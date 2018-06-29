阿茲海默醫師，和讓他名留青史的病人奧古斯塔

文：約瑟．傑貝利

阿茲海默生長於馬克特布賴特（Marktbreit）一個巴伐利亞小鎮，這是一個處處可見童話般房屋與鵝卵石街道、羅馬城堡與天主教法學的小鎮。他的父親愛德華．阿茲海默（Eduard Alzheimer）的第一任妻子，因產褥熱而去逝。愛德華在度過悲傷的一年後，與她的姐姐特蕾西亞結婚，而這對夫婦一共生育了六名子女，愛羅斯為其長子。

愛羅斯在一八八三年十九歲那年，成為家族中第一位申請醫學院並取得就讀柏林大學資格的人。柏林大學是匯聚世上最聰明醫學頭腦，並創造諸多歷史的地方。有著平凡長相的博學家魯道夫．菲爾紹（Rudolf Virchow），於一八五八年也是在那地方讓我們對基礎生物學的瞭解有了重大躍進。菲爾紹主張，身為所有器官基礎結構單元的細胞，乃是所有疾病的根源。他寫道：「身體有如細胞組成的國家，每個細胞都是一位公民；而疾病不過是由外力行為所帶來的公民衝突。」

在這些想法的包圍下，經過五年的學習，愛羅斯．阿茲海默醫師獲得在德意志帝國行醫的執照。他的興趣是精神病學，因此他申請了法蘭克福精神病院──「瘋人院」──的實習生職位，並在申請當日即獲得此工作。當阿茲海默到達精神病院時，顯然已有不少工作正等著他。院長埃米爾．席歐里（Emil Sioli）在精神病院唯一的醫療助理退休，且唯一當值的救援醫生另謀出路後，即迫切地需要幫手，因此二十四歲的阿茲海默一到職，就要面對二百五十四名病人與一位精疲力竭的導師。

這家精神病院從外觀看來富麗堂皇，但內部卻完全相反。它就像德國當時所有事物一樣，致力為獨創力設立楷模，因此強力推行當代的「無約束」治療原則，這是由英國精神病學家約翰．科諾利（John Conolly）所創，旨在為神經疾病尋求更人道的治療。因此拘束衣是禁止使用的。但阿茲海默發現，這個方法並非沒有缺點：無約束意味著無法強迫餵食、沐浴或清潔。在如此多病人卻極少員工下，情況益發失控。就如阿茲海默所目睹的：

隨處可見咒罵、吐痰的病人坐在角落，模樣可憎、服裝怪異，對醫生來說完全難以親近。極度骯髒的習慣相當普遍。有些病人口袋裝滿各種垃圾，有些人在各個地方和手臂下方的大口袋中，藏著大量紙張與書寫資料。當某人終於必須遵守衛生規定去除髒汙時，總免不了一番抵抗與大聲哭號。

阿茲海默立刻著手進行改變。他引進可讓特別不受控制的病患能放鬆身心的長時間沐浴；大型諮詢室供醫生與病患交談並展開對話；並且設計主要用於腦部組織顯微檢驗的特殊房間。在這樣的設置下，阿茲海默開始埋首研究。受到柏林大學時期的影響，他花費無數時間以顯微鏡分析數百件的病人樣本。腦部疾病在生物學起源上的追逐就此展開。

但阿茲海默需要合適的工具，與他志同道合的同事弗朗茨．尼氏（Franz Nissl）正好能提供他的需要。尼氏是來自慕尼黑的二十九歲醫生，他一直努力鑽研五年前在醫學院學生時期即發現的一項技術。尼氏使用帶有異國名稱的甲酚紫與甲苯胺藍等各種化學染料，將大腦組織切片染色，用來觀察是否能顯現以往未能看出的大腦結構。他產生的影像十分驚人：各別神經細胞的細節──大小、形狀、位置與內部組成──突然以明亮色彩呈現在人類眼中。「尼氏染色」造成轟動，世界各地的科學家皆使用它來顯現大量不同的大腦結構。阿茲海默本人則形容它為「相當傑出」。

