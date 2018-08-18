未必是單選題：曾經步入異性婚姻的老年同志們

「男同志文化對青春肉體的崇拜，使得同志文化裡的『青春』比外面世界來得短促，以致老年男同志遭遇圈內與圈外的雙重歧視，而消失在同志圈中。」——王增勇（2010）〈跨越世代相遇：看見「老年同志」〉

一句話道出了在同志社群內要看見老年同志並非易事。整個社會對老化也抱持著焦慮的心態，使得老人的感受沒有獲得相對應的重視。老年同志當中，少數公開露面者像是伊莎貝爾廣告〈他他篇〉的兩位男主角何祥與王天明，兩人從年輕時認識交往，之後一起共度了三十年的時光。然而，即便兩人相知相惜地在一起這麼多年，如今七十五歲的何祥也曾有過一段異性戀的婚姻。這也是王增勇在〈跨〉文裡提及老年同志生命歷程裡的主題之一：與異性戀婚姻交錯重疊的同志認同。

對於年輕同志而言，同志認同與婚姻往往是零和之間的選擇；但對於這些進入婚姻的老年同志，婚姻與同志身份之間是具有部分妥協的可能，因而從無法共存到相互補充之間，呈現多樣光譜。

本文想要捕捉的正是王增勇所說的「多樣光譜」，在老年同志的眾多身影之中，有的可能從年輕時就意識到自己喜歡相同性別的人、交往過同性伴侶，卻因著社會氛圍、家庭壓力等因素，使得他們必須與異性交往、結婚，步入異性戀的婚姻與家庭之中。於此同時，他們會如何面對原先的同志認同、徘徊在婚姻家庭與同志社群中的感受又是如何，最後是在步入婚姻數年後的他們，又是如何看待自己的同志身份。

走入異性婚姻之前，早已與同性友人情竇初開

「我叫巧克力，因為喜歡游泳曬得很黑，所以取這名字。」1957年出生，現年60歲，相當健談的巧克力在採訪一開始這樣向我介紹他自己。巧克力在2016年與太太離婚，結束了這段長達30年的異性戀婚姻，與這段婚姻關係並行的是他與同性伴侶在一起至今36年。離婚後的他與三個小孩繼續生活。

另一位同樣走入過異性戀婚姻，喜歡與她一樣性別的受訪者是阿惠。1938年出生，現年80歲的她育有兩男一女，丈夫在她41歲時過世，之後她與女兒繼續生活。阿惠在婚後沒有固定交往的同性伴侶，卻有著一群同樣也喜歡女人，會一起出遊的結拜姐妹們。阿惠的女兒也補充說在她的成長過程中，多少可以看得出來媽媽和哪些阿姨感情比較好。

縱使兩人的年紀有著20歲的差距，巧克力與阿惠都曾經身處在異性戀的婚姻家庭中超過三十年以上。不約而同的是，在他們倆進入結婚之前，早已都有喜歡同性友人的經驗，甚至也有過交往的對象。

巧克力提及在高中之前的他不認為自己是同性戀，在於國小時期他曾經遭遇雙性戀的導師給他50元，要巧克力和他發生關係。這段經驗後來因為同學間流傳，讓當時的巧克力覺得是段極為不愉快的回憶。高中之前的他對於親密的同性關係是有陰影的。讓他對同性關係改觀的轉捩點發生在高中後的軍旅經驗。

巧克力服役的這一年（1975），蔣中正逝世、幾個友邦也紛紛與中華民國斷交，政治上可說是動盪不安，更別提此時早已戒嚴26年餘。在肅殺與講求紀律的軍旅環境中，巧克力與連長在事事以團體為行動單位的部隊裡，巧妙地製造出兩人獨處的時、空間，在看似密不透氣的環境裡，呼吸到些許自由的空氣。

