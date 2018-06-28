「it won’t wash」是要洗什麼？用字簡單但你可能不懂的職場英文

Danny的部門被外商公司併購，幾乎天天都要用英文，他發現外國同事講的、寫的英文和他過去學的非常不一樣。怎麼個不一樣？Danny的形容很有趣：「他們的英文用字很簡單，但你就是不懂。」

其實這些字都有一個特點，它們的意思和我們的直覺不同。舉例來說，提案的時候，Danny聽到外籍主管說：「The idea won’t wash.」我們如以為wash是「洗」，自然就會聽不懂。

在這裡wash指「證明有效、站得住腳」，加上否定，意思就是「不相信」，像站不住腳的論點，經不起考驗的沖刷。

That washes. I’ll buy it.（這可以，我買了。） Well, it just won’t wash.（看，這就是行不通。）

再來看幾個老外常用，看似簡單，但卻容易搞混的句子：

What’s eating you? （X）你在吃什麼？

（O）什麼事讓你煩心？

Eat我們最熟悉的意思是「吃」，但它在口語中還有「使煩惱」的意思。「What’s eating you?」是個很常聽到的說法。當你看到某人悶悶不樂的，就可以用這句話來關心他發生什麼事了。

They screwed things up big time. （X）他們把時間搞亂了。

（O）他們把事情搞砸了。

Big time乍看之下是「重要時刻」，但它當副詞的時候，意思相當於「very much」，用來形容程度很嚴重，和時間無關，再看一例：

"How was the interview?" "Terrible, I messed up big time."（面試如何？很糟啊，我搞砸了。） I’d like to kick back for a while. （X）我想踢一下背。

（O）我想放空（鬆）一下。

Kick back和「踢」沒有關係。它經常和relax擺在一起，kick back and relax，kick back其實就是stop doing things，和中文的「放空」有點像。還有一個常用字叫「lay back」，意思差不多。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

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