在阿茲海默改造精神病院，大量運用顯微鏡，並有許多偉大思想家皆與他站在同一陣線上，阿茲海默的事業蒸蒸日上。他到全國各地進行演講，談論怪異的病例，並展現運用尼氏染色所呈現的最新又漂亮的顯微檢驗影像。他的同行皆稱他為「使用顯微鏡的精神病醫師」。

一八九四年，一位極富有的鑽石商人遺孀塞西莉婭．蓋森海默（Cecilie Geisenheimer），大膽要求阿茲海默與她結婚。阿茲海默是在阿爾及利亞與她相識的，當時他正前往該地為她的丈夫奧托．蓋森海默進行治療。奧托患上麻痺性癡呆（由晚期梅毒引起的神經精神失調）時，正與塞西莉婭於北非各地旅遊並進行科學考察。奧托的狀況極為嚴重，在風聞阿茲海默的名聲後，便請求阿茲海默陪伴他們返回德國，但僅扺達法國南部，奧托便於聖拉菲爾的醫院病逝。接下來數年，阿茲海默一直照料奧托的遺孀，兩人因而變得十分親近。塞西莉婭是位「受過高等教育且富有誠摯善心的女人」，她的其中一位孫女日後這麼描述她。兩人於一八九五年二月十四日結婚，並育有三名子女。阿茲海默此時不論在事業或個人方面，皆達到幸福的顛峰。

六年之後，塞西莉婭疑似因腎臟疾病病逝，享年四十一歲。阿茲海默為此幾近崩潰，他的人生一直十分順遂，現在卻需獨力撫養三名年幼子女。他未婚的姐姐伊莉莎白，於是一肩挑起這個職責。

九個月過去，在一九○一年十一月二十六日，極度悲傷的阿茲海默勤勉地在精神病院工作。他把自己埋首於工作之中，比以往看診更多病人並工作到很晚。他一點也沒有想到那位讓他名留歷史的病患，正坐在他面前吃著花椰菜與豬肉作為午餐。

新近入院的奧古斯塔．迪特引起阿茲海默的好奇。前一分鐘她還顯得平靜且清醒，下一分鐘卻變得受驚又困惑，在病房內四處游走並揪打其他病患的臉。阿茲海默經常與她面談，要求她辨識一系列物件：筆、書本、一串鑰匙。這些微小的困惑事件往往也是家人最初注意到心愛的人發作阿茲海默症的事情：在冰箱裡找到車鑰匙，衣服放在廚櫃裡，茶壺與郵件這類東西會消失，然後出現在完全料想不到的地方。當奧古斯塔被要求寫下自己的名字時，她寫出「Mrs」（太太）後便忘記剩下的部分──這是阿茲海默從未見過的現象。他一開始稱之為「失憶性書寫障礙」。

由 未知 - 未知, 公有領域, 連結 新近入院的奧古斯塔．迪特引起阿茲海默的好奇。前一分鐘她還顯得平靜且清醒，下一分鐘卻變得受驚又困惑，在病房內四處游走並揪打其他病患的臉。

接下來幾個月，奧古斯塔越來越失去方向感，變得健忘與精神錯亂。她經常以令人難忘的眼神直視阿茲海默，並重複說著：「我好像失去自己了。」

阿茲海默大為著迷。奧古斯塔的狀況符合先前所描述的失智症，她的困惑狀態並非一般老化現象可解釋。當然，稱才五十一歲的她為老化仍太年輕。他每天都檢查她，尋找行為上蛛絲馬跡的線索，希望能揭開潛藏在這些混亂之下的原因。但奧古斯塔的狀況漸漸惡化到阿茲海默已無法看出任何有意義的見解。

一九○二年六月，在她的最後一筆醫學紀錄上寫著：「當有人想要檢查她時，奧古斯塔D會持續表現敵意、尖叫，並具攻擊性。她亦會自發性地尖叫，往往持續數小時，我們不得不把她束縛在床上。飲食方面，她已無法按時進餐，並且後背已長出膿瘡。」

