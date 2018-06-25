土耳其總統艾爾多安成功連任：他曾推動廢死，也曾整肅7萬人

（中央社）

安卡拉時間25日，土耳其最高選舉委員會（YSK）主席谷溫（Sadi Guven）表示，已經掌權15年的總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），在這次提前舉行的大選第一輪投票拿下過半選票，當選為下任土耳其總統。而土耳其國會，也由艾爾多安領導的「正義發展黨」（AKP）及友黨「民族行動黨」（MHP）拿下過半席次。

總統大選、國會大選「雙贏」：艾爾多安連任誓言繼續「解放」敘利亞

谷溫表示，「艾爾多安總統獲得絕對多數的有效選票」，但沒進一步提供大選結果的相關細節或數據。國營安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）報導，根據已開出的99%選票，艾爾多安在大選首輪獲得52.5%選票，他的主要競爭對手共和人民黨（CHP）候選人殷斯（Muharrem Ince）則拿下31.7%選票。最高選舉委員會將於29日公布大選的最終結果。

選票開出一半後，艾爾多安已自行宣布勝選。艾爾多安也在勝選演說中表示，土耳其將將採取更果決行動來對付恐怖組織，繼續「解放敘利亞土地」，讓難民安全回到敘利亞。

艾爾多安自行宣布勝選時也說，他領導的執政黨「正義發展黨」及友黨「民族行動黨」，在國會選舉中贏得過半席次。國營安納杜魯新聞社報導，在國會選舉已開出的98%選票中，執政黨正義發展黨贏得43%選票，其友黨民族行動黨獲得11%選票。主要反對黨「共和人民黨」（CHP）得票23%，支持庫德族的人民民主黨（HDP）得票11%，跨過10%門檻，在國會享有席次。

《轉角國際》報導，在選前，不少民調都認為，反對派「共和人民黨」派出的候選人殷斯表現強勢，有機會阻止艾爾多安首輪過半，並將總統大選拖進第二輪投票，因為自從2016年土耳其發生未遂政變後，國內的政治對立感日趨嚴重，加上今年土耳其的經濟表現不佳，在野各黨甚至罕見的在選前攜手共同「反艾爾多安」。

在艾爾多安自行宣布當選時，殷斯陣營疾聲譴責土耳其廣播公司（TRT）與安納托利亞通訊社（AA）等官方媒體「造假開票數據，為艾爾多安帶風向」；但到了25日清晨，殷斯也透過通訊軟體向媒體承認敗選。

這次，艾爾多安在總統大選及國會選舉都拿下勝利，再加上土耳其2017年通過了由內閣制改為總統制的修憲公投，過去已掌權15年的艾爾多安未來將集立法、預算、內閣任命等權力於一身，更進一步指揮土耳其的經濟政策，而國內的政治清洗、以及庫德族問題，則可能因國會結盟極右翼的關係而更為強硬。

首位人民直選的總統艾爾多安，已經掌權15年

（中央社）土耳其總統艾爾多安掌權15年來大幅改變國家，目標是讓自己比肩開國總統凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk），成為土耳其現代歷史的核心人物之一。

現年64歲的艾爾多安於2003年擔任總理，2014年，在土耳其第一次的總統直選中，當選總統，政治生涯歷經坐牢、大規模示威，甚至政變。

土耳其雖為世俗化國家，但國內絕大多數是穆斯林，艾爾多安執政期間逐漸放寬對於宗教的限制，並展開龐大基礎建設計畫，在外交上也作風果斷。

對支持者來說，艾爾多安為國內大多數的保守穆斯林發聲，且使經濟更加繁榮，並讓土耳其在國際舞台上受到尊重。但批評者認為，他正把土耳其帶往威權主義的危險道路上，這讓人想起鄂圖曼帝國時代的統治者「蘇丹」（Sultan），輕率處理經濟問題及帝國外交政策。

艾爾多安所屬的正義發展黨掌權15年，期間舉行14次選舉，分別是六次國會選舉、三次公民投票、三次地方選舉及兩次總統選舉，他全部拿下勝利。目前他經歷的唯一挫敗是2015年6月國會選舉，雖然AKP贏得最多選票，卻是2002年以來首度沒能取得國會過半席次。

艾爾多安更在去年不顧各界反對推行修憲公投，2017年4月的公投結果顯示，51.37%民眾贊成廢除內閣制，新憲法將政治體制改為總統制。艾爾多安等執政修憲派認為，土耳其的總統新制，將避免多頭馬車、讓國家行政更有效率；但在野的反對黨認為，此舉將破壞土耳其的民主平衡，讓土耳其變成專政國家。

艾爾多安生於伊斯坦堡港區卡希姆帕沙（Kasimpasa）的工人階級家庭，但童年是在黑海城市里澤（Rize）度過。他在挑戰世俗統治的新興伊斯蘭政治運動中贏得聲望，並於1994年當選伊斯坦堡市長，艾爾多安的市長任期在1999年提早結束，因為他在公開場合背誦伊斯蘭教詩歌，被當局視為煽動宗教仇恨而入獄四個月。但坐牢反倒增加了他的個人聲望。

艾爾多安擔任總理初期推行一系列改革，例如廢除死刑，這使歐洲聯盟（EU）相當滿意，他也和庫德族武裝分子展開和平談判進程。

另外，AKP成立初期因為缺乏盟友和經驗，他們與伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）結盟。葛蘭1999年就流亡到美國，但仍對土耳其社會造成巨大影響。雙方後來反目成仇，土耳其政府指控，葛蘭策動軍隊發起2016年7月15日的政變，葛蘭則否認指控。

2016年的政變是艾爾多安統治的轉折點，他在未遂政變後發動歷來最大規模的整肅，約有7萬7,000人遭到逮捕，國內政治對立加劇。加上他誓言「解放」敘利亞，與西方國家的立場相左，進一步加劇與西方各國的緊張關係。

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核稿編輯：楊之瑜