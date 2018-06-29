從「可能達成的壯舉」變成「一場大災難」的阿茲海默症疫苗試驗

文：約瑟．傑貝利

當任職於舊金山雅典娜神經科學（Athena Neurosciences）新公司的戴爾．申克（Dale Schenk），想在阿茲海默症病患身上，運用小神經膠質細胞做為免疫性治療時，可說是相當大膽的舉動。

「我只是有個簡單的想法，」在一陣湯匙攪拌聲與輕柔談話聲之間，申克這麼告訴我。科學家通常不會約在金黃色吊燈與大理石廊柱下會面，不過我還是想辦法趕到在紐約著名的華爾道夫．阿斯托里亞酒店（Waldorf Astoria Hotel）舉辦的生物技術會議中和五十八歲的申克碰面。他的「簡單想法」是如此創新，許多科學家也承認他們絕不會想到那就是阿茲海默症的疫苗。

通常疫苗這個字都跟病毒與細菌有關。禽流感爆發、伊波拉病毒以及現在的茲卡病毒，讓新聞裡充斥著競相發明疫苗的故事。但就純生物學術語來說，疫苗是指能刺激器官產生免疫力的任何作用劑；它們有可能是死亡或微弱形式的威脅本身，例如約納斯．沙克（Jonas Salk）的小兒麻痺疫苗，以及葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）的水痘疫苗；它們也可能是抗體，為標記病原體以進行破壞的血球蛋白。

申克的阿茲海默症疫苗被稱為AN-1792，它是由合成的β類澱粉蛋白所構成。他的目的是讓大腦誤以為蛋白斑本身是外來入侵物，因而激發出有效的免疫反應。「我想，若我們給老鼠施打β類澱粉蛋白疫苗，」他一邊調整眼鏡一邊說，「牠們將會對β類澱粉蛋白產生抗體，並在牠們的血液中循環，對吧？而這些抗體有一小部分會進入大腦。經過一段時間，應該能破壞β類澱粉蛋白，並溶解蛋白斑。」申克生長於加州帕薩迪納（Pasadena），是消防隊長與報紙專欄作家之子。他會進入科學領域是因為「那似乎是個好主意」。在取得博士學位後，他任職於加州生物技術（California Biotech）公司，從事心臟病相關工作。然後在一九九○年代中期的某一天，對心臟感到疲乏且厭倦的他，與一位投入約翰．哈迪類澱粉蛋白假說的同事談起這件事。

「所以β類澱粉蛋白實際的作用是什麼？」申克記得自己曾這麼問他。

「喔，我不知道，」他的同事回答。

「不知道是什麼意思？」申克追問。

「沒有人知道它的作用是什麼，只認為它或許會造成阿茲海默症。」

「這個想法很蠢。它只是把所有東西黏在一起，怎麼會造成阿茲海默症？」對話朝此方面持續下去，直到申克終於被這個假說給說服，並決定加入他同事工作的雅典娜神經科學，申克現在已經在這裡工作二十八年。

座落於舊金山灣邊緣，兩側為聖布魯諾公園被太陽烤焦的棕色斜坡和斯威尼嶺（Sweeney Ridge），雅典娜是公認或許能智取阿茲海默症的新競爭者。它擁有業界最聰明的頭腦—包括朵拉．蓋恩斯（Dora Games），她是為約翰．哈迪的類澱粉蛋白假說提供支持的阿茲海默症老鼠發明者。在類澱粉蛋白假說的基礎下，該公司列出所有想在老鼠上進行實驗的治療方式。

申克的想法在那份清單中排在很後面。「沒人想做它，」他笑著說。「我們一共有三十三種想在老鼠上測試的治療法，而它排在第三十二。我甚至找不到任何動物來做這個實驗。」他的一位同事認為這個想法太過荒謬，還把它放入壞想法清單，貼在實驗室讓每個人都能看到。他更進一步嘲笑申克，頒給他一個「壞掉的鐘」獎—即使壞掉的鐘一天也會對兩次—對此，申克反駁道：「是啊，至少它確實一天對兩次。」