有一次在站哨的時候，大約清晨3到4點，連長拿酒給我喝，喝到爛醉的時候，連長就開始對我毛手毛腳，隔天醒來，才發現被連長幹了。⋯⋯後來我與連長的關係漸漸的越來越好，慢慢的有被他的體貼跟疼愛感動到。然後再有一次我穿著紅色短褲在洗衣服，連長就從後面把我撲倒，發狠得把我的褲子扒掉，又猛幹了我一次。[註]

那次我感受到被征服的快感，體會到男人身體精壯、汗味淋漓的感覺，我當下心裡就接受了跟男人做愛。

退伍後的巧克力得知家族裡有一位堂叔也是同志，在他的帶領之下開始出沒在同志場合、結交朋友。當時的巧克力在感情上遇到問題時也會徵詢堂叔的意見，1982年，他在戲院認識了未來會交往三十幾年的同性伴侶。

喜歡女人的阿惠在結婚之前，也有一段與巧克力類似的過往。1951年，13歲的阿惠就從彰化來到台北工作。阿惠年輕時就知道自己喜歡女人，在當時還沒有任何同志專屬的交友場合，她回憶確認其他女孩子是否也喜歡同性的方式，是靠著在路上騎腳踏車時無意間擦撞對方，如果對方沒有氣急敗壞地斥責她，便會判定這個女生有進一步認識、追求的機會。

開完笑著說自己是「見一個愛一個」，阿惠回憶起當時曾同時交往過多位女友，由於女友們各自住在不同縣市，主要都是以書信往來維繫情感，偶爾阿惠也會到女友所在的縣市找她們出遊。我詢問起後來與這些女友的發展，阿惠說因為工作忙碌關係無法時常聯繫，有些女友後來便不再繼續交往。從阿惠的經歷中，我們可以看見不論是出遊或是與女友魚雁往返，都需要有獨立自主的空間，以便能夠到外地、或是將女友寄來的信收好。與原生家庭拉開一段距離之後，或許正是阿惠的同性情慾得以獲得發展的原因。

不論是巧克力或阿惠，兩人都意識到自己喜歡同性，也有過交往的經驗，但是這段相對能夠「做自己」的時光，也一樣不約而同地在30歲之前暫時畫上了休止符。

「這事情絕對不能發生，你一定要結婚」

巧克力會在接近而立之年時步入婚姻，有著當時的社會背景，更具影響力的則是來自母親年紀輕輕就守寡的盼望。退伍後的巧克力雖然在同志堂叔的帶領下，開始認識其他的同性戀。然而在當時的社會氛圍裡，同性戀仍像是個禁忌——「只能做但不能說」；社會對同性戀的印象也是負面的居多。依據吳翠松整理1981-1995年間的新聞報導，在1985年前的報導主要將同性戀視為病態或變態，同性戀者則是一群不見天日的人。

巧克力也提及當時在同儕之間，男生們彼此也會較量是否已經「轉大人」，透過與女性交往、發生關係，證明自己是個男人。在巧克力重新接受與男人發生關係的同時，他也認識了未來要結婚的太太。縱使巧克力當時覺得太太的哥哥比較帥，「但當時你的同學們都會說要交女朋友，也會較勁是否已經跟女生上過床，所以當時我也跟未來的太太先做過愛了。」

論及婚嫁的壓力，巧克力說29歲那年（1986），在老婆哥哥的恐嚇之下，他很快地就步入了婚姻。但最主要還是為了一圓母親的心願。巧克力的父親在31歲時過世，母親從29歲便開始守寡。母親對身為長子兼獨子的巧克力，最大的期望就是盼望他能成家立業和傳宗接代。讓巧克力印象最深刻的一次對話是，退伍後與男朋友剛交往時，某次在家中與男朋友通電話的同時，媽媽正在另一支話筒上聽著兩個男人間超乎一般友誼的對話。巧克力轉述當時母親聽完他和男朋友對話後的內容：「我知道你的事，可是這事情（指同性戀）絕對不能發生，你一定要結婚。」