對於這個無法看透的病症，阿茲海默做了所有該做的事，也只能放手前進。在奧古斯塔仍在世時，他能收集的資訊十分有限。況且世界知名的精神科醫生埃米爾．克雷培林（Emil Kraepelin）邀請他至慕尼黑診所工作。因此愛羅斯離開了待了十五年的法蘭克福瘋人院。

這是個明智的決定。克雷培林雖然只比阿茲海默資深六年，但他已出版各種精神病學教科書而聞名國際。在這些書中，他堅定地宣揚其信念，認為所有精神障礙都源自於生物學──這也是阿茲海默已邁向的結論。

然而這個想法遇上了阻礙。當時在德國，西格蒙德．佛洛伊德（Sigmund Freud）的理論已盤踞大眾和科學界的想像力，而這些看法引發了不同科學派系，終究導致阿茲海默在一九○六年十一月失去他的聽眾。佛洛伊德對於心智如何運作以及為何出現障礙，所提出充滿想像且精心刻劃的理論，著實令人著迷。童年的壓抑、戀母情結、自我認同、自我和超我，都只是佛洛伊德用來解釋精神疾病來源的部分巧妙概念──他宣稱運用微妙的心理分析藝術，這些問題全都可以完全修復。在當時治癒既有精神疾病的希望如此渺茫，這位奧地利醫師的新觀點能吸引那麼多人一點也不足為奇。

場景回到法蘭克福，席歐里一直留意著阿茲海默最重要的病人，但奧古斯塔失落的心智已進入旅程的終點。一九○六年六月六日，阿茲海默被告知她的死訊。他要求將奧古斯塔的大腦送至他位於慕尼黑的新實驗室進行屍體檢驗。

阿茲海默對這個現在放置在他實驗室長桌上柔軟、微微泛白的小小組織球，第一個注意到的便是它如此地小。整個大腦皮層──即大腦最外層──失去大量腦部組織，而這似乎是神經細胞災難性滅絕的結果。在這些生物遺跡的周圍，有著看似由其他細胞類型組成的疤痕。當阿茲海默盯著顯微鏡看時，最令人擔憂的惡兆出現了。

布滿整個大腦的是粒子狀的未知深色物質。它們看起來像是安臥在神經細胞之間的空間中。有些比周圍的細胞大，有些則較小。這些粒子與瀕死大腦細胞的枯槁模樣大為不同，它們擁有起伏的塊狀紋路，能明顯標記為不同的實體。這些粒子──即日後大家所知的蛋白斑──是由什麼組成以及它們來自何處，則是個謎。阿茲海默將它們稱為「堆積產品」（aufbaum productif）。

而這些在在揭露出，或至少以他的觀點強烈認為，目前為止被視為純粹精神問題的腦部疾病，其實是具有確實生物學證據的。阿茲海默比以往更為確定，接著繼續檢驗這份樣本，隨即發現了另一個令人好奇的特點。在死去的神經細胞殘骸內，擠滿了第二種深色物質。這些物質不是呈現塊狀，而是看起來較像絲線狀。它以斑駁的纏結形狀，延伸於死去的細胞殘骸內。但這到底是身著不同制服的同一類敵人，抑或是完全不同種族的對手，則無法分辨。

當阿茲海默向克雷培林展示他的發現後，兩人便知道這一定能推論出什麼。在臨床上，奧古斯塔的疾病看似失智症，但在病理上，此極度怪異且獨特的圖樣，則暗示它是有著自我主權的不同疾病。阿茲海默迫切地想跟世界分享這個發現，便著手為數個月後將舉辦的「德國西南部精神病醫師」大會做準備。

