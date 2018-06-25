4D的詩意：觀察周東彥與《光年紀事》的創作軌跡

文：貧窮男（自由作家，《光年紀事》2015-2016年階段性呈現觀眾。）

記得我第一次與周東彥訪談，他從倫敦聖馬丁唸完書回來，幾個劇場影像設計作品扭轉了台灣劇場關於投影的觀念，當時以為他是去念設計，後來才知道他念的是導演，而且學校沒有教什麼，只有透過不斷的討論，整理好自己的想法，他當時的一個作品，是關於記憶的堆疊，延續了他過去實驗短片創作的本質，甚至也一路成為他創作脈絡的核心。

在《光年紀事》之前，2010-2012年間和周書毅發展的《空的記憶》，在火車車廂，在廢棄工廠，運用類似Google街景車360度環拍，並非要做VR，而是透過鏡頭重建人與空間的關係與可能，同時企圖透過全知的角度來捕捉不確定的記憶與不可知的夢境，讓這些影像在劇場空間中自走移動。

這一切的後面是滿滿的科技架構，無線通訊遙控自動控制等等，而觀眾不會感受到作品背後冷酷的科技，而是感受影像在空間中堆疊發酵，與記憶中的幽微之處連結，以創作核心的溫暖包覆新科技冷酷，成為周東彥的創作美學。

《光年紀事》延續相同的創作核心，卻以更加強大與更為困難的新科技，具體化他心中關於記憶的表現，關於夢境的呈現，透過兩位演員，彷彿再現了宮澤賢治《銀河鐵道之夜》夢境般的場景，兩個主角共同沉湎在飄忽夢中，那段奇妙的銀河之旅，旅程中他們眼前經歷的一切完全都可以用浮空投影的技術創造出來。

不過這個台北丹麥雙城計畫的製作，創作的源頭是「快樂」，因為只要提到丹麥，就會浮現全球「快樂指數」最高的國家，而這幾年的臺灣，卻總讓人快樂不起來，彼時臉書不停刷著著洪仲丘事件、太陽花運動、食安危機、捷運殺人⋯⋯等讓大家人心惶惶的事件。

Photo Credit：王鴻駿攝 《光年紀事》於第一階段呈現中，以台灣與丹麥現況探討「快樂」。

而隨著創作的發展，透過台北的演員魏雋展、丹麥的演員Kasper Daugård Poulsen，各自從自己的生命經驗出發，去探討「快樂」是什麼？結果發覺「快樂」的回憶伴隨著的大多是痛苦，快樂與痛苦是一體兩面，好像必須挖掘痛苦，才能真正體會快樂。

關於丹麥另外一個共通話題，是安徒生童話《小美人魚》，透過人魚的眼淚，思念的回憶，扣緊串連了了兩地演員的交會——魏雋展童年的回憶，關於基隆老家的記憶，如夢境般的回憶，不捨生病住院的父親，而在夢中流下思念眼淚；丹麥演員Kasper回憶童年家庭間與父母美好歲月，直到高中父母離異，而他不斷在夢中夢見父親揮來的手，自己遂碎成一片一片，迷失在記憶的迴圈中。

同樣以家庭出發，發展出來都是關於痛苦的記憶，如同小美人魚的故事一般，達成願望的小美人魚，過程中是快樂還是痛苦呢，而因為這些痛苦，會更珍惜得之不易的幸福吧！

Photo Credit：王鴻駿攝 丹麥安徒生童話《小美人魚》是《光年紀事》的創作靈感之一。

這個由影像展開的敘事，充滿詩意的結構，最困難的挑戰是無法排練，必須等所有視覺元素建模完成，整個4D Box舞台搭建完成，投影出來，演員才能真正在裡頭走位，拿捏與影像間的互動節奏等等，技術沒有完成，排練變無法開始，這使得整個演出充滿變數，只有真正進到搭好舞台的劇場時，才有辦法整合所有的效果。

浮空投影的秘密都藏在這個4D Box之中，這套舞台視覺技術並不罕見，浮空投影的原理透過光線反射折射，玻璃的透射或成象，在明暗之間玩弄虛實，影與象，虛與實，交錯排列，如幻術般造成錯覺，帶給觀眾們的集體驚奇，早在1862年在狄更斯《聖誕頌歌》「鬧鬼的人」一劇中成功運用，被稱為「佩珀爾幻象」（Pepper's ghost）。

困難在於前置作業，空間或是物件的3D掃描建模，如何控制影像精準出現，現場磨合與經驗值學習，拉長了製作期，加上演員無法事前排練，演出的不確定性遠遠超過一般的演出。

Photo Credit：高秉均攝影 台灣與丹麥文化庭院跨國科技藝術合作的《光年紀事》4D Box舞台裝置

2015和2016年兩度在廣藝廳舞臺呈現《光年紀事》的交流成果，說實話一開始並沒有滿足我！

這是台灣劇場首見，如此大費周章的搭建起了這個神奇的舞臺，有著舞臺下的暗箱空間，有著45度角可以反射可穿透可成象的平面材質，還用了雙投影，Kinect體感互動與3D投影等等，完全滿足了我對科技的好奇，但是沒有如迪士尼運用相同技術的鬼屋帶來的驚悚，沒有了周杰倫與浮空投影的鄧麗君合唱的驚奇，也少了科技部長唐鳳以浮空投影的分身，不在場的主持簡報的發表的創意，甚至也沒有2013年加拿大團隊帶來台灣的4D劇場《美女與野獸》，以浮空投影呈現的驚喜連連。

導演周東彥當時也看了《美女與野獸》，雖然也感受到浮空投影所帶來的驚奇感，但他並不滿足其中「擬真」的部分。而原先我對浮空投影所期待的驚奇也完全只有聚焦於「擬真」這件事上，不論是商業發表會、演唱會等等，用浮空投影再現一個寫實物件影像，雖然帶來驚喜，不過就僅僅如同以投影來取代手繪布景的程度。

我們若從周東彥一路來的創作軌跡， 可以發現他思考的永遠不是擬真的再現，而是透過藝術的思維，夢境或是記憶的轉換，去追尋創作上更大的可能與空間。從實驗影像創作到劇場作品，他一直挑戰難以捉摸的回憶，像是夏卡爾畫中如夢境般漂浮的的詩意呈現，透過各種科技手法與語彙，透過時間跨度與空間維度，不斷帶給觀眾全新的視覺感受與共鳴！

活動資訊

名稱：2018 臺北藝術節《光年紀事：臺北．哥本哈根》

時間：2018/08/11－08/19

地點：北藝大戲劇廳（台北市北投區學園路1號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航