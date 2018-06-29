這些被社會拒絕的靈魂，都在「人間」重聚、找回信任

文：李宜芸｜口譯：五十嵐祐紀子｜攝影：黃脩涵

遊覽車剛停下來，就看到宮田隼先生與坐在他肩膀上的兒子EN醬在遠方招手。因為之前在台北舉辦的在宅沙龍見過面，我們熱情地跟宮田先生打招呼，然後準備往宮田先生所經營的空間「人間」走去。

走了幾步路，發現宮田先生沒有跟在身邊。回頭看，發現他肩膀上可愛的EN醬正隔著窗、熱情邀約起遊覽車司機田村先生：「你要不要來我家吃飯？」田村先生靦腆地微笑點頭，看起來是委婉地拒絕，EN醬還是不死心：「一定要來喔！」

還沒進到台灣在宅醫療學會口譯Yukiko口中充滿魔力的人間，這件事情就讓我很意外了。因為在台灣，就算是再怎麼活潑的孩子，對於第一次見面的陌生人多半還是保持警戒心，這麼大方、樂於分享的孩子，還是第一次見到。

我們走向人間，一直都是大剌剌的宮田先生睜著大眼強調：「旁邊都是很漂亮的房子，我們的房子是這裡最普通的。」

他錯了，人間比周遭的屋子有趣100倍。

Photo Credit: 黃脩涵 宮田隼說，人間是這個區域非常普通的房子，但在人間卻能讓人找回彼此的信任與互助。

每週三次共煮，非家人卻能自在互助

人間位於富山縣，外觀是個民宅，門旁就是一個大雞籠，裡面住了兩隻雞，我忍不住在心裡「蛤？」了一聲。

而屋裡目測有十幾二十個人，有一位看起來約高中、大學的男孩就坐在門口，戴著耳機玩手機，看都不看我們一眼（現在想想，他正在用他的方式跟我們打招呼，否則人間空間這麼大，他何必在門口呢？）。

其他多數人都是既好奇、又熱情的跟我們打招呼，有跟余尚儒醫師的孩子瓦拉、瓦力年紀差不多的小學生，也有青少年，還有孩子的媽媽；廚房更是熱鬧，擠滿了年輕人在裡面煮飯，聽說掌廚的金頭髮女孩超會做蛋糕。對我們這群突如其來造訪的人來說，他們看起來就像一個超大的家族。

今天我們本來是要來這裡共煮晚餐，但因來晚了，才進廚房，這群做菜的年輕人便把我們趕到外頭等開飯。

人間不像我們去參訪的許多點，空間多半漂亮又整潔，這裡則是充滿常民的生活感：榻榻米有波浪狀的使用痕跡，窗門上的破洞用報紙與圖畫修補，桌子款式不一，餐具也各有不同大小，一旁櫥櫃雜亂堆著東西。

我們還在感受人間的氛圍，EN醬就拿著筷筒來到每個人身旁問著：「筷子招待！」開始發給每個人筷子，其他孩子也自主幫忙發晚盤、倒茶水和分茶碗蒸。有人沒分到，但不好意思說，Yukiko說：「這邊用餐要用搶的呦！」趕緊舉手搶了一個。還有個10歲長得像日本娃娃的小妹妹Hina醬，動作俐落地幫大家盛起烏龍麵。

Yukiko說，這裡的孩子很會關心別人。一進來時，一下子搞不清楚誰是主人，因為每個人都像這裡的主人，很自在。大家手忙腳亂，卻又亂中有序，彼此替補、分工；雖然他們彼此不是家人，卻擁有這樣互助、互信的默契。

開飯時，大家邊吃飯邊吱吱喳喳地說話，好不熱鬧。人間現在一週有三次共煮的時間，原本只有一次，是上次宮田先生來到台灣與台東「孩子的書屋」陳爸交流後，發現共食對孩子來說是很重要的事，回來便開始每週三次共煮。食材是大家帶來的，有時則由食物銀行提供。