憑著耐心與頑強的堅持，申克的日子終於來到。他想辦法取得其他人工作剩下的一群老鼠，在執行免疫接種後，將老鼠處死，然後將牠們的大腦送去分析。接下來他等著，繼續等著—他的賭注稱不上是緊急的事—直到數個月後，他接到朵拉．蓋恩斯親自打來的電話。「你絕對無法相信這件事，」她說。「但我們……」

「在接種疫苗的老鼠身上沒看到任何蛋白斑，對吧？」

所以，到底是怎麼成功的？我已經花了數年培養小神經膠質細胞，但可以老實告訴你，我們真的不知道。我們對小神經膠質細胞的瞭解越多，越發現它的角色其實更為複雜。然而，小神經膠質細胞戰術基本上是雙重的。它們可以分泌化學物質，透過破壞寄生物的DNA來殺死它們，或者利用一種名為吞噬作用（phagocytosis，希臘語「吞噬」的意思）的過程，來實際吞噬掉入侵者。當然，只要小神經膠質細胞最後能安全地停止阿茲海默症，雅典娜的神經科學家並不在意病患的小膠質細胞是選擇什麼方法吞掉整個蛋白斑。

於是這開始像是一件有可能達成的壯舉。一九九七年到二○○○年間，在兔子、豚鼠以及猴子身上接種疫苗，全都支持申克的發現。此疫苗接種甚至顯現會改善動物的認知。在這樣的條件下，義隆（Élan）與惠氏（Wyeth）等製藥公司開始進行人體試驗。

人體試驗也稱為臨床試驗，基本上分為四個階段。第一與第二階段全與安全相關。在第一階段，藥物會給予一群二十到八十人的小群體服用，以此決定劑量的安全範圍。如果沒有發現有害效果，此藥物便會進入第二階段，此時數百人會接受治療並測試成效，看看是否有任何生物效用。不幸的是，大部分藥物都無法通過第二階段。對少數通過的藥物，第三與第四階級代表著高山頂峰。在第三階段會對數千人歷經數年的測試；監看是否有副作用；如果藥物似乎發揮作用，接著便能上市並取得美國食品藥品監督管理局（FDA）或歐洲藥品管理局（EMA）等機構的核准。第四階段比較像後續追蹤，會查看藥物對一般大眾的表現如何，以及是否有先前未察覺的長期效果。

申克的疫苗在只有二十四名病患的第一階段小型臨床試驗中，似乎顯得安全。於是，開始把多種劑量給予超過七十名病患。同樣地，沒有出現有害效果。義隆與惠氏確信其安全後認為值得進行，便開始進入第二階段，共有三百名病患接受疫苗。

全世界的科學家皆屏息以待。這是類澱粉連鎖假說第一個真實世界測試。

結果是場大災難。十七位病人轉為我們稱為腦炎（encephalitis）的嚴重大腦炎症，造成混亂、發燒，若未治療還會癲癇發作、中風並死亡。二○○二年一月，AN-1792測試立即被終止。在之前那麼多成功跡象後，這是重重的一擊，亦是嚴苛的教訓。

申克大為震驚。「因為在動物身上看不到任何問題......，」他以平靜嚴肅的語調惋惜道，「但或許這曾在我們未察覺下來了又去。」為了讓此悲劇不致徒勞無功，全世球科學家開始密集追蹤參與試驗的每位病患。但發現的結果卻混合著鼓舞、失望以及只是單純的怪異：令人鼓舞的部分在於，初次的屍體解剖顯示大腦幾乎看不到蛋白斑；失望的部分是，義隆選出來主持試驗安全的專家席德．吉爾曼（Sid Gilman）報告表示，三百名病患中只有五十九位實際上啟動免疫反應；奇怪的地方則在於某些病患確實顯示一絲記憶改善，不過隨後的MRI掃描卻顯示他們的大腦實際上是萎縮的。萎縮的大腦怎麼可能同時增加認知能力？「我們仍然不明白，」申克說。「或許永遠也不會知道。」大家唯一一致同意的事便是：密切監看每個接受疫苗的病患。

