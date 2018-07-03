《謊言回憶錄》：我想像靜脈內的凌虐過程，病人發出鳴叫聲

文：米蘭達．道爾（Miranda Doyle）

第61個謊言：一個月後，我們會為你進行二次化療

我上次跟爸爸講電話，他在哭。

那是寒冷的十一月清晨，外頭天色漆黑。我聽見電話另一頭傳來車門關上的聲音，要來載他去化療的車子已經抵達。他幾乎無法走上十公尺去搭車。他動過手術，做過放射線治療，這是最後的努力。

不管從各方面來看，多形性膠質母細胞瘤是一種可怕的腫瘤。根據醫生對它的描述「又紅又黃」，我可以想見它充血化膿。在谷歌搜尋出來的圖片看來像是凍傷的腦部，四周發黑，其他圖片則顯示腫瘤深陷處會滲出覆盆子顏色的奶凍狀。溼答答。

多形性膠質母細胞瘤第四期長得非常快，它會入侵並改變神經功能，不加以治療會有致命危險。在出現任何症狀前，腦部的沉默部位會讓腫瘤變大，而且預後不良，平均存活率是四個月，手術加上放射線治療是九個月。有篇文章提到延長治療是無益的，住院時間越短越好。

打了最後一通電話後，我飛去接他出院。我身邊帶了十週大的女兒，同行的還有一個跟我家人熟識的朋友，因為我怕我媽承受不住這趟路。

姑且稱這位朋友蘇珊。

現在回想起來，她並不是一個好同伴，或許是因為她和我爸之間所「發生」的一些事。有次他們兩人單獨外出，我猜她是想聊一些基督教的話題，如果是這樣，他們之間必然產生誤會。我想他們之間發生了尷尬的事，因為後來每次她來邀請我家人，爸爸總是很不友善地說想睡覺，在她招呼他就坐的任何椅子上，一坐下就直挺挺地睡著。

我把寶寶放在汽車嬰兒座椅裡，提著她笨重地走在格拉斯哥西方醫院那條有窗戶的小徑上，重心從一手換到另一手。走了長長一段路，看著牆壁規則地穿插著長方形的安全玻璃。從這些玻璃望進去可以看見兩側病房，上了年紀的人如鬼魂般窩在病床上。

我聽見身後傳來蘇珊努力趕上我的聲音。剛剛在路上她一直在談論死亡。現在，只有她的喘息聲和她的尼龍緊身衣摩擦的刺耳聲。

我的視線穿越安全玻璃，尋找爸爸的臉。穿越第四道門後我才看見他。他是唯一衣著完整，坐在椅子上的病人。他望向窗外的另一棟建物，那棟建物在病房另一側投射出一道影子。

我們進入病房時，其他仍窩在床上的病人從被單翻摺處上方瞄我們，而我爸看到我們時臉上的笑容彷彿不確定我們是誰。我把寶寶放在他床上，然後俯身親吻坐在椅子上的他，有那麼片刻，他看來很困惑，皺著眉頭卻不敢開口問。我想，他會困惑是因為寶寶。他始終認為我是個孩子，沒想到我會成為母親。然而，看到了蘇珊，他的雙眼滑動了一下，思緒被剩下的腦瘤和開刀所留下的凹洞所絆跤。

「你戴了帽子欸，爸。」我試圖緩和氣氛。「這樣大家會認為你準備逃跑。」他的表情放鬆下來。這是他習慣的玩笑。

蘇珊忙著收拾他的物品。她的上半身鑽入置物櫃中將東西一件件拿出來放在床上，他的袋子旁邊。她這些動作引起他的緊張，他伸手去拿了他的小袋子。

「約翰，我只是要幫你打包。」她吼著說。

寶寶發出哀鳴。一個穿著白衣服的護士出現。

「好小的寶寶啊。」護士撫摸寶寶的臉頰。「在這裡很少看到這樣的小寶寶欸。」

寶寶在汽車嬰兒座椅內不安蠕動著啜泣，不消多久就會嚎啕大哭起來。察覺到有事可做，我鬆了一口氣，立刻抱起寶寶找了張椅子坐下，掏出一個乳房準備哺乳。所有男人以赤裸的好奇心看著寶寶原本氣喘吁吁的嗚咽逐漸靜默下來。

「寶寶真漂亮，道爾先生，」護士說：「是你的孫女嗎？」

「是啊，約翰。」站在床邊置物櫃一隅的蘇珊喊道。「剛出生的孫女呢。」

可是，這會兒爸更擔心他的袋子，把它抓得死緊。就在護士把注意力放在其他病人身上時，蘇珊將袋子的一側抓了過去，塞入睡衣、一顆橘子和昨天的報紙。爸爸伸長了手抓緊袋子另一側，露出手腕上的醫院識別環。

我繼續哺乳寶寶，這時另一個護士拿著寫字板來到病房。她穿藍色護士服。我爸在椅子上坐立難安，似乎在閃躲什麼東西，只是那東西我們看不見。藍衣服護士看看我再看看我爸，又看看蘇珊。

