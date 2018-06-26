租屋還是宿舍，大學生住哪裡比較安全？

文：林金宏的消防天地

最近有關文大學生宿舍的新聞吵得風風雨雨，其中還有一些人拿消防安全做文章，不禁讓我想起這些年大學生住宿的火災案例：

2000年文化大學校外租屋火災，兩位罹難

2011年東華大學校外租屋火災，一位罹難

2014年淡江大學校外租屋火災，一位罹難

我看過大學生罹難的火災都是在校外租屋，沒有發生在學校宿舍的。兩天前台灣大學女宿舍火災，沒有任何傷亡。

從過去歷史的經驗，我認為學生住在學校管理的宿舍，絕對比在外面租房子安全，真的要討論學生租屋安全，應該從專業的角度去分析，絕對不要信口開河。

既然最近最火的是文大宿舍，今天就先分享2000年文大那場火災。

2000年那場兩位大學生死亡的火警，現場是舊式磚造平房（木造屋頂及隔間），並在後側用鐵架加蓋二間房間，總面積約150平方公尺，起火建物住十五名學生，建物有二處出口，但窗戶均被鐵窗封閉。

火災報案時間8時52分

54分出勤

57分到達

9時22分控制

9時26分撲滅

死亡兩人，其中一人死在房間，一人死在走道。

圖片來源：作者提供

經過勘查及訪談：

文化大學學生張○○：11月28日上午7時45分，我發現房間電燈異常性閃爍，約上午8時，有聞到些許煙味，然未發現特殊異狀，約上午8時45分走到大門，發現消防人員，可是當時卻不知自己住的屋子已經發生火災。 文化大學學生陳○○：11月28日約上午8時30分起床，發覺房間電燈異常性閃爍，但未予理會，直到約上午8時40分，發現學生劉○○房間起火冒煙，隨即打電話給房東並步行至派出所報案，不久後，消防隊就來了。 文化大學學生黃○○、徐○○：11月28日業已得知火災發生，認無立即危險性，而仍停留於房間，並無逃生動作，後因發覺玻璃爆裂聲，才匆忙逃離。

訪談之後讓我非常訝異，我國消防教育之貧乏，學生陳○○發現火災，只撥打給房東及步行到派出所報案，未打119報案，延遲搶救時機，且沒有呼叫他人逃生；另學生張○○發現異樣，如電燈異常閃爍及煙味等，還無動於衷；更離譜的是學生黃○○及徐○○明知火災，居然會毫不在意，直到玻璃破碎才慌忙逃生，如果火場不是一樓平房，這二個花樣年華的大學生，一定成為火場亡魂。

而死亡之二位學生，經初步研判，有逃生之行為，其中死在廚房的學生距離東側出口只有一步之遙，身體被埋在倒塌的瓦礫堆中，另外一個死在屋內走道，距離消防救災人員也僅僅只有一步，卻是咫尺天涯，只要有本事再多走一步，他們就不會死，但是火災競爭就是這麼殘酷，輸了就是輸了，沒有機會再重來一次。

仔細探討這兩位學生的死亡原因，除了傳統最常聽說的被濃煙嗆死外，我想要更深入的分析為什麼他們無法避開濃煙。

一、無法早期察覺火警發生：這次無法早期發現火災，除了沒有安裝住宅用火災警報器外，幾位住在同一個屋簷下順利逃生的學生要負很大責任，為什麼他們早期發現火警，卻不會守望相助，通知其他人趕快逃離火場。或許是因為教育不足，或許是因為臨危大亂，不管什麼理由，都有檢討的空間，在2005年基隆發生一場火災，最早發現火災的是一位小學生，他都知道要通知家人逃生，我們的大學生卻連小學生都不如。所以請大家牢記，任何時間，任何地點發現火災，記得呼叫其他人一起逃生。

二、窗戶均已鐵窗封閉，未留設開口：死在走道的是一位西樂系的女孩，當她知道火災時，如果沒有鐵窗，她可以直接從窗戶逃離火場，不需冒險穿越濃煙密佈的走道，最後終於因為無法穿越濃煙而為美麗的人生劃下句點。所以兩個不同方向的出口，一定是在外租屋必要之考量。

三、缺乏正確的安全態度：訪查住於該建物之學生發現，只有百分之五十的學生接觸過相關防火宣導講習，而所學之知識很明顯錯誤及不足，否則不會用吹風機烤棉被而人就去上課；不會發現火警時，用走路方式跑到派出所報案，而不用電話撥打119；不會明知火警發生，而紋風不動……

更嚴重的是我問他們有機會願不願意學習消防知識，答案居然是：看我有沒有空。

我常想這樣的態度，遭遇火災時，會斷送正要迎向陽光的青春生命是可以預見的。

雖然這是個十幾年前的案子，但時至今日，我們大學生校外住宿安全真的改善了嗎？我覺得還有很大的努力空間。

學校宿舍有消防設備，有專人管理，沒有鐵窗，絕對比多數外面租屋環境安全，但學校宿舍的容量，畢竟有限，所以談學生住宿安全，一定不能忽略校外住宿安全的診斷。

就像日前我開了一門課「居家安全診斷」，我跟學員說：「這門課不只是可以確保你家安全，也是租屋、購屋、整修必備的技能。」

授課之後，學員告訴我：

「老師，今天上了這門課，真的是物超所值，因我最近家裡要裝潢，我就可以判斷裝潢師傅有沒有亂搞，留下火災的隱患。」 「老師，謝謝你，我家這麼危險，我從來不知道，原來電器設備的擺放有這麼多技巧。」 「今天我才知道多數水電師傅施工時會如此便宜行事，我小孩在外面上大學，我一定要去好好檢查他的租屋處電箱，也要好好教他這些技巧，這樣我才安心。」

這是我最想表達的態度，安全是需要專業判斷，安全是要付出行動，安全不是口號，如果你真的重視安全，也擔心自己及家人的居住安全，就開始行動，好好用心診斷居家危險因子吧。

如果有人認為住學校宿舍比外面租屋危險，那就真的安全堪慮了。

本文經林金宏的消防天地授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航