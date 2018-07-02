你怎樣過一天，就怎樣過一生——時間投資法三步驟

文：弘丹

時間是最公平的，每個人無論貧富、貴賤、美醜、快樂或不快樂、生病或健康，都是二十四小時，沒有人會多一秒，也沒有人會少一秒。

我們無法管理時間，只能管理自己。因此我們要了解自己、了解時間、感知時間，再想辦法使自己以及自己的行為和時間「合拍」。我們無法管理時間，只能與時間做朋友。

有人投資股票，有人投資時間。對於年輕的我們來說，投資股票本錢太少；投資時間，才是我們所能掌控的。時間也是一種稀有資源，投資時間產生的複利效果，也許比投資股票的收益更大。

時間投資法第一步：記錄時間

感知時間的第一步就是要搞清楚自己的時間都用來做了些什麼事。如果你不知道自己的時間是怎麼消耗的，你就無法進行自我管理。

很多人以為自己很忙，就代表已經非常充分地利用時間了，不需要透過記錄時間來了解自己的時間消費。

其實不然，杜拉克在《杜拉克談高效能的五個習慣》一書中寫道：即使是工作非常忙的高層管理者，透過時間記錄也會發現自己的時間利用率並沒有那麼高，也會花很多時間在毫無意義的事情上。

當你回顧自己的時間安排時，也許根本想不起來自己過去一週到底做了什麼事，把時間花在哪裡？當你去認真記錄了，才能總結自己的時間消費情況，才可以對症下藥，找到可以改進的地方。

在印象筆記中，我有一個命名為「待辦事項」的檔案夾，裡面記錄了我每天做了什麼事，花了多長時間做這件事。這個習慣已經持續了五年。

另外我也使用「愛今天」App長達一年，來記錄自己的時間消費。「愛今天」App把時間分成四類：投資、固定、睡眠、浪費。

投資類時間：對目標產生實際幫助的時間。比如你背英語單字花費一小時，這對目標有實際幫助，則這一小時屬於投資時間。

固定類時間：對目標沒幫助又必須做的事情所花費的時間，比如做家事、吃飯、洗澡、上廁所、上下班走路等，對目標沒幫助的都歸為固定時間。

睡眠時間：睡覺所花費的時間。

浪費時間：即非必須、沒有實際幫助的時間。

這四類時間看似非常清晰，在實際使用時，我發現投資與固定時間之間的微妙關係。有時候，你可以把固定的時間轉為投資的時間。比如，上下班的路上，你可以聽有聲書；在地鐵上，你可以閱讀書籍。這都是將固定時間轉化為投資時間的方式。

我將投資類的時間分為：工作、寫作、閱讀、英語、提升廚藝等。

以六個月的時間為例，我投入在寫作上兩百三十六小時，閱讀兩百一十二小時，和君商學院（編註：和君商學院是北京和君商學在線科技股份有限公司興辦的一所精英商學院，學制為一年一屆，旨在培養企業經營管理、創業創新等領域的高手。）兩百六十二小時。

同時，我在固定類的時間花費：吃飯兩百九十六小時，洗漱兩百二十三小時，交通兩百一十一小時，做家事一百二十小時。

透過記錄，你會發現，花費在固定類的時間比除了工作以外的投資類時間多太多了。睡眠時間就更多了，人的一生有三分之一的時間是在床上度過。

當你清楚知道自己的時間花費，你就可以預測工作量和完成的時間。

很多人設定的目標無法實現，是因為從來沒有去預估過完成這個目標需要多少時間，因此也容易設定過高過多的目標，到頭來卻什麼也沒有完成。記錄時間，也可以幫助你更能設定目標。

時間投資法第二步：預留整塊的時間

時間是最稀有的資源，若不將時間管理好，要想管理好其他事情就只是空談。想要成為高效率的人，其中的祕訣就是善於集中精力，把重要的事放在前面做，且一次只做好一件事。

你愈想提高時間的利用率，愈是需要有更長的「整塊時間」，將可由管理者自行支配的零碎時間集中起來。

集中整塊時間會大幅提升時間的利用效率。如果你一邊看書一邊看手機訊息，你會發現，過了半小時，書卻沒看幾頁。如果你關閉手機，集中注意力閱讀，一本書用三、四個小時就能看完。寫作也是如此，有些人一邊寫作一邊逛網頁、看訊息，結果過了一、兩個小時，文章還沒寫完。如果寫作時不上網，集中注意力寫，一個小時差不多可以寫完一篇兩千字的初稿。