四年後，有一百五十九位病患最後確實顯現部分認知改善。申克的想法再度復活，如果科學家可以克服其副作用，那麼有效的治療方式可望再現。幸運的是，某人已誤打誤撞遇上可能的解決方法。在此試驗結束後不久，瑞士精神病學家克里斯托弗．霍克（Christopher Hock）發現對β類澱粉蛋白產生抗體的病患，比起其免疫系統未產生抗體的病患，在語言、注意力、記憶與自我照顧的測試上確實表現比較好。於是申克改變戰術，他發明一種基於抗體的疫苗Bapineuzumab，或稱Bapi，這是一種在老鼠體內製成但人工微調為適合人類的抗體。此策略絕妙之處在於病患不必發展出全面的免疫反應，因為對付蛋白斑的抗體已經存在。它較不激進，從而降低了腦炎的風險。此疫苗在二○○六年進行臨床試驗，唯一的副作用是腦中會有一點積水—腦水腫，而在降低劑量後這部分很快便解除。到了二○○七年，此藥物終於進入第三階段，遍及北美、歐洲超過二千名年齡五十到八十五歲的病患登記參加。

這是對抗失智症有史以來規模最大亦是最大膽的嘗試。愛羅斯．阿茲海默只描述了他所看到的；威廉．薩默斯只能延後此疾病的症狀；但現在戴爾．申克或許可以避免此疾病對人類大腦的攻城掠地。在試驗進行的同時，美國製藥巨頭輝瑞（Pfizer）與嬌生（Johnson & Johnson）也雙雙加入，投資數億美元在Bapi上—成為終止此流行病的銀彈。

但結果還是失敗了。在二○一二年八月呈現的結果裡，Bapi在第三階段所有試驗中皆未顯現治療效益，它對記憶的效果並不比安慰劑高。這項失敗帶來的財務成本驚人地高，嬌生與輝瑞迅速停止開發。

許多人開始對類澱粉蛋白假說產生懷疑。即使早期極具影響力的支持者如NIA董事塞文．哈恰圖良（Zaven Khachaturian）以及類澱粉蛋白策劃喬治．格倫納，皆開始表達保留態度。「類澱粉蛋白假說已變成如此強大的普遍觀念，接受它已變得是出於信任而非出自證據，」他告訴一位記者，並加上：「沒有人回頭詢問我們對此疾病的基本前提是否正確。」

申克也有其疑慮，他認為在這個試驗設計上存在三個漏洞。首先，我們如何知道這些患者真的患有阿茲海默症？屍體解剖仍然是目前唯一能明確知道的方式；但或許他們得的是另一種失智症。第二，還沒有方法可以嚴格區分早期與中期病例；或許這也會使整體結果產生偏頗。第三，約翰．哈迪與其他類澱粉學派全都同意試驗劑量過低；拋開風險不談，在此戰鬥中是容不下溫和對應的。

「我們無法分辨誰得了此疾病；我們無法區分初期與中期；並且我們被限制在低劑量，」申克說。另一個缺點，他解釋道，則是此試驗的成功基準。由於每個人的日常活動形態十分不同，例如有些人可能總是在玩填字遊戲，有人些則是從事閱讀或縫紉，而FDA要求試驗候選人必須在兩組不同的認知測試中取得高分，而不是他們平常就在做的事。這使得正面結果的標準非常高。「所以令人難過的部分是，或許這些藥物對某些人來說是有效的。」

申克的批評在科學家使用一強大的新技術重新檢驗Bapi與Soli候選人時，很快得到支持。由賓夕法尼亞州匹茲堡大學倡導的PiB（或稱匹茲堡化合物B），乃是一種可在活體中結合β類澱粉蛋白的放射性染劑。PiB搭配傳統的大腦掃描，便能實際顯示類澱粉蛋白在大腦中散布的情形。它同時亦是有力的診斷工具：帶有APOE4基因的人較可能顯現明亮的PiB訊號，帶有APP突變的人也一樣。但令人驚訝的是，參與Bapi與Soli試驗的人，有百分之三十的接受者是PiB陰性。他們並沒有阿茲海默症，他們被誤診了。由於試驗的瑕疵，加上結果本質上的模棱兩可，讓研究員有足夠理由繼續追尋疫苗療法。直到今日他們仍在努力。

