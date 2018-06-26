台大醫院湳雅分院露曙光？別再用「蓋個大醫院」當作選舉造勢的工具了

說真話很難，因為會得罪很多人。

但大家都不說真話的結果是，一直不面對真正的問題，不但問題不能解決、資源會被浪費、國家也不會更進步。

「千呼萬喚！台大醫院湳雅分院露曙光」，這是則桃竹苗地區的一則地方新聞。但它光是標題就全是錯誤。因為「台大醫院湳雅分院」根本不存在。

記者或者編輯可能自己也知道，這個是為了選舉而炒作出來的新聞。新聞中的典禮，如果不明就裏的人，一看甚至會以為是「台大醫院湳雅分院」的動工典禮。其實根本不是，它只是新竹市政府舉辦的「跨區公辦市地重劃典禮」。

因為這個所謂的台大醫院新竹分院湳雅院區，到底能不能推動的關鍵問題，從五年前到現在始終沒變──就是沒有錢。

就算有了這個跨區公辦市地重劃，仍然沒有錢。因為真正需要的土地，是兩個民間機構所擁有的。光是要把這些土地買下來（或者有償撥用），就要超過二十億。而且在那塊地上，還有一大堆的商家在那兒作得好好的大賺錢，要把這些商家趕走，來讓台大醫院新竹分院蓋另一個院區，可能嗎？

五年多前，當時我擔任台大醫院副院長的時候，當時的新竹市長也拿出同樣的作法，硬是要求我們配合他們的新聞發佈，讓台大醫院新竹分院要在「湳雅院區」擴建的消息不斷見報。雖然當時大家明知最關鍵的問題根本沒有解決，各種擴建的傳聞也只是傳聞，但也只能配合新聞需要的各種演出。醫院也沒人敢公然嗆聲說一切沒定案。

台大醫院只是教育部下的台灣大學下的台大醫學院下的附屬醫院。箇中原因，你一定懂的。

五年過去了，新竹市的執政黨雖然也換人了。但是又要選舉了，所以各種炒作的新聞又全出現了。

説真話，真的很難。但是不說真話，真正的問題沒人面對，問題不但沒解決，而且更可能浪費已經不夠的關鍵資源。醫療業所需要關鍵資源不只是錢，還有人。醫療人員是比錢更寶貴的資源。

六、七年前，由於當時新竹地區沒有大型醫院，從前任市長任內就開始推動台大醫院新竹分院的擴建計畫。六年過去了，竹北市明年就會有中國醫大新竹分院成立。然後再過一年多，台大醫院新竹生醫分院也要啟用。在整個新竹縣市，將增加1,000床以上的病床數。

這二所大型醫院的即將進駐，甚至撼動了立法院，在醫師公會理事長兼立委與新竹地區的基層醫療診所醫師們的主導之下，因為擔心基層診所生意會被醫院搶走，還向衛福部提出過相關建議，要在新竹地區實施醫院不能直接由病人掛號，必須強制轉診的制度呢。

也許中國醫大的新竹分院的人力資源早已籌劃。但我知道台大醫院新竹生醫分院的建設工程（相關設計藍圖，也是在我擔任竹東分院院長任內定案），已經如火如荼的順利進行中。未來光是台大醫院就有二個大型醫院、一個小醫院，光是醫療人員的籌備，要完全滿足二個大型醫院的需求就很困難。

就算新聞中的相關土地真的從政府拿了幾十億來買下來，趕走上面的大型量販店，再花上幾十億再蓋另一家大型醫院，但是新竹地區的醫療人員供應量，真的那麼充沛嗎？

真的有那麼多醫師、護理師、藥師、醫檢師、放射師、呼吸治療師……來完全填滿突然增加的1,000床？甚至再加上這個所謂的「台大醫院湳雅分院」的500床甚至800、1,000床呢？整體的醫療人力資源，真的能調度的過來嗎？

我非常理解，過去三十年中，打從新竹科學園區成功發展之後，新竹鄉親對於沒有一個醫學中心的大醫院，一直引以為憾。而這也一直是新竹縣市長官們，每到選舉就會變得無比熱門的話題。我也知道，二十多年前新竹縣政府用一塊錢賣給台灣大學的那塊土地，多年來一直沒有充分利用。始終是在地鄉親提起來就有所抱怨的憾事。

但在各方投入資源之後，未來大新竹地區的醫療資源不足的憾事，在未來三年即將開始改變。從新竹市到位於竹北市，車程只要20分鐘以內，由兩所大學投入的醫學中心級醫院，即將開幕。

政治家們在爭取資源分配資源的同時，拜託你們，懇請你們敞開心胸，以整個大新竹地區的角度，重新思考整體資源分佈與分配的問題。別再一直想拿再蓋個大醫院，來作為選舉造勢的工具了！

本文經王明鉅醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航