1986，台灣解嚴的前一年。如今廣為人知的同志運動者祁家威在這年到台北地方法院請求與一名男性公證遭拒後，向立法院訴願，獲得了一紙公文寫著「同性戀者為少數之變態，純為滿足情慾者，違背社會善良風俗」一樣遭拒。

24歲的阿惠於1962年在朋友的介紹下步入婚姻。這一年台灣社會每千人中有7.68對結婚（2017年則有5.86對），「我們那年代女生不結婚很奇怪，我交往過的女孩子後來也都陸續結婚啊」，她這一席話呈現出在當時的社會，對於到了適婚年齡的年輕男、女性，成家立業是再自然不過的事。阿惠的女兒也表示，曾經聽過媽媽回憶起當時有個女生願意與她交往作伴一輩子，阿惠得知後便未再與對方聯繫，直到對方結婚後才重新恢復往來。

Photo Credit: 木由子攝影 @Flickr CC BY-ND 2.0

巧克力：口渴了就去喝杯水再回家

阿惠：借一下你的太太

巧克力與阿惠分別在三十歲前進入婚姻，卻未因此切斷了與同性友人或伴侶的往來。在各自的家庭生活中，他們仍為同性情慾找到了出口。

「剛結婚的時候，為了要得到小孩，也要給媽媽一個交代，最後還要滿足老婆，所以都很盡力地扮演好老公角色，賣力做愛。」巧克力坦言婚後即使對女體提不起興趣，仍努力地在腦海中遐想與男人做愛的畫面，或是到泰國觀看fucking show，回國後才有力氣繼續與太太行房。婚後的巧克力並沒有斷掉與男友的聯繫，經常需要到美國出差的男友，甚至還會從美國帶威而剛回來，幫助巧克力完成行房任務。

往後的幾年巧克力順利成家立業，不過男朋友卻在巧克力的太太第一次懷孕後移民美國，為的是不希望打擾巧克力的異性戀家庭生活。此後男友一年回一次台灣，巧克力與男友因而成了遠距離的關係。婚後的巧克力沒有完全放棄尋求同性親密關係的慰藉，偶爾還是會到漢士三溫暖。我問他如何能在家庭和忙碌的工廠生活中抽出時間？他回答：「工廠業務很忙，我太太又身兼會計。但我當時都會知道明天哪一家廠商的貨我得交出去，便告訴我太太今晚得在工廠裡加班。凌晨十二點一過，我再出發去漢士。」他形容這是「口渴了就去這（漢士）喝杯水再回家」。

結婚後的阿惠也一樣繼續與同樣喜歡女人的友人往來，當時還有一群多達十幾人的結拜姐妹群，時常會一起喝酒出遊。阿惠提及會一起出遊的結拜朋友中，已經結婚的也不在少數。我詢問這樣子一起出遊，對方的先生難道不會起疑心嗎？「我都和要一起出遊的朋友先生說：『借一下你的太太。』」或許是彼時社會對「同性戀」還沒有明確的認知與概念，也或者認為這是「女性情誼」，阿惠與她的結拜姐妹們就這樣維繫了好幾十年的友誼。在阿惠的想法中，女人喜歡女人和進入婚姻是兩件不衝突的事情。她也提及早年也曾對交往過的女友們說過「時間到了還是要結婚」，但就像婚後的她繼續和其他結拜的姐妹們往來一樣，身為別人的妻子並不影響她認識其他喜歡女人的女人。

對巧克力或阿惠而言，異性戀婚姻和同性情慾未必是二選一的單選題。我們從巧克力的經歷中，可以看見他如何在忙碌的工作與家庭生活中，利用午夜過後的時間「喝杯水」，繼續支持他回到原先的生活；阿惠則是透過不定期與結拜姐妹們的聚會，維繫了她與這群同樣愛女人的姐妹們的關係。

