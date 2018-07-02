不明白這些道理，你以為的「投資」其實是「浪費」

文：弘丹

週六上午，我整理了書架。才一年的時間，書架已經塞得滿滿的，不能再放下任何新書。

買書如山倒，讀書如抽絲。看著那一本本未拆封的書，我對先生說：「近期不能再買書了，我要把以前買的書先看完。」那些未拆封的書，並不是因為它們的價值不高，相反的，都是一本本經過三思之後購買的經典書：《快思慢想》、《賈伯斯傳》等。這些經典，靜靜地躺在書架上，等待我的翻閱。

到了晚上，看到網路書店促銷，不禁又心動了，買兩百送一百，好實惠，我情不自禁，又將一些書放入了購物車。有一種「剁手」叫作囤書。

我家先生極力反對，他說：「你看看書架上，你買的那些書，你看了嗎？」

面對他的質疑，我說：「我買書是為了投資自己。投資自己是最好的投資。」

先生說：「你這哪裡是投資？書買了不看，還不是在浪費！」

我想起每次買書的時候很興奮，彷彿買了書，書裡的知識立馬就到了大腦裡。買回來，撕掉包裝紙，隨手放在書架，然後就沒有然後了。過幾天，甚至忘了自己買過這本書。買書的確是投資自己，但關鍵是買完書你要看啊。

我們都知道花出去的錢分為三種：消費、投資、浪費。

消費指的是購買食品、日用品等商品，付出一定數量的金錢，換回相應價值的商品。投資是指在支出一定數額的金錢以後，雖說不能立刻獲利，但會為將來帶來某種利益。浪費是指想怎麼花就怎麼花。這樣的支出不僅無法讓自己立刻獲益，在將來也不會帶來什麼價值。

我們當然希望把金錢更多的用在「投資」上。

有些小白，剛看了幾本理財的書，還沒有去分析自己的風險承受能力，就一股腦投入股市，美其名曰：「我這是在投資。」

結果，一不了解股市，二盲目跟隨市場，這些小白就像韭菜一樣，割了一批，再來一批。殊不知，其實他們根本不是投資，只是在投機。最怕那種，實際上在投機，卻認為自己在投資的人。

很多人說，投資股市，不如投資自己。這句話確實是很有道理。可很多情況下，你自以為是在「投資」，其實只是在「浪費」罷了。

買書，是投資還是浪費？

每逢網路商店促銷活動，有一類剁手黨，他們瘋狂囤書，在促銷時買回來一堆書。很興奮，彷彿那些知識已經輸入到了大腦。可是，書買回來之後就堆在書架上，過了一年都沒有拆封，還是忍不住去囤書，那些經典書籍，落寞地待在書架上，等待主人的到來。

我想，大部分人肯定認為買書是投資。我自己每次買書，都是這樣的理由：買書是為了提升自己，這是投資自己啊。

如果你每看完一本書，都能有扎實的收穫，如果你不僅理解書中的觀點，還能實踐書中的方法，那麼，書是最好的投資。可是，現實中的你，且不說那些放在書架從未拆封的書，即使是你匆匆看完一本書，一知半解，或者還停留在理解的層面，從來不去實踐書中的方法，你看了一本又一本書，自己的生活卻幾乎沒有好的改變。

書架上那些從未拆封的書，那些被匆匆翻閱的書，也許只是一種浪費。不僅花在買書上的錢是浪費，看書花費的時間也是一種浪費。本來，你可以把這些時間花在實踐上，扎扎實實提升自己的技能，而你卻滿足於不斷看書，從來不實踐。

參加工作坊，是投資還是浪費？

同樣，很多人參加一個又一個工作坊，學完之後也不去實踐，一股腦兒還給了老師，然後，又去參加新的工作坊。如果，你從來不去消化吸收和實踐，那麼，聽再多課對你也沒什麼改變。如果不去實踐，聽再多課，你還是老樣子。工作坊可比買書的投入大多了。一本書也就幾百元，一個工作坊，可是動輒成千上萬元的。

你好不容易說服自己，這是在「投資」，可是，這也許只是在「浪費」而已。

想要真正發揮工作坊的作用，還是需要實踐和行動。

健身，是投資還是浪費？

有不少人，想到健身，就先想到去健身房辦一張會員卡。彷彿辦了會員卡，身材就自然變好了，就擁有八塊腹肌了。

我認識一位朋友，辦了四張健身房的會員卡，可是一年去健身房的次數卻是屈指可數。健身房就是靠那些自以為會去健身房，實際上辦了卡之後，去了一兩次就不去的人盈利的。

辦會員卡，想要鍛煉，這行為看起來的確是投資，可是，用幾千塊錢辦了卡，就去一兩次，那這筆投資，只能算是浪費了。

這些，表面上看起來是投資實際上是浪費的行為，最容易被人們忽略。人們被其表象蒙蔽，以為自己真的是在投資，其實不過是在浪費罷了。更可怕的是，人們錯把「浪費」行為當作「投資」行為，洋洋得意，渾然不覺。

這個浪費，不僅僅是金錢上的浪費，更可怕的是時間上的浪費。時間也可以分投資、消費、浪費這三種。

投資類時間，是對目標產生實際幫助的時間。比如，你背英語單字花費一小時，這對目標有實際幫助，則這一小時屬於投資時間。

消費類時間，是對目標無幫助又必須做的事情所花費的時間。比如：睡覺、做家事、吃飯、洗澡、上廁所、上下班走路等，對目標無幫助的都歸為消費時間。

浪費時間，即非必須沒有實際幫助的時間。

在時間的花費上，有一些看似是在「投資」的時間，其實是在「浪費」；而有些看似是「浪費」的時間，實則是在「投資」。

比如，一邊聽課，一邊玩手機，以為自己能夠一心二用，其實什麼都沒學進去。很多人之所以覺得讀大學沒用，其實只怪自己沒有認真學習。他以為自己上大學是在「投資」，其實，只不過是「浪費」了大學四年的時光，最後還抱怨上大學沒用。

而有些看似「浪費」的時間，比如，琪兒喜歡畫畫，她爸媽卻覺得這是在浪費時間，還不如好好學習，提升成績。而多年後，畫畫卻成了她的立身之本，為她帶來收入和名氣。

最可怕的是，明明是在「浪費」，卻自欺欺人說自己是在「投資」，以至於沒有真正用心投資金錢和時間來提升自己，而一直都是原來的老樣子。

下次，陷入「投資自己」的自我催眠時，想一想，這是真正的「投資」，還是自欺欺人的「浪費」罷了。

相關書摘 ▶你怎樣過一天，就怎樣過一生——時間投資法三步驟

書籍介紹

本文摘錄自《你與夢想之間，只差一個公式的距離》，遠流出版

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作者：弘丹

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航