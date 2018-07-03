《我是穆斯林，我不恐怖》：每一代人都該用「自己的詞彙」檢視教義

文：歐馬・薩伊夫・戈巴許（Omar Saif Ghobash）

親愛的薩伊夫：

我們常堅持自己的特殊性，覺得自己獨一無二，想像只有自己曾經經歷苦難。我們幻想只有我們理解靈性，或只有我們有歷史目的，所以我們抵毀其他人，認為我們的痛苦勝過一切。於是當我們有疑問時，就堅持這些疑問是我們特定、獨有的疑惑，別人根本無法理解我們的處境，更不可能提出解決辦法。

你將和我一樣，發現我們穆斯林和其他信仰的人同樣都有這種內向（inward-looking）的情況。我們知道阿拉將祂最後要給人類的訊息揭露給我們的先知穆罕默德，而我們引以為傲。

大約一千年前有場爭論，使我們穆斯林不再具有普遍性，而困於獨特的地位。

先知過世後那段時間，早期的穆斯林致力於蒐集古蘭經經文，集結單一的手稿，並開始複製。他們也花時間、精力蒐集先知的聖訓。伊斯蘭教藉由傳教和征服戰爭而擴張，早期的穆斯林因此接觸到各種信仰的非穆斯林。他們也遇到不同的知識傳統，特別是精通希臘哲學作品（尤其是柏拉圖和亞里斯多德）的基督徒。

早期的阿拉伯穆斯林因為與新議題以及伊斯蘭教的新成員接觸，因此產生了許多新思想。

伊斯蘭教是透過信仰內部出現的疑問而發展起來，不過關鍵是，它同時也是藉由回應非穆斯林與偉大希臘哲學提出的問題而發展。怎麼會這樣呢？原來早期的穆斯林明白，非穆斯林的議題能帶出非常複雜的論點，挑戰伊斯蘭的主張。

因此為了說服這些非穆斯林，讓他們接受伊斯蘭教，早期的穆斯林熟悉其他文化的邏輯與辯論方法。

當時有哪些疑問？那些疑問對我們今日的穆斯林生活重要嗎？早期的穆斯林意識到，古蘭經和先知的聖訓並沒有回答所有倫理道德行為可能引發的疑惑，因此產生了基本的疑問。早期的穆斯林如何解決這件事？他們如何填補這個空白？

有一派的伊斯蘭思想家說，他們會遵循僅有的經文；另一派思想家說，如果阿拉和先知留下任何空白，這些空白就應該運用人類的邏輯與理性來填補。這就造成了理性思考派（Reason，也就是人類邏輯）和天啟派（Revelation）之間的衝突，別忘了，天啟指的是阿拉揭示的訊息。這個爭論就發生在緊繃激烈的政治環境下。

這個爭論最初是怎麼產生的？有哪些空白？我們來看看權力與政治的世界吧。古蘭經並沒有設計出讓穆斯林遵從的政治體系，所以不需要有政治體系了嗎？先知不只是宗教領袖，也是軍事與政治領袖。早期穆斯林遇到政治問題時，他們如何了解發生了什麼事？穆斯林社群的領袖是怎麼選出來的？權力如何在一任任領袖之間轉移？如何修正錯誤？如何表達對立或分歧的看法？

現今環境下的疑問應該比較類似這樣：我們要怎麼確定政治權力不被誤用？政治權力需要交給一個人嗎？或者權力這種東西可以存在於許多地方？

不論如何，只支持天啟的人贏得了爭論，支持理性人的受到迫害、追捕，直到他們那個派別的思想只在其後一千年歷史中留下微弱痕跡。

觀察一千年前爭論的後果十分有趣。這些後果讓今日的阿拉伯世界和更廣義的伊斯蘭世界動盪不安。理性思考派的穆斯林思想家認為要理解天意，主要依賴的是邏輯和理性，但他們的角色黯然失色，永遠被扯上希臘哲學與所謂的穆爾太齊賴派（Mutazilites）。