婚姻之後

無獨有偶地，巧克力和阿惠都各自在異性戀的婚姻關係中待了好一段時間、也完成了養兒育女的階段性任務，都因為一些機緣能夠放下婚姻與家庭的重擔。

巧克力基於心中對太太的虧欠，故將工作賺來的錢都交由太太管理，但兩人還是會為了金錢而有了大大小小的爭執；負責掌管財務的太太則未能妥善管理，甚至將巧克力賺來的錢敗光。家中三個孩子的照顧責任也落到了巧克力的身上，舉凡生活起居到簽聯絡簿、看作業，都是由巧克力一手將孩子們拉拔長大。在歷經了父代母職，以及與妻子間因為金錢而有了大大小小的爭執後，巧克力罹患了憂鬱症。他也坦白那段時間一度有想輕生的念頭，而漢士三溫暖負責人「阿嬤」則成了巧克力的心靈導師，陪伴在巧克力身邊開導他。

2016年4月，巧克力終於與妻子離了婚，孩子們還紛紛表示願意幫自己的父母親在離婚協議書上簽字，為的是巧克力父代母職的辛苦，他們都看在眼裡。孩子們也在兩年前的母親節送給巧克力一隻智慧型手機當作母親節禮物：

我一開始收到禮物時很納悶，問他們為什麼要在母親節送我禮物？孩子們說：「從小就是你在照顧我們，幫我們洗衣煮飯，做的事情就是別人家媽媽在做的事情，當然可以送你母親節禮物。」是不是很窩心。

離婚後的巧克力繼續與孩子們同住，也將自己交往了長達36年的同性伴侶介紹給他們認識。巧克力的伴侶近年雖已退休，因為在美國與人合夥開公司故仍在那長期生活，每年回台灣兩次。「我們從1982年在一起到現在，已經沒有像從前般的熱情。但卻一直記得彼此，都是生命中最重要的人。」他如此形容一起步入老年的伴侶。現在的他除了工廠和家庭生活之外，也會參與同志熱線舉辦的活動，更是漢士三溫暖的常客，經常協助阿嬤顧店、招攬生意。

相較於巧克力離婚後與同志社群較為緊密，阿惠的丈夫在她41歲（1979年）過世，之後的感情生活就顯得比較隨緣。丈夫過世後，阿惠曾在台灣友人的介紹之下，到日本的居酒屋工作近十年。這中間也斷斷續續與結拜的姐妹們偶有聯繫，直至後來回台灣後，在1993年出遊遇到一位師父的建議後，她們也就漸漸不再聚首。此後阿惠認識了一群一同拜拜和爬山的好友。據阿惠女兒的說法，母親後來的生活就多與這群好友們一同出遊爬山。

結束了異性婚姻關係後的巧克力與阿惠，共同點是都有孩子們的陪伴。巧克力與同志社群的距離稍微緊密，也有一位會繼續陪伴彼此的同性伴侶。阿惠或許是對感情的態度比較隨緣，也或者是未將重心都放在情感關係上，據阿惠的女兒補充，母親阿惠現在的生活在拜拜與爬山朋友的陪伴之下，也是一刻不得閒。

順著這兩位大哥大姐的生命經歷，我們看見了從年輕時就知道自己喜歡同性的兩人，具體所面臨到來自社會（「男大當婚，女大當嫁」觀念）與家庭的期待是什麼模樣，步入婚姻後的他們也試著掙得擁有同性情慾的空間。對巧克力來說，知道自己有個同性伴侶在他國、到同志三溫暖僅僅是「喝杯水」般解決需求，為的是白天要回到家庭中；對阿惠而言，同性情慾與婚姻關係並不互斥，因此還是能將其他人的太太「借」出來一同出遊。

兩人的故事無意，也不可能代表所有老年同志的經歷，卻足以拉近我們與老年同志的距離，更是集體同志歷史中彌足珍貴的部分記憶。

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註釋：巧克力大哥的生命史也曾收錄在《彩虹熟年巴士》一書中，本文部分訪談內容取自該書。

參考資料

核稿編輯：楊之瑜