保單保費讓業務員代繳，小心遇人不淑

小陳為一名保險業務員，長期看衰台灣股市，豈料近一個月大盤上漲近五百點，放空的結果就是在期貨市場慘賠，不斷被通知追繳保證金，眼看再下去恐被斷頭。於是把腦筋動到某位智識水準較低的保單大戶上，招攬「臺灣最旺理財ＸＸ險」，並告訴客戶只要一次繳足一百萬元，可以有2％現金回饋，比存銀行定存划算多了。

但事實上小陳收了錢以後，只幫客戶投保十五萬元，剩餘的錢則是全部被用以補足期貨的原始保證金。此外，為了避免東窗事發，小陳假借客戶名義，把要保書的通訊地址變更，也沒有將保險單簽收回條給客戶簽收。不過人算不如天算，因為要保人的住所跟居所不同時，該保險公司會另外透過電話確認客戶資料，導致東窗事發。

請業務代繳保費遭詐，訴訟關節點在哪？

刷卡繳保費是時下很流行的方式，主要的原因在於可以有少許的回饋金，在什麼都痛苦的年代，這種小確幸成為一種划算選擇。不過對於某些人來說，因為職業與收入方式存在微妙關係，刷卡對於金流的流向掌握過於清晰，現金交易反而才是最愛。

此外現實上，還有一種人喜歡現金交易，那就是「老人」。

依據莫非的觀察，這類型「老人」通常錢很多，又喜歡看「面相」，只要你顏值不要太差，講話又有誠意，他們其實會樂於給你一點機會，事後通常也不太過問錢的用法。但是這種信任某程度是在測試人性光輝面，也給了短視近利且不重視名聲的業務有機可趁。有些業務會宣稱這是跟客戶借錢而已，純屬民事上糾紛。

例如狡詐的業務可能會說，客戶的習慣就是先把錢匯到他的戶頭，並提出歷年來與該客戶的交易習慣，宣稱這沒有詐欺取財的問題。至於以客戶名義將通訊地址變更則是屬於客戶服務項目之一，避免客戶漏收信件。保險單簽收回條則是在客戶授權下，以客戶名義進行簽收，當然沒有偽造文書等問題。

以上狡詐業務的種種辯解，都是日常生活中確實會發生的，所以訴訟的困難點，就是證據拼湊與事實建構，至關緊要的可能會是業務與老人間的互動模式，當業務曾經幫客戶簽署某份文件，或是客戶真的曾經委託處理保費繳交時，都增加了判定事實的模糊度。

所以想要避免這一類的爭議，最佳方式就是自己動手做，保單自己簽、保費自己繳。

Photo Credit: Max Pixel CC0 Public Domain

同場加映：我在樹上刻了別人的名字，算是偽造文書嗎？

題外話是，在保單回條上面，未經同意簽署他人姓名會有偽造文書問題。那有人問過幾個有趣問題，例如在阿里山神木刻別人名字，寫上「ＸＸＸ乃齊天大聖，到此一遊」，或是在沙灘上，對於追不到的女生寫上「ＸＸＸ最愛莫非，以此憑證，永生不渝」有偽造文書嗎？

雖然以上都是冒用別人的名字，但答案都是「沒有偽造文書」，原因是，誰知道你到底在表達什麼啊！文書最基本的要求是要傳達出一定的權利義務關係。「齊天大聖」四個字除了聯想對方是孫悟空後代以外，外觀上難以稱為文書；反倒是刻字的人可能會有毀損罪。

至於沙灘上冒用別人名義寫字不構成犯罪的法律說詞，是沙灘不是「載體」，無法乘載文字的意義，對於想要表示的權利義務關係欠缺了持續性。當然若以莫非的通俗觀點，我認為愛是一種體現與感受，除非你有阿拉丁神燈，否則寫一百次誰愛你，也不會成真。

延伸閱讀

本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航