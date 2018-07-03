《我是穆斯林，我不恐怖》：女性地位低下，是明文規定或父權作祟？

文：歐馬・薩伊夫・戈巴許（Omar Saif Ghobash）

親愛的薩伊夫：

你生長的家庭裡，女性堅強、受過教育、專注、辛勤工作。你姑姑、阿姨的教育程度都很高，有的擁有一流的工作，有的擁有自己的事業。她們自己開車上下班，沒人問為什麼，也沒人問她們要去哪裡。

你母親——你很了解她。她受過教育、認真工作、充滿幹勁，對自己和孩子的事野心勃勃。你身邊的女性都不弱小。其實她們都可以成為你和你弟弟的絕佳楷模。她們利用安拉賜與她們的天賦，善用她們得到的資源，真令人敬佩，不是嗎？

你在家時，可以看到周遭的女人在發號施令、努力奮鬥、設法精進自己，以種種方式貢獻社會。如果有人跟你說男人天生比女人優越、聰明，我知道你可能會抓抓頭納悶他們在說什麼。環顧我們所處的世界，逐漸落後的其實是男人。真不曉得為什麼會這樣。

如果你聽從，在你這個年紀的男孩經常聽到的傳統布道，會聽到女人在某些方面不如偉大男人之類的話。聽到他們所描述的男性，你會沾沾自喜。他們強壯、聰明、穩重，是家裡的經濟支柱；而女人被視為附屬品、需要照顧的物品，顯然不能認真看待。

或許我誇大了，但這種看待女性的觀點，顯然存在於伊斯蘭世界的某些地方。我們並非只能用這種方式看待女性，但這種觀點非常強大，時常有政治、法律和經濟作為後盾。

在政治、法律與經濟支持這種觀點的情況下，女性被描述成被動的物品、必須受到照顧、保護，以免被這世界摧殘，而這變成了一種自我實現的預言。不讓任何人（無論男人、女人）受教育、自由行動，剝奪此人的自尊和責任感，理所當然就促成了一個脆弱的人類。

看看你我這輩子遇到的一些富裕人士吧。有些人忘了某些最基本的生活能力。如果不曾面對挫折，就會變得柔弱；如果滿足一個人的所有需要，那麼此人就永遠不用思考該怎麼做事；如果我對你予取予求，就會寵壞你。當這些對象是青年的時候，這是無人不知的道理；但為什麼我們看不出剝奪女人照顧自己的能力，就是剝奪她們的尊嚴呢？

愈來愈多穆斯林國家體認到，一旦讓女性工作，並且讓她們在職場上獲得支持，所有人都能在經濟和社會上受惠。

促進經濟發展與競爭需要所有人參與。先知的第一任妻子哈蒂嘉（Khadija）是獨立的女性商人，也是先知的雇主，她不正是最好的例子嗎？或許我們在家裡看到的是這種生命定則的體現。和享盡特權的人相較，如果一個人被剝奪了生命中的基本權利（例如教育、自由行動和法律上的人格地位），卻還是獲得了成長機會，他們把握機會的態度會截然不同。我認為就是因為這樣，才會看到有女性在教育、商場和政府部門中突飛猛進。

你母親和你姑姑、阿姨都受過教育，也都是她們自己專業領域中的佼佼者，而我引以為榮。她們有人因此而不再履行比較嚴格的角色要求，不再養家、相夫教子嗎？完全沒有。其實她們的丈夫都給予了完全的心理支持。

從我們對待他人的方式中可以學到一點東西。如果我用繩子把你捆起來，你無法走動或自己進食，那究竟是誰的錯？是你的錯還是我的錯？如果我教育、尊崇、敬重你，你應該會變成什麼樣子？

