獨孤求敗是金庸小說裏一個非常特別的人物，雖然從未出場，卻魅力非凡，令人神往。相信不少讀者認為他代表了「無敵是最寂寞」的境界 ，連名字也表達了這個意思 --- 求敗，是因為無敵；無敵，所以求敗而不得；沒有匹敵的對手，因而感到孤獨。獨孤求敗在洞壁上用劍刻的幾句自述，似乎也應該這樣理解︰

縱橫江湖三十餘載，殺盡仇寇，敗盡英雄，天下更無抗手，無可奈何，惟隱居深谷，以鵰為友。嗚呼，生平求一敵手而不可得，誠寂寥難堪也。（見《神鵰俠侶》第二十三回）

然而，無敵不是會給人很大的滿足感嗎？如果追求的是無敵，既已無敵，為甚麼還要求敗？武功無人能敵，大可橫行天下，耀武揚威，開宗立派，一生受盡武林中人敬畏崇拜，為何反而遺世獨立、隱居深谷？無敵，為何會寂寥難堪？

現實世界中真的有追求無敵的人，是在某範疇內追求，不一定是武學，例如弈棋和競技運動；試問這些人在達到無敵之後（就當成為世界冠軍等同無敵吧），是盡力保持無敵還是努力求敗？假如保持無敵，是退隱不爭還是享受無敵的風光？相信答案很明顯，就是他們大多盡力保持無敵和享受無敵的風光，否則追求無敵作甚？

我認為獨孤求敗追求的不是無敵，而是在武學上不斷更上層樓。他天資過人，潛心苦練後，武功已超凡入聖；他不只是無敵，而且遠遠勝過所有學武之人，假如有武林人士排行榜，他自然是第一，但排第二的不是僅次於他，而是大大不如。獨孤求敗到達的武學境界已不為其他人所了解，因而感到孤獨——假如他用五成功力已可輕易擊敗對手，對手又如何有能力了解他的十成功力是怎麼一回事？

獨孤求敗不是為敗而求敗，他醉心武學，不斷努力提升自己的武學境界，他求的是匹敵的對手，因為只有這樣的對手才會了解他的武學，只有這樣的對手才有能力迫使他進一步改進自己的武功。

一個匹敵的對手當然有機會將他打敗，不過，獨孤求敗既然求敗，那就不會害怕被擊敗；假如他真的敗了，他的反應不會是「我給打敗了，不再是天下無敵了」，而是「原來我這一招竟然有這樣的一個破綻，怎麼我以前沒想到？這下好了，我可以如此這般改正，這套劍法便可臻完善」，或是「我雖然敗了，總算有機會使出十成功力，也見識了從未見過的精妙武功，於願足矣」。因此，即使他依然無敵，但假如僅次於他的高手大有人在，他是不會覺得寂寞的；對於獨孤求敗，無敵不一定最寂寞。

如果獨孤求敗追求的只是天下無敵，那麼，即使他真的無敵，也不過是一個膚淺的武夫而已。現實世界中有些人不是（在某範疇）無敵，卻自大成狂，自以為無敵，那就更明顯是膚淺之極了。

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

責任編輯︰鄭家榆

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