100％互信，在「人間」同享冷暖

Yukiko每次提到人間時都說，她第一次來時，很困惑這個空間是什麼？「但我知道這個地方很重要。」

宮田先生是補習班老師，或許因為大剌剌的個性，不同學校老師高高在上的態度，因此很受學生歡迎，也協助學生、家長解決各式各樣的問題，有時也會收容一些不願上學的孩子。

直到七年前，他決定租棟房子，取名人間，二十四小時開放，讓每個人都可以來到這個空間。剛租下房子，這裡還是個空屋，沒有任何家具或電器。不過這幾年，來到這裡的人多少會帶些東西來，開始有了電視、廚具、餐具、桌子等，甚至最多曾經同時有四台微波爐。

角落擺有募款箱，一次來可以投300日圓，就算沒錢還是可以進來。如果每次來有投錢，最近卻沒有投錢的人，就可以關心他最近是否有困難。

來到這裡的人，從尚未讀書的孩子，到高齡長輩都有。他們可能拒學（剛剛那位可愛的十歲妹妹，就拒絕上學），也有剛從監獄出來沒地方去的人，有暴力傾向的精神病患，還有日本日益漸增的繭居族、白天沒地方去的人、沒有工作機會的人、單純來玩的人、沒有飯吃的人、在家裡被施暴的人，各式各樣被社會貼滿標籤的人都聚集到人間了。也有到處跟人說想死的人，宮田先生跟他說：「那生前就來這裡看看吧！」

這裡沒有專家，也沒有提供諮商，充斥著各式各樣的煩惱。宮田先生說，原本是一個人在懊惱，不過來這裡大家就可以一起想辦法幫忙解決。

大概是太多人問過他：「讓大家自由進出空間，甚至有犯罪的人，難道不會有危險？」宮田先生自己主動說，開放人間的這七年，從未發生過大事件，而他自己也很意外。

「我100％相信別人、不排斥任何人。 我發現100％相信對方後，這個空間不會發生什麼問題。」

敞開房門，與社區和諧共生

當然有時也是有製造麻煩的人。例如，有人曾說要殺了宮田先生。「雖然有過這樣的衝突，但是他離開後，發現自己沒有地方去了，又再回來。」宮田先生分享。

還有從監獄出來的偷竊成性的人。他進到空間後跟大家坦白：「我是有偷竊習慣的人。」但在人間的每天，他都會跟大家說：「我今天沒有偷竊。」因為在人間，而有進步的可能。

宮田先生雖然沒有提供諮商，卻經常被家長抓去解決孩子的事。曾有孩子在家揮舞刀子，家長不是先找警察，而是打電話找宮田先生。宮田先生來到孩子的房門口，脫光全身衣服走了進去，告訴他「我什麼都沒有」，讓孩子卸下心防，然後開始跟孩子對話，多麽像電影劇情。

Photo Credit: 黃脩涵 創辦人間的宮田隼最初只是想照顧拒學的孩子，開放了一間房讓大家聚集，結果竟成為被社會拒絕的人的避風港。

Yukiko分析，精神病院、監獄、學校，都有很多的規矩限制行動，然而人間是個沒有任何規矩的地方，反倒讓這些人很自在，大家都能接受每個人的狀態，反而達成一種平衡。「他們很珍惜這個空間，更能自主管理，因為若發生事情、失去這個空間，就要回去體制內的機構了。」

這些在體制內不被接受的孩子，在這裡也學習到體制內學不到的課程——分享與互助。Yukiko觀察到，這裡的孩子很照顧彼此，也會關心他人的需求，「這是比學校教育更重要的『共生力』，他們因為與各式各樣的人互動，反倒學會分享和照顧別人，而不是跟同儕競爭考試成績。」

雖然人間有很多被社會貼上標籤的人，卻也意外跟社區感情很好。北陸冬天時常下大雪，人間裡許多身強力壯的年輕人會幫忙社區剷雪；社區運動會時，也因為年輕人多，時常拿冠軍，社區的長輩們很喜歡他們。

「我做的事情很簡單，只是把房子打開而已。」宮田先生每次在分享或演講時，都會抓抓頭講這句話。

人間沒有被施了魔法，也不是烏托邦，宮田先生打開門的動作背後，是對人的全然信任。因為被信任著，在人間的朋友也願意再次為自己的人生努力、照顧彼此。

本文經台灣在宅醫療學會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航