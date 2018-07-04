《扭轉近代文明的六種植物》：菸草不僅是神的禮物，馬雅人還用來治病

文：酒井伸雄

原住民常用的菸草種類

菸草在分類學上屬於茄科菸草屬植物。在日本，茄科植物取名自自古常吃的茄子，不過在大多數國家中，茄科的代表植物為馬鈴薯，因此大多稱為馬鈴薯家族（馬鈴薯科）。茄科植物除了茄子之外，還包括菸草、辣椒、番茄、枸杞等多種實用植物，是茄科植物的最大特徵。

菸草屬植物包含野生種在內，在分類學上目前已知共有66種。其中有45種生長在南北美洲大陸以及加勒比海海域。哥倫布踏上新大陸時，當地原住民早已種植菸草，也有吸菸習慣。由於當地菸草的葉片較大、收穫量較多，也容易採集種子，葉子更含有尼古丁，綜合上述幾點可以得知，種植於新大陸的菸草只有Nicotianatabacum種（以下稱為紅花種）以及Nicotianarustica種（以下稱為黃花種）兩種而已。

目前真正種植來做成菸品的菸草種類還是只有這兩種，其中紅花種是全世界種植範圍最廣的菸草，不只做成用來抽的香菸，還做成鼻菸與嚼菸，用途相當廣泛。現在大家熟知的「tobacco（香菸）」，顧名思義就是指紅花種菸草。另一方面，黃花種菸草的葉片比紅花種小，帶有圓弧的外形，葉肉也較厚，因此在日本俗稱圓葉菸草。圓葉菸草只種植於俄羅斯、印度、巴基斯坦、北美部分地區等地，通常會加工成水菸，用途較為特殊。

一般認為紅花種菸草起源於安地斯山脈東側斜坡中，介於玻利維亞到阿根廷北部之間，標高約1,500公尺的高地；此外，黃花種菸草則起源於安地斯山脈西邊，從玻利維亞到秘魯一帶，標高約3,000公尺的高地。這兩種菸草都是從安地斯高地，逐漸普及於南北美洲大陸。其中尤以紅花種菸草的適應力較強，很快就適應當地氣候與風土，再加上傳入新大陸後受到吸菸族群的人為篩選，演化出形狀與菸味截然不同的植物型態，令人難以想像這些菸草都是屬於同一種植物。

起源於安地斯高地的吸菸習慣

既然紅花種和黃花種菸草的原產地都是安地斯高地，那麼最先使用菸草的人當然就是居住在安地斯高地的原住民族，這一點從蒂亞瓦納科文化遺跡中即可獲得證實。蒂亞瓦納科文化大約在2,000年前誕生於安地斯高地，並在九到十一世紀邁向全盛期。其文化遺跡之一，也就是俗稱為「太陽門」的石造門碑中央，有一個雙手拿著拐杖的太陽神雕像。神像下方可以看到有兩個面對面吸菸管的小雕像，這兩個小雕像就是將菸草香味奉獻給太陽神的兩尊神像。雖然現在安地斯高地的吸菸人口相當少，但這兩尊神像就是證實過去居住在安地斯高地的原住民族有吸菸習慣的有力證據。

安地斯高地的海拔高度較高，空氣相當稀薄，儘管吸菸有其宗教上的意義，但對於一般民眾而言，平時很難將吸菸當成休閒娛樂，因此比起吸菸，咀嚼菸草和古柯葉成為較受青睞的風俗習慣。

話說回來，即使是咀嚼菸草，一般人也不會像嚼食口香糖那樣不停咀嚼。當地居民在嚼古柯葉和菸草時，都是將葉片含在口中，利用唾液釋出內含成分後吞嚥，以這種方式享受菸草的味道。早在印加帝國誕生之前，原住民族就已經有咀嚼菸葉和古柯葉的習慣，不過隨著時代演變，原住民族嗜吃古柯葉勝過菸葉，咀嚼菸草的習慣便逐漸消失於安地斯高地之中。可以確定的是，在歐洲人發現新大陸的時期，菸草的發祥地「安地斯高地」已經沒有吸菸或咀嚼菸草的習慣了。

