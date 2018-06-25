導演門將撲救十二碼的功課

冰島在今年世界盃決賽週逼和有球王梅西（Lionel Messi）助陣的阿根廷，這些球員在比自己身價高十幾二十倍的職業球員面前抵住衝擊，守門員荷杜臣（Hannes Þór Halldórsson）更當選該場賽事最佳球員。

荷杜臣的正職是一位電影導演，連在冰島播放可口可樂世界盃電視廣告也由他執導。有人以為當足球員和電影導演毫無關係，但正正是他對影片影像的熟悉程度，協助他可以絕妙搭撲出梅西的12碼。

Michael Lewis在《Moneyball》中將棒球大聯盟領隊Billy Beane透過純數據分析，以「蔗渣價錢打出燒鵝味道」的故事寫出來後，數據的搜集和分析成為精英運動的新興技術。影片分析是現代足球的基本配置，球員射的十二碼分析，主要是大量搜集該名球員在以前比賽的十二碼片段，分析師將球門分成若干位置，不同的踢法，是直射還是加上旋轉，都配上不同標籤（tag），然後作出統計和分析。

問題是，現時常用的影片分析軟體（例如Dartfish）仍需要分析師用人手將球王多年來的十二碼逐段片加上標籤，才可以估算球王最大可能的射法。

球王所以為球王，是他連年征戰的皇者風範，射十二碼的片段多如恆河沙數。守門員救十二碼，不可以再靠反應，而是像猜剪刀石頭布一樣去估射手將皮球射到哪個方向。這項長年對著螢光幕費時重複又瑣碎、卻對自己怎樣撲救極有幫助的工作，冰島國家隊中最稱職做的，可能正正是荷杜臣自己。

Photo Credit: Daniel / phcimages / Cover Images / Newscom / 達志影像

運動員一定要是全職才可以作出最大成就嗎？有時侯，運動員在唸書、工作比賽兼顧時嶄露頭角，到轉戰全職時卻迷失人生方向導致成績滑落，要重新找點工作外快，除了歐鎧淳的名句「運動員要吃飯」外，其實是兼差也可以令生活和心理可以平衡一點。足球可能例子甚少，但不少項目的奧運和世界冠軍都可以是律師醫生賓架和汽車維修員，我們沒法理解世界為何如此不公平，導演而已，有何不妥？

在對賽項目，教練喜歡撥出時間要運動員看以往影片，但運動員更多時候只懂得看自己在比賽做得好、贏到對手的優勝之處，自我感覺良好，白白浪費影片可以改善自己，避免同樣錯誤的機會。導演可能用很多年的時間，只去拍一個數秒令人滿意的鏡頭。看同一段片，運動員看的和電影導演的視角當然不一樣，何況是導演出身現在是全職運動員？

荷杜臣的奮力一撲，之前經年看影片的努力終於沒有白費，成為今屆世界盃其中一個最漂亮的畫面。

參考資料︰Iceland keeper Hannes Halldorsson did his homework on Lionel Messi penalties ahead of World Cup heroics (Independent.ie)

本文獲授權轉載，原文見作者博客。

相關文章︰

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