我想你知道我打算說什麼。我們聲稱伊斯蘭女性沒有能力面對殘酷遼闊的世界，但如果我們剝奪了她們面對世界的基本權利和技能，我們其實沒有權力這麼說。

不過有些比較傳統的穆斯林男性還有一種論點，也就是道德的論點。這種論點很敏感。我們很難在社會上公開談論，因為男性與女性的關係是禁忌話題。

追根究柢是這樣：如果女人可以獨立、自由活動、和其他男性一起工作，男女就可能發展出愛情，甚至是性關係，這樣一來便有違我們的道德規範，控制女性就是這種立場的道德規範。這是伊斯蘭的道德規範嗎？這是一種解讀，但並不是唯一的解讀。

這是一個可能性。當然有可能。不過女性也可能住在一個沒什麼人愛、沒什麼尊嚴的家中。有些男性想像籠中鳥不想要自由，他們做的事也是如此，但那只是他們的想像。

對愛和親密的渴望，正是人性的本能。認為我們可以控制、約束穆斯林女性的這種本能，實在很不切實際。

我們就實話實說吧。我們必須信任、尊敬我們的婦女。一旦我們信任、尊敬我們的姊妹、母親、女兒、姑姑和阿姨，可能會開始看到，我們可以如何尊重社會上的其他女性。

任何人都應該得到這種基本尊重，如果這種尊重可以更普及，或許我們就不會目睹穆斯林世界那些駭人的性騷擾事件。女性的尊嚴不應受到侵犯。如果我們遵循這個道德規範，就不會侵犯陌生女性的尊嚴；如果給穆斯林世界的女性一個機會，她們可以提升我們所有人。

我們有些穆斯林兄弟不讓他們的妻子接受任何教育，這真是可笑的錯誤。難道他們不明白，她們正是未來將養育孩子的女人嗎？難道他們不明白無知會代代相傳，因此沒受教育的母親、妻子或女人會成為更大的負擔？難道他們不明白，先知身邊的女人都堅強、勇敢、果決，而她們身邊的男性對她們尊敬無比？

薩伊夫，我希望你明白，並沒有明文規定穆斯林女性遠比男性低下，那只是父權社會典型的做法。伊斯蘭教沒理由讓女性處於不利的地位。傳統穆斯林社會中規範女性的所有要素，例如戴面紗、限制行動或是工作和教育，都不是源於伊斯蘭的教義，而是因為男人擔心無法控制自己的女人。

他們擔心自己的女人其實更有紀律、更專注、更辛勤，最後比他們更成功。我想我們穆斯林社會真正的問題，就是擔心我們的女人會超越男人。

我們都需要意識到這個問題，並且設法化解。男人必須拋開傳承而得、未加審查的典型刻板印象；有能力透過法律、經濟和政治手段阻礙他人的人，應當反省他們對同胞的預設看法。如果覺得女人會做出最糟糕的事，或許這看法其實更反應出男人和他們的世界觀。

下面這個問題會讓你見識到想像力和同理心的力量。

如果我決定在你這個年紀就讓你結婚，讓你踏入這個社會去找工作、賺錢謀生，你會有什麼感覺？你可能覺得有點不公平。你還沒讀完書，找到工作的機會有多大？你還沒完成教

育，所以薪水還不錯的機率又有多大？你大概會對這個決定有些意見，甚至你可能跑去找外公外婆，跟他們說我瘋了。

現在想像你有個妹妹，比如13歲好了。如果有一天我決定把她嫁給年紀比她大很多的男人呢？我會告訴你，她用不著把書讀完，因為她的新婚丈夫會滿足她所有的需求，他會提供她衣食。她只需要打理家裡——打掃、烹飪，或許還要布置，還有生小孩。她這輩子就這樣了。從此她再也不是我的負擔了。

你很可能打我一拳，然後又跑去找你外公外婆。你沒準備好十多歲就開始工作、步入婚姻生活，同樣的，你的任何姊妹也沒準備好。相信我，如果我們真的執行那樣的計畫，你們都會覺得被父母騙了。你可能覺得你被剝奪過理想生活的機會，那樣的生活包括受教育、有不錯的工作，以及在適當時機建立家庭。