即使蘇珊坐在床上因為費力打包而氣喘吁吁，但還是散發出一種我們所沒有的權威氣質吧，所以藍色護士對她說：「接下來四天，早餐之前吃兩顆藥。」

「爸，你還好吧？」我大聲問他，因為我看到他沒戴助聽器。

「有東西掉了。」他說。

「我沒看見有東西掉啊。」我把寶寶放在床上。「要不要我找一下？」

「是我的帽子，妳見到了嗎？」

他的帽子就在他頭上，不過我還是彎下腰，看看他所指的地方。

「這裡什麼都沒有。」跪在地板上的我說。「掉的可能是衛生紙什麼的。你的帽子在你頭上。」

「喔。」

藍衣服護士從寫字夾板的上緣望過來。「道爾先生。」她說。

我爸抬起頭，一臉慈祥。

「那麼，一個月後進行第二次療程喔。」

我爸彎著腰，雙手在地板上方揮舞著。我把手搭在他的手臂上。

「別擔心，你的帽子還在。你看到了什麼東西？」

「黑黑的東西。」他喃喃說道。

我抱起寶寶，讓她靠在我的肩膀上。沒想到她打了個大嗝，往我的背部吐了奶。

「媽媽呢？」他問。

「她在家準備晚餐。」

白衣服護士中斷巡床說：「道爾先生，你還沒要走對吧？」

她伸出手，我把寶寶遞給她。我衣服上的溫溼吐奶已經變冷了。

「她真是個小不點，對吧？」她傾身好讓我爸可以看見我女兒的臉。但我爸試圖站起來。他剛聽到「要走」，而且這句話是由某個穿制服的人所說，因此觸發了他的行動，這行動是我之前即便說了「逃離」、「車子」和「家」都未能觸動的。

然而，他沒有足夠的協調性起身，要不就是沒力氣。他抓住椅子扶手的一隻手用力到發白，試圖站起來。但每次他在平坦的地板上站穩了腳，就立刻癱坐下去，彷彿是硬推才能站起來。蘇珊趕緊出去找輪椅。

「到車子有一段路要走。」我告訴他：「最好坐輪椅。」

找輪椅時，護士帶著寶寶巡視病人。我發現看著護士巡視病床比跟我爸說話容易多了。護士坐在某張病床邊緣，那病人的臉亮了起來，原本放在床罩下的手笨拙地慢慢伸出來，然後以極為專注的神情顫抖地撫摸寶寶捲握的小拳頭。

輪椅拿來了，護士把寶寶放回汽車嬰兒座椅，然後我們合力將爸從床上抬進輪椅內。他伸手拿他的袋子。

三十六小時前天色猶黑的早晨，我跟爸在電話中交談，從那時到此刻我來到醫院，這段期間他已經變得我幾乎認不得，就像一艘從岸邊遠觀的船。我拿起一罐塑膠瓶子的藥。很輕。我想像靜脈內的凌虐過程，病人的頭埋在病床旁的桶子裡發出鳴叫聲。但這個治療似乎算人道。我把藥瓶塞在女兒旁邊，幫她綁上安全帶。

蘇珊和我提著汽車嬰兒座椅，我們一人一手推著它，費了一番功夫才離開醫院。這輪椅推起來就像有缺陷的超市推車。爸爸緊抓著大腿上的袋子。

他擠入我那輛掀背式汽車時發出可怕的哀號。雖然現在變瘦了，但他的個頭仍塞滿了車內空間，挨擠著車頂，膝蓋不舒服地頂著儀表板。

我們關上車門時，他深吸一口氣，彷彿想設法讓自己縮小。然後又問：「媽媽呢？」

相關書摘 ▶《謊言回憶錄》：父親的謊言就像所有愛爾蘭式謊言

書籍介紹

本文摘錄自《謊言回憶錄》，木馬文化出版

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作者：米蘭達．道爾（Miranda Doyle）

譯者：郭寶蓮

謊言，也有各種假面。

模稜兩可的記憶、迂迴反覆的說辭，善意的省略和遺忘，都是謊言的形貌。

我們活在謊言之中，甚至不得不用謊言抵禦崩壞、撫平傷痕。

有時候，支撐一個家庭、一段關係的，竟是謊言。

以主角第一人稱書寫的72篇日記，述說一個六口之家的家族史，字裡行間無所不在的謊言，成為作者理解複雜難懂的家人與自身成長經歷的憑藉。

除了挖掘真實性的蛛絲馬跡，更在探求人在婚姻、親情、手足與親子關係中為何說謊、如何說謊，以及透過遺忘、隱瞞等各種方式表述的「白色謊言」，是怎麼為每個角色定位，並最終成為這些角色存在的意義。

人類天生有「虛構」（講故事）的本能需求，本書援引心理學、神經科學、生物學、行為社會學等研究，深究謊言的本質和機制；更透過「回憶錄」這一充滿爭議性的文類，探討虛構與謊言的界線。謊言的背後是永恆弔詭的辯證，問題又衍生出問題，讓本書的閱讀充滿了懸疑趣味。透過這些「不確定」，我們對自身思維、習慣、邏輯、道德觀，甚至本能，也有了截然不同的看待與理解。

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航