但在此時我不得不問：什麼是申克認為造成阿茲海默症的原因？他停了一下並重重嘆了一口氣。「我不認為只有單一原因。我認為這和心臟疾病很像，出現蛋白斑和纖維纏結就好比說你有動脈阻塞一樣，但有動脈阻塞不見得就有心臟病。雖然每個人都認為我是β類澱粉學派，但那只是因為類澱粉蛋白是藥物最能治療的目標。這也是我們全都專注於此的原因。」

我跟他提及我與約翰．哈迪以及艾倫．羅斯的談話，以及羅斯對人們不太重視APOE4的發現似乎有些不滿。申克對我會心一笑。「是啊，約翰．哈迪是個遺傳學家，艾倫．羅斯是哲學家。如果他覺得不滿，或許是因為他認為那是我們錯失的目標，或許他是對的。但我對天發誓，我們全都竭盡心力想弄清楚。每個人手上都有個APOE4計畫，八年來我們手上一直有一個，但什麼結果也沒有。這並不表示APOE4以及纖維纏結是不好的目標，只是為它們製作藥物更加困難。」

考慮所有狀況後，治療方式會是如何？我詢問。「老實說，我比較想談的是征服阿茲海默症，而不是治療它。因為這就像是問要怎麼治好心臟衰竭？對，你會換顆新的心臟，但你沒辦法換新的大腦。所以我認為應該找出避免它的方法，或是讓它延後多年發生。那是我們征服它的方式。」

對他的問題我不太確定該怎麼想。我和許多家庭與病患一樣，總希望有什麼方法可以整個反轉症狀，而不只是阻止疾病而已—某種能超越陰鬱的神經元死亡之海，為記憶贏回一線曙光的東西。這或許不會是幻想（在十四章與十五章將會看到），但絕對還很遙遠。

或許有人會懷疑這些藥物試驗的重要性。疫苗療法經歷過去的失敗，還有許多需要證明之處。我仍不太相信疫苗對所有人皆有效；阿茲海默症似乎有太多細微差異。但若說有什麼事最能提供真正的希望，那便是既非科學家亦非醫師的一位女性對科學教訓所做的最佳詮釋—葛楚．史坦（Gertrude Stein）說：「真正的失敗不需要藉口，它本身即是結束。」

長久以來我們都知道，科學殿堂上裝飾著滿滿的失敗。失敗乃是迫使科學不斷前進的動力：它封印了一種可能性以開啟另一種可能；它迫使我們以新的角度檢視問題。因此，我們對奉獻一生工作卻走入死巷的研究員虧欠甚多，他們間接地為我們指出正確的途徑。

整體來說，這些所謂「預防性試驗」為阿茲海默症的抗爭帶來徹底改變。但在此時，阿茲海默症是一種過程的概念，也讓科學家思索早期預防的可能。但他們也明白，這無可避免地全仰賴其他要素：早期發現。

相關書摘 ►阿茲海默醫師，和讓他名留青史的病人奧古斯塔

書籍介紹

《當大腦開始崩壞：科學X人性X歷史，人類對阿茲海默症的奮戰》，八旗文化出版

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作者：約瑟．傑貝利

譯者：徐瑞珠

「這房間內每三人便有一位會患上阿茲海默症，」

福克斯繼續說。「每兩人便有一位將照顧某位阿茲海默症患者。

而我們卻身在對此毫無意識的社會中。」

阿茲海默是這時代的全球流行病，影響著全球上百萬人。光是英國，就有八十五萬人經診斷罹有該病。此病帶來的衝突不只影響病患本身，也衝擊了病人的家人和朋友。2016年，阿茲海默已取代心臟病，成為英國和威爾斯地區致死原因的第一名，隨著人口越來越多，科學家們也一直在和時間賽跑，要找出治癒的方法。

本書作者神經科學家約瑟．傑貝利（Joseph Jebelli）就是其中一名投入研究的人。他下定決心要拯救其他家庭，不讓別人經歷他所經歷的一切，所以他著手寫了這本書，解釋發生在自己祖父身上的事。《當大腦開始崩壞》講的不只是這疾病的故事，作者剖析檢視阿茲海默病症如何對人腦產生影響，並交織歷史及科學，極欲找出解答。

Photo Credit：八旗文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航