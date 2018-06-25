【插畫】鍵盤柯南們眼中的凶殺案

幹幹貓

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沒有騙人，這真的是三張圖。

許多人常以鄉民看熱鬧的心態看待凶殺案，隨著媒體肉搜的身家調查起舞，用各種各樣的鍵盤推斷，為尚未定罪的人貼上「一臉就像殺人犯」的標籤。在許多案例裡，最後的真凶往往不是民眾獵巫的對象，但那些抹黑和對受害者造成的心理壓力，卻也沒見過誰曾出面道歉。

這一次華山自治區的命案也是同樣狀況，部分媒體雖然表面上報導自治區「髒亂吵鬧」，但卻有意無意的將那些人士與命案創造出一種無形連結，讀這些新聞的人，也無意間讓那些年輕人的手，沾上不該由他們肩擔的血。

媒體愛報，警方好大喜功，兩者累加的結果，讓許多整天說著「媒體不可信」的人，默默被帶著風向，大發議論有如自己是鍵盤柯南，但其實就只是矛盾真相的受害者與加害者而已。

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本圖文經作者授權刊登，原發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航