不幸的是，今日的阿拉伯世界和阿拉伯語言中，費勒色非（意思是「哲學」，falsafah）是個不雅的詞，人們視之為會讓信仰不再純粹、篤定的一種干擾。

在我看來，早期哲學家（不論穆斯林或非穆斯林）問的問題，是所有社會無論如何都會產生的疑問。阿拉伯穆斯林曾將這些問題譯成阿拉伯文，並且視為知識的寶藏，以此持續增進對那些基本疑問的理解。但我們卻不理會哲學家，還設法不讓自己去思考這些事情，把自己鎖在獨特而與世隔絕的古蘭經天啟世界。

不過疑問有個古怪的傾向，就是老愛重複出現。這些問題確實再次出現在你我生活的這個科技化、全球化的世界。

我們需要公開、大膽地提出，也要考量其他信仰在過去一千年中發展出來的答案。別忘了，千年來我們致力於忽略有關理性思考和天啟的問題。其他信仰遇到這些問題的時候，也經歷過混亂的狀況。他們是如何回答的？如果在每個信仰中都有相同的問題，那麼我們穆斯林就能在持續探索答案的過程中有所獲益。

一直以來，許多教士都擔心這樣做會威脅伊斯蘭社群的完整性與凝聚力，不過真的會這樣嗎？我倒認為處理這些議題的過程，也許可以增進完整性與凝聚力。提出這些疑問，會令我們的信仰更深刻，也讓我們更深入了解自己的信仰。

提問時必須保持信念，相信世上會有重要的好答案。

穆斯林思考其他人對這些問題的答案，會有什麼損失？

我們會失去信仰嗎？我們的信仰會被汙染嗎？我們會因為在別的地方找到更好的解答，而變得沒那麼像穆斯林嗎？恐怕不會。相反的，看清我們的處境有多普遍之後，就會發現自己信仰得有多深刻。我們會發現伊斯蘭有能力也有資源包容各種思想和知性的挑戰，我們更能以普世適用的信仰為傲。

這些年來的改變是，我更清楚了不論宗教如何發展，人類都能共享這些問題。光是這點，就足以給人一點安慰了。

我在你這個年紀時，仍在設法接受對於那麼重要之事居然會有質疑的想法。當時，光是暗示有疑問都是個禁忌，更不用說真正提出問題了。

在今日的世界中，疑問天天從四面八方衝著我們而來，你遇到的問題很可能和不同信仰的人有關。我們要如何維護我們的穆斯林認同，並與不同信仰的其他人來往呢？這種認同的問題是其他許多信仰都遇過的問題，這是攸關排他性及其影響的問題。

還有一些問題和該怎麼處理暴力有關，以及古代暴力在我們現代對伊斯蘭的理解中占了什麼地位。再說一次，基督教和猶太教等其他信仰亦有涉及暴力的經歷（施暴者和受害者的立場都有），並發展出理論探討宗教與社會中的暴力。

看看他們的文學，就能找出我們的教士可能遺漏或忽略了什麼。理解今日世界的方式有很多種，我們不再是沙漠部族，或是置身在重大事件之外的村民。

我們都以不同的故事、經驗和需求深深融入現代世界。

我們如何在無損情感與心智理解的前提下，延伸古老的概念和態度？我們該不該回到過去，拒絕接受能從別人身上學到東西，然後堅持自己與眾不同呢？

我之所以抱著這些想法動筆寫下這封信，是因為我花了許多年才明白真相―—我們信仰中心的疑問，其實也是其他信仰、其他人問過的問題。我希望你敞開心胸接納伊斯蘭中各式各樣的立場與論點。我指的是經常在交戰的不同教派，以及幾世紀以來已經消殞的學派的立場和論點。

還記得你13歲時，我帶你和你弟弟去洛杉磯見那位伊斯蘭教法的教授嗎？絕版古籍在他家已經反客為主，他和家人幾乎沒有空間生活。他向我們展示了畢生研究中蒐集的數以千計的書，其中包括一些古老文本，並且簡述早期穆斯林曾採取但後來已被淡忘的生活方式，這些都是先人們曾經提出的論點。他們因為探索各種思想、提出疑問、考慮更多可能性，而變得沒那麼像穆斯林了嗎？

我要你看看猶太教、基督教、佛教與印度教的神學文獻；我要你閱讀希臘人和阿拉伯人遺留給我們的偉大哲學作品；我要你睜開眼睛、敞開心胸，認識這些世紀中在世界各地出現的哲學家。瞭解這些文獻設法解決的問題，是非常有價值的事。

