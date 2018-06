「it won’t wash」是要洗什麼？用字簡單但你可能不懂的職場英文

Danny的部門被外商公司併購,幾乎天天都要用英文,他發現外國同事講的、寫的英文和他過去學的非常不一樣。怎麼個不一樣?Danny的形容很有趣:「他們的英文用字很簡單,但你就是不懂。」

其實這些字都有一個特點,它們的意思和我們的直覺不同。舉例來說,提案的時候,Danny聽到外籍主管說:「The idea won’t wash.」我們如以為wash是「洗」,自然就會聽不懂。

在這裡wash指「證明有效、站得住腳」,加上否定,意思就是「不相信」,像站不住腳的論點,經不起考驗的沖刷。

Well, it just won’t wash.(看,這就是行不通。)

再來看幾個老外常用,看似簡單,但卻容易搞混的句子:

Eat我們最熟悉的意思是「吃」,但它在口語中還有「使煩惱」的意思。「What’s eating you?」是個很常聽到的說法。當你看到某人悶悶不樂的,就可以用這句話來關心他發生什麼事了。

They screwed things up big time.

Big time乍看之下是「重要時刻」,但它當副詞的時候,意思相當於「very much」,用來形容程度很嚴重,和時間無關,再看一例:

"How was the interview?" "Terrible, I messed up big time."(面試如何?很糟啊,我搞砸了。)

I’d like to kick back for a while.

(X)我想踢一下背。

(O)我想放空(鬆)一下。