交談聲與椅子嘎吱聲迴盪在不斷湧入重量級知識人物的舊大學禮堂內。如果說阿茲海默對此演講有一絲焦慮，他並未顯露出來。從出席的聽眾看來可說是好消息，其中包括發現了遺傳性肌肉萎縮疾病，即現今稱為肌強直營養不良症（myotonic dystrophy）的傳奇性人物漢斯．庫什曼（Hans Curschmann）；因研究德國殺人狂艾倫斯特．華格納（Ernst Wagner）而在精神病上貢獻重大突破的羅伯特．高普（Robert Gaupp）；以及佛洛伊德最忠誠的信徒，且很快成為佛洛伊德心理學著名後繼者的卡爾．榮格（Carl Jung）。但對於殘破神經的主題來說，這些人當中沒有一個人比得上主席阿爾弗雷德．荷西（Alfred Hoche）本人更需要說服；荷西一向以令人不快聞名，他認為患有精神疾病的人若對社會無所貢獻，全都應該殺死（他迷人的思想日後更延伸至含括「劣等種族」，成為納粹暴行的科學正當理由）。但阿茲海默仍然深信他的發現會引起一些興趣，在深吸一口氣後，他開始了演講標題：「位於大腦皮層的怪異疾病」。

從臨床角度來看，我的奧古斯塔D病例，提供了極為獨特的臨床畫面，讓我們無法將它歸類於任何已知疾病中...... ......她的記憶嚴重毀損。如果展示物件給她看，通常她可以正確叫出名稱，但隨後馬上又忘掉所有事情...... ......布滿整個皮層，尤其在上層特別多，是小米種子大小的病變，從大腦皮層中怪異的沉積物質便能辨識出來...... ......綜合以上說明，明顯可以看出在我們眼前的是不同的疾病。

接下來的沉默令人失望，但也不意外。神經科學才剛起步，而科學家們正忙於擁抱佛洛伊德的心理分析概念。事實上，大會剩餘的時間大多都花在佛洛伊德心理學上，並且引起熱烈討論。此外，若有演講者發生如此窘境，主席通常會出面解救，但以荷西的優生學思想，噤口不語也不令人意外。會議紀錄更是將阿茲海默的演講形容為「不合宜的簡短報告」──幾乎不值得接受。

事實上，科學界在接受新想法上一直是惡名昭彰。身為科學家，我們總認為自己是冷靜、客觀、無偏見的證據擁護者。但如果證據改變了典範，往往會糟蹋許多驕傲的人一生的努力。不論今日或是回到一九○六年，全都一樣。

阿茲海默於一九一五年死於心臟衰竭，享年五十一歲。在圖賓根大會後接下來數年，他持續進行調查，並找出四個與奧古斯塔類似的病例。一九一○年，克雷培林在他最新的精神病學教科書《精神病學手冊》（Handbook of Psychiatry）中，為阿茲海默的努力致意，在此書中首次使用了「阿茲海默症」這個名詞。

阿茲海默的研究工作是如此重要，他將奧古斯塔大腦的實體狀態與她令人困惑的行為事實連結起來，鞭策同行們面對不同的思考方式。他拒絕紮根於心理學，反而清楚表達失智症或許反應出生物學更深層的謎團。不管阿茲海默症到底是什麼，它絕對是呼喊著要求解答的謎團。

相關書摘 ►從「可能達成的壯舉」變成「一場大災難」的阿茲海默症疫苗試驗

書籍介紹

《當大腦開始崩壞：科學X人性X歷史，人類對阿茲海默症的奮戰》，八旗文化出版

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作者：約瑟．傑貝利

譯者：徐瑞珠

「這房間內每三人便有一位會患上阿茲海默症，」

福克斯繼續說。「每兩人便有一位將照顧某位阿茲海默症患者。

而我們卻身在對此毫無意識的社會中。」

阿茲海默是這時代的全球流行病，影響著全球上百萬人。光是英國，就有八十五萬人經診斷罹有該病。此病帶來的衝突不只影響病患本身，也衝擊了病人的家人和朋友。2016年，阿茲海默已取代心臟病，成為英國和威爾斯地區致死原因的第一名，隨著人口越來越多，科學家們也一直在和時間賽跑，要找出治癒的方法。

本書作者神經科學家約瑟．傑貝利（Joseph Jebelli）就是其中一名投入研究的人。他下定決心要拯救其他家庭，不讓別人經歷他所經歷的一切，所以他著手寫了這本書，解釋發生在自己祖父身上的事。《當大腦開始崩壞》講的不只是這疾病的故事，作者剖析檢視阿茲海默病症如何對人腦產生影響，並交織歷史及科學，極欲找出解答。

Photo Credit：八旗文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航