發揚菸草文化的馬雅民族

馬雅人是愛用菸草的民族。位於墨西哥恰帕斯州的帕倫克遺址中，有一個完成於七世紀末期、名為El Fumador的「吸菸神」浮雕。馬雅民族的宗教為多神教，包括主神伊察姆納（Itzamna）在內，崇拜許多神祇。El Fumador也是主要神祇之一，嘴裡叼著漏斗狀的菸管，菸管前方吹出裊裊白煙。這塊浮雕就在帕倫克遺址「十字架神廟」的側面牆上，由此可見，當時的馬雅人會在舉行宗教儀式時使用菸草。

馬雅人相信「神祇自古就喜歡吸菸，香菸可以討神祇歡心。」其實不只是馬雅民族，大多數美洲大陸的原住民族都認為「香菸是上天賜予的禮物，既是神聖的草，也是珍貴的寶物。」許多馬雅文化的建築物壁畫、彩色土器以及圖文字，都證實了菸草在馬雅社會中不只運用在宗教儀式上，馬雅人也會將菸草拿來治病。如今世界各地都能看到在宗教儀式上點香的習俗，日本人在舉辦佛教法事時也會點上線香，線香的宜人香氣也是祭拜時不可或缺的元素。

另一方面，考古學家從遺址中挖出的彩色土器上，描繪著三種吸菸方法，由此可見除了宗教目的之外，馬雅人也會為了追求純然的快樂和個人嗜好吸菸。這三種吸菸方法分別是將菸葉捲成菸捲、以玉米皮或其他植物的葉片捲起菸葉，以及將菸葉填入容器裡吸食等，也就是現代雪茄、紙捲菸以及菸斗的起源，換言之，早在距今一千多年前就已經出現現代吸菸方法的原型了。

阿茲提克民族的吸菸文化

定都於墨西哥中央高原的阿茲提克帝國，直到被西班牙侵略者科爾特斯滅亡之前，統治著中美洲的大部分地區。從阿茲提克民族留下來的圖文字，在《佛朗提諾手抄本》中，都能精準掌握阿茲提克帝國滅亡時的社會現況。根據上述史料，阿茲提克帝國的最後一任國王蒙特祖馬二世與貴族們吸菸時，會使用施以細緻雕刻的菸斗。科爾特斯等侵略者在掠奪宮殿與神殿的裝飾品時，也沒放過施以細緻雕刻的菸斗以及所有舉行宗教儀式時使用的吸菸工具。

由於這個緣故，至今我們仍不知道阿茲提克的貴族使用什麼形狀的菸斗，而且菸斗上又有著什麼樣的裝飾圖案。話說回來，根據《佛朗提諾手抄本》的內容，阿茲提克人平常吸菸時並不使用在宗教儀式上常見的菸斗，反而是以用葉子捲起的雪茄為主流。（引自宇賀田為吉《菸草的歷史》）

阿茲提克民族通常只在特殊場合才會吸菸，例如祭神或祭祀時將香菸當成獻給神祇的香，在祈求戰爭勝利或占卜時當成供品，在治療疾病時也會使用香菸。此外，生小孩、為小孩命名時、婚禮、出遊、從遠方歸來、興建神殿或是舉行重要人物的喪禮時，社會地位崇高的王公貴族、驍勇戰士與從事遠距離貿易的商人和老人家，都可以抽雪茄。雖然市場上有販售雪茄，但由於雪茄屬於專為特殊場合準備的物品，因此一般百姓不會在日常活中吸食。

《佛朗提諾手抄本》中也寫道：「香菸是治療疾病的藥物。」古文明認為疾病是由於惡靈進入體內所引起，為了讓病人恢復健康，一定要將惡靈趕出體外才行。包含阿茲提克民族在內，美洲大陸的原住民族都會使用香菸驅趕惡靈，從這一點來看，香菸並非現代醫學上所定義、可改善症狀的治療藥物。

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書籍介紹

本文摘錄自《扭轉近代文明的六種植物》，馬可孛羅出版

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作者：酒井伸雄

譯者：游韻馨

近代西方國家何以快速崛起與強大？

揭開六種植物如何改變人類文明、經濟、生活的演化史

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Photo Credit: 馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航