年年底前往北京和大陸簽署《中英聯合聲明》，協議把香港歸還中國，之後九龍城寨成為中、英政府要共同面對和處理的問題之一。1987年中英兩國和港府決定清拆城寨，遷徙居民。被媒體視為罪惡溫床，被政府視為毒瘤，被窮人視為避風所，被黑道視為天堂的「三不管」城寨，終要全面被接管，被剷平而消失於地圖之上。

1987年1月14日，港府派了警察、房署職員等一百多人的工作人員對城寨進行圍封並限制出入，進行住戶清查和登記，避免有人因為清拆而遷入要求賠償。清拆城寨消息的保密，密不透風，住在城寨絕大多數的居民是透過新聞報導才得知，封城一刻居民感到莫名其妙，難以置信，也對未來感到徬徨。

新聞曝光後，一個遠親打電話給我們，要我們告知登記人員，誆說他們一家租了我們一間房間，說他們返家省親，要我們先把其中一間房門鎖起來，以登記為居民，企圖獲得政府的住屋安置和賠償。這種技倆大概是行不通的，政府清拆城寨經過長時間的縝密規劃和沙盤推演，一旦執行，是雷厲風行，滴水不露。

政府在清拆城寨的過程，對居民的安置方式算是人道，不是用行政命令趕居民出城寨。以我們家為例，我們得到入住公屋的安排，居住環境獲得不少的改善。

政府在清拆城寨時，安置的方式有兩種。一是租屋者，一是自置的物業。如果是城寨的租戶，會安排入住公屋，如果不符合公屋條件，會先安排到臨時安置區等侯「上樓」。如果是自置的物業，政府會賠償一筆款項，款項多寡按照面積計算。以當時行情，賠償房價等於九龍城唐樓的房價。事件有正面也有反面，城寨清拆對租戶是一大利多，因為可以獲得分配公屋，改善住家環境。但對在城寨做生意的商家則是一種滅絕。例如，無照醫生不可能在別的地方掛起新招牌再度執業，商家也很困難在別的地方另起爐灶，重新開鋪，因為城寨的租金和其他地區絕然不同。因此，清拆時也引起一部分人以相當激烈的手段抗爭，長時間搭棚睡在路邊進行抗議。

1987年開始政府分兩批進行居民的調遷。我們是第二批被調遷，由於租戶，有得到政府補助的搬遷費，和被安置入住公屋的資格。但由於某些資格不符，我們暫時被安置到竹園的「彩竹臨時安置區」。安置區又叫臨屋區，我們在臨屋區住了近兩年才搬到東頭邨的公屋。

政府在安排住戶入住公共房屋時，要住戶提供一張「全家福」，據說這是政府的美意。政府設想入住公屋的住戶多是普羅大眾，少有機會可以拍攝「全家福」的機會，所以有此規定，一來是存檔之用，一來是提供住戶紀念之用。我們是在東頭村道美東邨的美東影樓影全家褔，這張照片到現在是我覺得我們全家最珍貴且最有紀念的一張照片。

六、回香港

每次回香港，我總會從東頭村家裡，信步走到寨城公園去尋找童年的回憶，因為那裡曾經是我的家。走在寨城公園原來龍津道的公園小徑，曾經住過的位置依稀可辨，有種熟悉的感覺，但家早已如煙消，心裡又感到陌生。

城寨被拆之後，我的朋友和同學也各分東西，經歷歲月的洗禮，我們也從少年變成壯年，城寨的記憶也逐漸遠去而變得模糊。當我們這些曾經住過城寨的人，被時間捲走之後，九龍城寨也終將成為一個歷史的名詞。

1993年九龍城寨被清拆完成，清拆後於1995年8月在原地改建成蘇州式庭園，有池、有廊、有亭、有橋……像是富宅門第，明空靜夜坐在石椅望月，有幾分詩情。或許有幾分詩情的緣故，有違香港勢利的價值，因此平時遊客稀少，清風冷月，步道淒清，和昔日城寨熱鬧的景象完成不同。「貧民窟」改建成有亭台樓閣的花園，面目全非，被命名為「九龍寨城公園」，有些許突兀。實際保留的只有兩樽古砲、一座翻新後的衙門，和一些零星的古蹟，例如大井街的水井、「龍津義學」石碑、斷柱的地基等。那些跟我童年生活息息相關的人事物，也隨著城寨的拆卸而湮滅，蕩然無存，如露珠消融於晨曦，無跡可尋。

寨城公園的導覽員，向遊客訴說著城寨過去的種種，多是暗黑的一面。我和其中一個聊天，他說他不是昔日住在城寨的居民，而是附近的街坊。他對城寨的印象，如一般民眾一樣，都是透過眼睛，站在外圍觀察再轉述給遊客。

寨城公園的遊客中心，雖有影像和文字介紹城寨的歷史和過去居民的生活，但那只是冷冰的資料，想要接觸的遊客並不多。和朋友一起遊園時，我會指著圖片，跟朋友說我小時候住的位置在那裡，分享苦日子不是想像中那麼苦，反而是一個快樂的童年。有時候，我會猜想，如果城寨當年只遷走居民，而保留舊有建築，也許現在可以變成一個著名地標，吸引遊客遊覽，甚至改成體驗旅館。

七、故事

城寨可以被視為一個傳奇，滿清政府喪辱權國，割地賠款，在自己的領地割給英國後建置「九龍城寨」作為「領事館」；清王朝敗亡後，皇家之地卻淪為「貧民窟」；曾經是官員進駐的城寨，最後變成「三不管」，清兵不再駐紮，成為黑社會的黑勢力碉堡。

這種傳奇性就和九龍城寨密不可分的黑道人物，城寨代表人物號稱「跛豪」的吳錫豪一樣。他混跡黑道，操控毒品市場，每天過著打打殺殺的日子。他靠著賄賂打通警察，和他們稱兄道弟，讓他成為「大毒梟」，可以呼風喚雨，但最後也是警察為他銬上手銬，送他入獄。1991年8月，他因肝癌被特赦出獄，期間正是以其為人生藍本的電影《跛豪》上映，媒體詢問其心情，他說：「生死有命，富貴在天！」這是他生命到了盡頭，臨死前悟出人生不是操之在手，而是一種已安排好的宿命。曾子言曰：「鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。」出獄不到半個月，他因病氣絕。

城寨的景象包羅萬象，住了三萬多人，有激勵人心、努力向上，不向命運低頭的故事，也有著自甘墮落，頹廢失足的人生悲劇，各有各的故事。我只是用我的眼睛看到我所看到的其中一個面相，而不是全面的城寨。每個住過城寨的人，必定有著一個屬於自己的故事，而故事內容必定精彩而發人深省。

被外界封為「罪惡之城」的城寨拆了近三十年，香港的貧窮依然存在；毒販也沒有減少，非法賭檔仍在暗角開賭，娼妓還是有其市場。人不管在那裡只是一種生活，對於童年生活在城寨的我，因為貧窮，所以懂得珍惜。

即使我們小時候住在黑暗的城寨，也許角落裡躲藏著許多壞人，但正如我朋友所言：「還好我們沒有學壞，長大有著一片光明！」

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航