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做其他事情也是如此，當你有整塊的時間集中處理時，你的效率會更高。能夠集中處理，就盡量不要分散處理。我們可以借助番茄鐘工作法（編註：意指二十五分鐘內，只專注在目前正在進行的事項，並用五分鐘時間專心休息，並再次以二十五分鐘為單位，專注於一件事情的方法）等工具，讓自己集中注意力，不要被其他事情打擾，專注地完成一個或兩個番茄鐘。

要減少碎片化的時間。我們常常在想如何利用碎片化時間，其實更好的方法是如何減少碎片化時間，把碎片化時間整合成大塊的時間。

通訊軟體連接了人與人的關係，同時，它也把人們的生活碎片化了。很多人會任由通訊軟體控制或安排自己的時間，一有訊息通知就放下手中的工作，先去看訊息並回覆，等回過神來，往往忘記了手頭上正在做的事情。我們應該主動掌控通訊軟體。我很早就把通訊軟體的通知關閉，至於朋友圈，已經很久沒看了。

杜拉克曾說，當你只有碎片化的時間就相當於沒有時間。重要的問題需要整塊的時間來處理。我們要想方設法保衛整塊時間，並想辦法把碎片化的時間整合成一整塊的時間。

適當保持離線是有必要的。隨時保持上線，大量資訊湧入大腦，會讓我們的大腦一直處在資訊處理的狀態，而沒有時間去深入思考。因為深入思考需要耗費時間和能量，這樣也容易讓大腦產生決策疲勞，不能好好辨別資訊，做出正確的決策。我們上線的時間愈長，處理持續資訊流的效率就愈低。

因此，每天定時遠離手機和網路，不僅可以讓我們變得更加高效，也可以讓我們有時間深入思考。

時間投資法第三步：一百小時定律

說到一百小時定律，很多人應該會想到一萬小時定律吧。

作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）在《異數》一書中指出：人們眼中的天才之所以卓越非凡，並非天資超人一等，而是付出了持續不斷的努力。一萬小時的錘煉是任何人從平凡變成超凡的必要條件。

他將此稱為「一萬小時定律」，要成為某個領域的專家，需要一萬小時。

一萬小時的刻意練習對於普通人來說，很難做到。如果把時間維度縮小，把一萬小時縮成一百小時，就容易很多。

當你對某件事感興趣，你可以先花一百小時去學習，說不定能夠培養興趣，並且能夠初步入門，而不是僅僅停留在口頭上的喜歡。

在某件事上投入一百小時，說不定你就能夠從門外漢達到初級水準。當你投入了一百小時，你已經把大部分的人甩在後面了，因為在現代社會，很多人根本就不願意行動。

掌控時間者，掌握人生。

時間分配決定了我們的人生。我們應該認真思考一下，自己的時間和資源該怎麼分配，這會決定你人生的走向。當我們開始記錄時間，我們可以意識到自己的時間分配，如果想要更有效地管理自己，你可以有針對性地調整自己的時間分配。

當你在投資時間時，可以從這兩個角度來思考：「在一定的時間內創造同樣的成果，我應該怎樣規劃時間？」「如果從中長期的角度考慮，應該將時間投資在哪些事情上？」當你有長遠的目標，就不會在小事情上浪費時間。

我們也可以站在未來的角度來分配今天的時間。去思考十年後這個世界需要什麼樣的人才？ 十年之後，你想成為什麼樣的人？

當然這是一個非常大的話題，我自己也還沒想清楚要成為什麼樣的人。但哪怕對未來有一點點想法，都可以幫助你更好地投資當下的時間，持續行動，最終實現那個小夢想。

你怎樣過一天，就怎樣過一生。投資好每一天的二十四小時，就是在投資人生。

相關書摘 ▶不明白這些道理，你以為的「投資」其實是「浪費」

書籍介紹

本文摘錄自《你與夢想之間，只差一個公式的距離》，遠流出版

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作者：弘丹

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航