基本上你和你妹妹會因為我和你們母親讓你們誕生在這個世界、早在你們準備好離家之前就把你們送出去，而充滿怨恨。你自己不喜歡這樣，同樣的，只因為先知娶了年輕的阿伊莎（Aisha），所以那些少女們遠遠不到適婚年紀就被嫁出去，你想到這一點也不會高興。別忘了，在七世紀的阿拉伯，要在生命中有所成就是難上加難。

在現今21世紀裡，我們應當對剝奪少女人生機會之事感到震驚、憤怒。發揮你的同理心，想想以你的信仰為名的那些不公不義之事。

另外，別忘了今日的伊斯蘭是個轉變中的宗教，而且正經歷自我衝突。還有其他的典範讓我們看到，伊斯蘭女性如何忠於我們共同的信仰而活。有些穆斯林女性追尋面紗的根源，得到的結論是並沒有明文硬性規定要戴面紗，更不用說要嚴格要求女性穿全身罩袍。許多男人也得到同樣的結論。

伊斯蘭女性只是被要求要端莊，但面紗是伊斯蘭創教前的傳統。端莊有許多種解讀，面紗只是其中一種。如果面紗的解讀可以有所變通，那麼罩袍就只是傳統，與宗教無關。

相關書摘 ▶《我是穆斯林，我不恐怖》：每一代人都該用「自己的詞彙」檢視教義

書籍介紹

本文摘錄自《我是穆斯林，我不恐怖：認同、衝突與思辯，一位外交官父親的殷切期盼》，好的文化出版

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作者：歐馬・薩伊夫・戈巴許（Omar Saif Ghobash）

譯者：周沛郁

你這一代的問題，別讓任何人替你做決定。

無論你是不是穆斯林，都該思考自己想變成什麼樣的人。

六歲時父親死於恐怖暗殺，行兇者是個19歲的槍手，

為何射殺一個素昧平生、毫無仇恨的人，竟然可以如此簡單？

父親的驟逝讓他對生存環境充滿疑問，也從此影響他看待世界的方式。

身為阿拉伯聯合大公國駐俄大使，歐馬・戈巴許同時也是一位憂心忡忡的父親，

他用自身的生命經驗，想讓孩子知道，他們有權自主思考、判斷是非、

了解真正的伊斯蘭價值，並對信仰和自我提出真誠而大膽的質疑。

究竟真實的伊斯蘭世界是何樣貌？現今面臨了什麼困境？當代穆斯林又有哪些責任？

來自外交官父親的殷切期盼，都在這27封信。

「頭條新聞塑造了西方對伊斯蘭的態度；這本書則談論在那之外的穆斯林的希望與抱負。時機恰好，而且字字中肯。在這個時代，伊斯蘭的內憂是極端主義的威脅，對極端主義的反動則使穆斯林受到孤立，本書更是各年齡層穆斯林與非穆斯林必讀的佳作。」——瓦利・納斯爾（Vali Nasr），約翰霍普金斯大學高等國際研究學院院長



「本書真誠而不乏自我批判，引導世界各地年輕穆斯林處理他們面臨的困境。書中充滿無畏的疑問與智慧，或許最重要的是，這是一個誠摯的父親，由衷渴望其子孫的世代能阻止神權法西斯主義興起。」－艾德・胡森（Ed Husain），《伊斯蘭主義者》（The Islamist）作者

【本書特色】

真實探討現今穆斯林的困境、挑戰與責任。

真切、深沉的提問，反應出一位父親的殷切期盼。

以最具國際觀的視野，帶讀者深入了解伊斯蘭世界。

指引年輕一代自主思考信仰、生活和自我定位的關係。

大膽、誠實地自我批判，是所有穆斯林和非穆斯林的必讀佳作。

Photo Credit: 好的文化出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航