你會發覺人類的感知極為敏感。如果親切的穆斯林教士說閱讀那些文獻不好，就告訴他，只有讀過、理解之後，才可能知道是否真的不好。沒有所謂錯誤的知識，只有艱澀、令人困擾、啟發人、解放人、令人陶醉的知識。那位親切的教士會說，伊斯蘭已經無所不包。他說得沒錯，但你可以告訴他，人類的感知各有差別，而你想探索其他人如何感知周遭的世界，或許他們的描述能幫助你與你的信仰更緊密。

我發現這是來自他人的真正恩賜―—他們的感知多麼準確、付出怎樣的努力而發展出有趣的立場，以及表達得多完美。我們讀小說是為了知道如何形容人類共有的情感和經驗；讀其他人的哲學和神學作品，則是為了讓自己的感知更豐富。

最後，如果親切的教士告訴你，祖先的文字已經回答了一切，那你可以告訴他，你認為每一代的穆斯林都應該以他們了解的詞彙，重新檢視他們的信仰與理解。你和你這一代的人是在21世紀初養成，你們的心智受到各種思想、習慣、傳統、科技與旅行的影響，1950年代的穆斯林絕對無法理解這些事，更不用說十世紀或七世紀的穆斯林了。

你和你的朋友必須用你們這一代的語彙和需求，重新表述伊斯蘭。不同的生活現實會使我們改變關注的重點，並且重新安排優先次序。

因此，在這封信的末尾，我要給你一個選擇。你可以選擇過一個穆斯林的人生，堅持只有穆斯林才能擁有知識、智慧和理解；或者也可以選擇在所有文化、文學和哲學中尋找知識、智慧和理解。你可以選擇被困在一個特定的世界，也可以踏入一個由人類經驗構成的世界。

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書籍介紹

本文摘錄自《我是穆斯林，我不恐怖：認同、衝突與思辯，一位外交官父親的殷切期盼》，好的文化出版

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作者：歐馬・薩伊夫・戈巴許（Omar Saif Ghobash）

譯者：周沛郁

你這一代的問題，別讓任何人替你做決定。

無論你是不是穆斯林，都該思考自己想變成什麼樣的人。

六歲時父親死於恐怖暗殺，行兇者是個19歲的槍手，

為何射殺一個素昧平生、毫無仇恨的人，竟然可以如此簡單？

父親的驟逝讓他對生存環境充滿疑問，也從此影響他看待世界的方式。

身為阿拉伯聯合大公國駐俄大使，歐馬・戈巴許同時也是一位憂心忡忡的父親，

他用自身的生命經驗，想讓孩子知道，他們有權自主思考、判斷是非、

了解真正的伊斯蘭價值，並對信仰和自我提出真誠而大膽的質疑。

究竟真實的伊斯蘭世界是何樣貌？現今面臨了什麼困境？當代穆斯林又有哪些責任？

來自外交官父親的殷切期盼，都在這27封信。

「頭條新聞塑造了西方對伊斯蘭的態度；這本書則談論在那之外的穆斯林的希望與抱負。時機恰好，而且字字中肯。在這個時代，伊斯蘭的內憂是極端主義的威脅，對極端主義的反動則使穆斯林受到孤立，本書更是各年齡層穆斯林與非穆斯林必讀的佳作。」——瓦利・納斯爾（Vali Nasr），約翰霍普金斯大學高等國際研究學院院長



「本書真誠而不乏自我批判，引導世界各地年輕穆斯林處理他們面臨的困境。書中充滿無畏的疑問與智慧，或許最重要的是，這是一個誠摯的父親，由衷渴望其子孫的世代能阻止神權法西斯主義興起。」－艾德・胡森（Ed Husain），《伊斯蘭主義者》（The Islamist）作者

【本書特色】

真實探討現今穆斯林的困境、挑戰與責任。

真切、深沉的提問，反應出一位父親的殷切期盼。

以最具國際觀的視野，帶讀者深入了解伊斯蘭世界。

指引年輕一代自主思考信仰、生活和自我定位的關係。

大膽、誠實地自我批判，是所有穆斯林和非穆斯林的必讀佳作。

Photo Credit: 好的文化出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航