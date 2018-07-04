《扭轉近代文明的六種植物》：可可為何在歐洲輸給咖啡和紅茶？

文：酒井伸雄

回顧16世紀，西班牙是引領全歐洲時尚流行趨勢的國家。所有歐洲人無不緊盯西班牙的宮廷文化，也讓巧克力的祕密終於曝光在世人眼前。隨著旅客、船員與神職人員的頻繁往來，西班牙嚴格控管的巧克力祕密，慢慢流出到鄰近各國，義大利與法國也開始注意到巧克力的存在了。不只可可豆被偷偷挾帶出國，荷蘭也開始將委內瑞拉產的可可豆出口到西班牙以外的國家。就這樣一直到16世紀末，巧克力已成為全歐洲家喻戶曉的飲品。

1615年，路易十三與西班牙公主奧地利的安妮（Anne d'Autriche）結婚之後，巧克力才在法國受到認可，成為上流社會的飲品。由於安妮公主有喝巧克力的習慣，而且她的嫁妝中也包含昂貴的可可豆，因此巧克力與公主一起越過庇里牛斯山，定居於法國，從此有了法國名字「chocolat」。1660年，西班牙公主瑪麗亞・泰瑞莎嫁給人稱太陽王的路易十四後，巧克力正式成為法國宮廷飲品，瑪麗亞公主出嫁時，還帶著專門調理巧克力的侍女同行。從此，巧克力成為凡爾賽宮裡最高級的飲品，同時也被奉為上流社會的飲料。

路易十四執政時興建了華麗的凡爾賽宮，宮廷文化進入全盛時期。瑪麗亞・泰瑞莎的一生中，只要是皇家的例行活動或接見等正式場合，一定會看到巧克力的身影。直到1660年代結束為止，巧克力不只在西班牙，也在法國和義大利成為貴族階級一定要喝的飲品。

16世紀歐洲的飲品現況

歐洲大陸的水不只品質惡劣，也很難喝。16世紀之前，一般人用來解渴的飲品不外乎牛奶、羊奶，以及啤酒和紅酒等酒精性飲料。歐洲的農業與畜牧業關係密切，無法切割，歐洲人自古就會將擠出來的牛奶與羊奶製成乳酪、奶油與優格等保存食品。

不只如此，農家也會喝牛奶與羊奶，或是將牛奶與羊奶賣給住在附近的居民。不過，剛擠出來的牛奶與羊奶很容易腐壞，在沒有殺菌與冷藏等保存技術、也沒有火車和卡車等大量運輸系統的時代，生奶不可能運送到遙遠的都會區販售。基於這樣的現況，都市居民不管喜不喜歡，大多數都必須靠酒精性飲料來解渴。

雖說那個年代的酒精性飲料的酒精濃度比現在低，但無論男女老少都是喝啤酒或紅酒解渴，從早到晚處於微醺狀態，此即當時歐洲社會的寫照。巧克力便是在這樣的時空背景下傳入歐洲，成為飲品的新寵。不久，荷蘭的東印度公司更從日本與中國引進茶葉；從阿拉伯半島的葉門港口出貨的咖啡，也在此時登上歐洲大陸。

這三種不含任何酒精，而且可以在溫熱狀態下飲用的飲品，短時間內就成功打入歐洲人的日常生活。茶、咖啡與巧克力的提神成分不盡相同，例如茶與咖啡含有咖啡因，巧克力則含可可鹼。雖然成分的差異，讓這三種飲品在飲用後顯現出的效果稍有落差，但基本上巧克力、茶與咖啡都具有提神醒腦的作用。更棒的是，無論喝幾杯都不會醉，完全沒有酒精性飲料的副作用。當時的歐洲社會認為這三種飲品屬於健康飲料，所以隨著時間過去，一早就喝酒精性飲料的習慣，也慢慢消失在歐洲社會裡。

這三種傳入歐洲社會的新飲品，對於大力推動歐洲近代化的工業革命，也具有重大意義。工業革命之前，所有產業都必須依靠手工製作完成，工作進度完全操控在勞工手上；開始工業革命之後，製造產品時，勞工必須配合機械的動作與步調，因此一大早就醉醺醺的勞工，根本無法完成工作。就這一點而言，茶、咖啡和巧克力可以提升勞動品質，促進工業革命的發展，對歐洲的近代化，做出極大的貢獻。

巧克力、咖啡與紅茶的競爭

進入17世紀初期，傳入歐洲社會的三種新飲品——巧克力、紅茶與咖啡各據山頭，展開白熱化的競爭。雖說是新飲品之爭，但這三種飲品都發展出共通的禮儀，例如必須使用專用杯盤組和湯匙，在溫熱狀態下飲用時還要添加牛奶或砂糖等。

話說回來，三大飲料之爭最後究竟由誰獨占鰲頭？結果與各國殖民地的發展現況息息相關。西班牙與可可豆產地，亦即中美洲和委內瑞拉之間關係密切；英國則透過東印度公司，與茶葉產地日本和中國有生意上的往來；至於法國，則擁有許多生產咖啡的殖民地。基於這樣的背景，每個國家都有各自流行的飲品。

剛開始呈現三足鼎立狀態的新飲品之爭，不久之後巧克力就敗下陣來，紅茶與咖啡成為歐洲日常飲品的兩大巨頭。巧克力在競爭中落敗的原因有以下幾點：以可可豆產地中美洲為殖民地的西班牙，擁有傲視全球的無敵艦隊，但與英國艦隊在海上交戰時，遭遇決定性的挫敗，喪失了制海權。此外，比西班牙還晚登上世界史舞台的英國、法國與荷蘭等新興國家，也不斷與西班牙正面衝突。西班牙勢力在這個過程中逐漸減弱，導致巧克力失去了最強大的後盾，成為從新飲品之爭敗下陣來的最主要原因。

另一個主要原因就是紅茶與咖啡含有咖啡因，喝下後具有顯著的提神效果；反觀巧克力所含的可可鹼，提神作用相當溫和，刺激性較低。從提神效果來看，巧克力的功效確實比不上紅茶與咖啡。再加上當時的巧克力含有大量脂肪，口感較重，一次不可能喝得下兩、三杯，這也是它不受青睞的原因。

隨著時代演變，荷蘭的萬・豪頓（Coenraad Johannes van Houten）研發出降低脂肪含量，可輕易用熱水泡開的可可粉。可惜時不我與，當時歐洲的飲料市場已經被紅茶與咖啡瓜分。不過，巧克力雖從日常飲品競爭中敗下陣來，卻成為女性與小孩最愛喝的嗜好品。照這樣的情形發展下去，巧克力最後不是淪為小眾商品，就是消失在市場洪流，成為曾經存在的歷史名詞，供後人留念。

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書籍介紹

本文摘錄自《扭轉近代文明的六種植物》，馬可孛羅出版

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作者：酒井伸雄

譯者：游韻馨

近代西方國家何以快速崛起與強大？

揭開六種植物如何改變人類文明、經濟、生活的演化史

有想過可可豆以前被誤會是兔子大便？馬鈴薯和玉米是豬才在吃的食物？

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Photo Credit: 馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航