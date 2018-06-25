轉型正義再進步：籌辦「政治創傷」諮商中心，加害人也可以求助

（中央社）

促轉會副主委張天欽今（25）日表示，促轉會下的「重建社會信任組」正在規劃籌設「政治創傷療癒中心」，為白色恐怖或二二八時期受害者或家屬提供心理諮商，良心不安的加害者也可求助。

張天欽上午表示，過去威權時期，很多人因政治迫害受到心理創傷，不僅是受害人自己，家屬跟朋友也受到影響；此外，也有些加害者受到良心譴責，多年來睡不好，促轉會希望能提供心理療癒，因此籌設「政治創傷療癒中心」

張天欽說，政治創傷療癒中心將由專業的心理諮商師為白色恐怖或二二八時期受害人或者其家屬，甚至是加害者，提供心理諮商服務。初步估算，諮商需求人數約3,000至5,000人，目前正在探勘場地，希望能越快成立越好。

另外，在平復司法不法方面，張天欽表示，促轉會最近清查完成相關檔案，統計二二八事件中，獲賠償者有2,312件，不賠者500件；白色恐怖賠償者7,965件，不賠者2,036件；戒嚴時期人民受損權利回復有3,124件。

他表示，這些獲得賠償、補償或權利回復的民眾，表示當時的案件即為冤案、錯案跟假案，依據促轉條例第六條規定，這些獲賠案件的有罪判決均視為撤銷。因此促轉會正在核對上述案件的相關法院判決，屆時將會依法公告，請司法院予以塗銷。

《自由時報》報導，據規劃，促轉會希望台灣能有一間獨立專業的政治創傷療癒中心，而不是放到既有醫院體系混合做，專業人士會先以電話探訪政治受難者及家屬有無需求，促轉會也會鼓勵當事人願意講出來，將埋藏在心中的糾結解鎖，並正式登錄個案。

促轉會委員也說，從一些國際案例顯示，有的加害者面對創傷根本就睡不著覺，亡命天涯多年被逮捕後才鬆了一口氣，更有人受到良心譴責不敢訴說，「加害者心理創傷」確實存在，所以門診不會排除加害者。

他指出，心理療癒在德國由精神科醫師執行，診斷後再分配給適合心理諮詢師，台灣是否完全比照德國，還是透過心理諮詢師即可，還要再研議。促轉會先試行，擬定政策及推動，最後將交給衛福部執行辦理。

《報導者》曾報導，白色恐怖倖存者陳欽生表示，自己近幾年都仍會夢到刑求畫面，在法國拿到精神分析博士學位、現於中研院民族學研究所的彭仁郁也說，白色恐怖倖存者陳孟和在晚年病重住院時，也經常想拔掉點滴逃出醫院，因為他認為：「門口有特務在監視我，我要逃走。」

德國精神科醫師拉德博（Hartmut Radebold）曾訪問二戰時間的德國兒童，發現有80多萬人長期被創傷後症候群（Post-traumatic Stress Disorder, PTSD）困擾，其中有三分之一隨著年齡增長，病情愈趨嚴重。後來德國的心理學家與精神科醫師，前仆後繼地投入研究、治癒。

但在台灣，由於醫療環境不好，對於政治暴力創傷研究並不多。彭仁郁覺得，台灣第一線的心理師可能沒有能力判斷政治創傷，因此「那些療癒都還停留在家庭，特別是跟父母的關係裡」，心理師很難拉高層次，去看到整個國家的壓迫。而新光醫院精神科醫師陳俊光表示，在台灣的醫療現場，「我們給一個病人的時間可能就是10分鐘，能夠知道他有幻想就很不錯了，不可能還聽他講那些生命故事。」

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核稿編輯：楊之瑜