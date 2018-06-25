衛福部公布身心障礙者調查：公家機關、郵局無障礙設施「最難用」

（中央社）

最新「身心障礙者生活狀況及需求調查報告」在14日出爐，他們最常、最想做的休閒是看電視、DVD，休閒時最常遇到困難是缺乏無障礙設施，公家機關、銀行郵局的無障礙設施則被認為最難用。身障者余秀芷表示，這顯示環境仍不夠友善，身心障礙者光出門都很難，當然只想待在家，尤其出了門還可能被投以特殊眼光。

衛生福利部每五年都會推出「身心障礙者生活狀況及需求調查報告」，希望了解身心障礙者生活、休閒、交通、醫療、就職等各方面狀況，最新報告在14日公布，根據衛生福利部統計，至2016年12月，領有身心障礙證明或手冊人數為117萬199人。

公家機關、銀行和郵局的無障礙設施「最難用」

根據報告，身心障者最近一個月「有外出者」超過九成，其中「幾乎每天」外出活動占57.46%；但「都沒有外出」或「很少外出（全月1至2次）分別占8.94%及9.56%。在各障礙類別中，失智症及多重障礙外出比率較低。

調查報告指出，身心障者最近一個月有外出活動的理由，以從事「居家附近的日常生活活動」者居多，近六成，其次是外出「就醫」約五成、「購物」近35%、「運動、健身活動」近三成。

無障礙的友善空間是身心障者出門安全的關鍵，但調查報告顯示，身心障礙者在沒有其他人陪同時，對於公共空間無障礙設施使用困難情形，以「到公家機關申請業務或洽公」與「在銀行郵局洽辦業務」者居多，分別為46.49%及45.57%，其次為「在餐廳用餐」、「在商店、百貨公司購物」及「到公園、遊樂區活動」。

走出家門處處障礙，身心障礙者「最愛」看電視、DVD

休閒方面，調查結果發現，身心障礙者平常休閒活動以「看電視、DVD」83.44%最高，其次為從事體能活動約三成，其他依次為聽音樂、跟朋友聚會、使用電腦或上網、跟親戚聚會家族聚會與看書。有5.75%則表示「幾乎沒有從事休閒活動」。

有從事休閒活動身心障礙者有遭遇過困難近一成；若以障礙類別觀察，以視覺障礙者16.73%最高，失智症15.59%次之。身心障者從事休閒活動遭遇過的困難者，以「沒有無障礙設施」36.29%最多，其次「設施設計不良難以使用」、「休閒設施無協助操作人員」。

脊髓損傷者余秀芷受訪時表示，調查顯示身障者最常做以及最想做的休閒活動是「看電視、看DVD」，但政府不能只看結果，不問原因。交通環境不友善是身障者「連門都出不去」的關鍵原因，更遑論到戶外做休閒活動。

育有身障孩子的台灣身心障礙兒童權利推動聯盟理事長周淑菁也表示，缺乏共融環境，導致身心障者休閒活動非常受限。她女兒想參加手作課或營隊，對方常以「沒有人力」、「沒有設備」拒絕；女兒也喜歡吃甜點，不是店家門口有台階，輪椅上不去，就是附近沒有停車場、交通不便。

旁人對她男朋友說：「帶她出來，你好偉大」

就算能出門，目的地也有無障礙設施，但無障礙設施也可能不夠友善。余秀芷分享，公共空間缺乏無障礙友善環境，她去聽演唱會，輪椅席被安排在最後，看不到舞台，只能看大螢幕。去看電影，特地找了有輪椅席的電影院，但座位前有一排鐵欄杆，好像障礙者是犯人，必須被隔離起來。喜歡藝文活動到兩廳院，但陪伴席跟輪椅席卻隔得老遠，還沒看表演就掃了興。

更糟的是，障礙者身旁的「伴」，只會被定義成是「照顧者」，而不能是男友、女友、夫妻。余秀芷說，一般看電影可以跟情人並肩而坐，但他們卻被迫分開，障礙環境不只讓選擇受限，也影響人際、婚姻生活。余秀芷回憶，她曾和一任男友一同出遊，路邊的路人竟直接對著男友說：「你好偉大，你帶她出來玩」，這樣的社會氛圍對障礙者不友善，暗示著「妳最終只會是一個人」。

公車過站不停、無障礙計程車加價，身心障礙者最常仰賴「親友接送」

在交通方面，調查結果顯示，身心障者出門最常的交通方式是「親友開車或騎車接送」比率為45.9%；身心障者最近一年有搭公共運輸比率為42.51%，且以「公車」的比率最高，占三成，其次為捷運、火車、高鐵和長途客運。

調查也指出，身心障者反映，公共交通使用困難以公車最高；更只有約1%者近3個月有搭乘無障礙計程車，不到5%在近3個月有搭復康巴士。

身障者余秀芷接受中央社記者訪問時表示，交通是身心障者難以出門最大原因，她住在新北市，就算只是要到台北，也常覺得是「遙遠的距離」。搭公車的過程要忍受身心靈的折磨，因候車亭沒有無障礙空間，她常在路邊攔車，與車爭道，且司機也曾當作沒看到她，過站不停。

余秀芷第一次搭低底盤公車就受了傷，因公車司機不願協助放置上下車的斜版，認為她只要將輪椅前輪翹起就能上車，結果高度過高，余秀芷的腳就撞到車身，且因沒知覺，回家才發現嚴重受傷。只要曾有一次搭車的不安全經驗，障礙者就可能不敢出門，變得愈來愈退縮。

無障礙計程車常有被「加價」問題，復康巴士又很難預約。余秀芷說，她沒辦法答應任何「臨時」的邀約，因復康巴士必須提早一週預約，且預約日早上7時就要準時開搶，有一次只晚了10分鐘，就無車可用。

但就算是親友接送，還是有很多環境上的障礙要克服。有一次，周淑菁帶女兒看牙醫，附近的停車場有無障礙車位，卻沒有無障礙電梯和斜坡，導致女兒只能在車道行進，既危險又讓人感覺無奈。希望政府正視共融環境的重要，不要只是「做半套」，犧牲身心障者的權益。

衛福部社會及家庭署署長簡慧娟日前接受中央社記者採訪時表示，從歷次調查可發現，無障礙環境是身心障者最關注的項目，如果「走不出門」，不管是生活、休閒、社會參與都會受影響。但台灣近年有持續努力改善，不過確實還有地方需要持續進步，如老舊建物無障礙設施的設置。

簡慧娟表示，身心障者應有「多元的選擇」，而非受限於現實而無從選擇。也希望透過教育讓民眾知道友善空間的重要，尊重每一個人的差異，搭配資源逐步挹注，「花時間慢慢改」，讓整體環境更好。

身心障礙者生活狀況及需求調查報告調查訪問工作從105年12月5日至106年4月30日，完成有效樣本數共1萬4120人，在95%信心水準下，最大抽樣誤差正負0.82個百分點。

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核稿編輯：楊之瑜