江戶前壽司兵法全攻略續集（下）：讓食材更好吃的醋飯與山葵

►江戶前壽司兵法全攻略續集（上）：讓旨味更提升的魚肉「熟成」工法

江戶前壽司最重要的是藉由食材與醋飯（酢飯，すめし）結合的平衡來增進美味，也就是說，醋飯存在的目的是要讓食材變得更好吃，如果醋飯無法讓食材更好吃的話，又何需醋飯呢？那還不如吃生魚片就好了。

一貫握壽司的組成，以外觀上來看就是上層的食材與下層的飯。而醋飯捏的如何與其軟硬度，則是直接牽涉到整貫壽司外型的美感。而按照比例來看，食材與醋飯約是4：6，以味道的平衡來說，也大致是這個比例。

在看的到的部份是食材和醋飯，看不到的部份則包括了米的選擇、如何煮飯、醋的品牌與多寡、鹽的多寡、糖的多寡，以及捏製完成的醋飯所含的空氣感。而師傅在捏壽司時，每次取飯時，一定要能讓每次的誤差控制在幾粒飯之內。如果每捏一次把手中的多餘的飯粒放回去的話，對很多嚴格的老師傅和客人都是不及格的。

壽司飯（寿司飯，すしめし）不能用黏性大而味道太香的米來做，而要選擇黏性較小，略硬而口感滑順的米。顆粒也是要越小越好，而且要是帶有脂肪的硬質米。比如說黏性大、味道香的越光米（コシヒカリ）相比，前文所提到的黏性小、味道淡的笹錦米（ササニシキ）就更合適用來當醋飯的米。

小野二郎先生聽從稻米專家的建議，選用日夜溫差大的山裡種的米。因為在這種情況下生長在下的米煮成醋飯之後，在降到最美味的人肌溫度時才能夠保有原本的美味與口感，也才能與食材同時化開，而又保持著粒粒粉明的口感。另外，米的烘乾方式、存放時間也很重要。

因為稻米的膠體組織較為疏鬆，對高溫的抵抗力很弱，人工的高溫烘乾可能會導致米粒變色、斷紋，而影響美觀。此外，若是以熱風強制烘乾的話，米的表面會變糊，進而導致煮熟加醋的時候會影響醋的吸收。以陽光自然曝曬烘乾的米是最好的。而新米因為水份含量高，所以許多店家喜歡選用放了幾個月比較乾燥的舊米，或是混合新米與舊米來使用。

煮飯用的水也十分重要。日本得天獨厚地有著硬度只有50度到80度之間，PH值6～8的甘甜軟水，只要透過濾水器後就可以煮出很好吃的飯了。其它國家可沒那麼幸運，就算是透過淨水器，煮出來的飯還是會有些許金屬味，大口配菜扒著吃還可以，配上纖細的魚生食材就可惜了。如果自己在家煮飯的話也是一樣，買了很貴的品牌米最好也是買日本的礦泉水來煮，台灣的水的話可以用鹼性離子水，用自來水的話，好米就被毀了。

完美的醋飯必須稍硬，而吃起來的感覺要好像快要崩解，同時又給予一種若即若離的感覺。也就是可以感覺到夾上額與舌頭之間的醋飯，一方面似乎即將分崩離析，一方面又有一股彈力抵抗著完全潰決。

而一貫握壽司入口的時候，一開始旨味感受的主角是食材與調味醬油，接下來則是食材、醋飯、山葵所融合在一起的旨味，然後最後由醋飯總結味道。此時，帶著甘美味而充滿彈力的醋飯多少會殘留幾粒在口腔之中，讓人再咀嚼著幾口而回味無窮。

而醋飯的另一個組成原素，醋，則是在與酒、鹽、糖等調和過之後，再與煮好的飯一起在檜木桶（「寿司桶（すしおけ）」，又叫「飯台（はんだい）」或「飯切（はんぎり）」）中攪拌。攪拌壽司飯的動作在日文中用「切」這個字表現，來強調攪拌時不能傷及飯粒。

江戶前壽司在江戶末期開始流行起來後，來自尾張國半田（今愛知縣半田市）的原本在做釀酒的中野又左衛門（なかの またざえもん），因為看到醋的需求量大增，因此以酒粕為原料來製造「粕酢」，也就是傳統江戶前壽司所用的赤醋。

而中野又左衛門本身也在1816年（文化13年）正始開始改為釀造醋，他的公司在1923年（大正12年）正式地株式會社化，名為「株式会社Mizkan」。株式会社Mizkan目前的醋生產量在日本依然佔了六成以上，主要商品則有業務用醋「三判 山吹」與「白菊」。

只不過日本在二戰後因為糧食短缺，而在1951年12月從緬甸進口了6700頓的米，但1952年1月13日卻被檢驗出有1／3的有毒的黃變米攙雜在裡面，一時人們看到顏色不夠潔白的米就色變，史稱黃變米事件。而加了赤醋的醋飯，因為會讓客人疑神疑鬼地認為偷用了黃變米，就因此漸漸地被白醋所取代了。

不過因為和赤醋比起來，白醋的豐潤感明顯不足。用紅酒的方式來說，就是赤醋比較「酒體飽滿」，重量與質感皆非白醋能及，氨基酸含量更是白醋的十倍，因此後來才會在醋飯裡加糖使其口感豐潤。而赤醋一開始只是釀造日本酒的過程中，剩下的酒粕經過長期發酵後的附加產品。以正統的中文來翻的話，雖然應該要翻成紅醋，但是酵母分解酒粕內的蛋白質與澱粉所產生的糖份，在經過兩年的熟成之後的顏色嚴格來說是琥珀色，而如果再繼續熟成下去則是會偏向褐色。

和熟成壽司在這十年來重回到江戶前壽司界一樣，本來已經勢微的赤醋也再度回到了檯面上，而且許多80或90後才開業的壽司店幾乎一定會同時備有赤醋與白醋兩種醋飯。不過如果是去吃㐂寿司、すきやばし次郎、久兵衛，或是弁天山美家古寿司這些老店的話，絕對只會用一種醋飯。

這其中一個原因當然是因堅持傳統，以前的老店哪可能一間店用兩種醋來做兩種醋飯。但是另外一個原因也是因為他們完全只用傳統江戶前的食材，所以對於醋飯的控制上不需要加入過多影響元素。譬如說甘鯛，也就是馬頭魚，這種不會出現在弁天山美家古寿司的關西食材，配上昆布高湯煮的醋飯才更能讓味道融合。赤醋則可以補強像是蒸鮑魚這種氨基酸不明顯的食材，正如粵菜以上湯引出鮑魚的鮮味一樣。

同樣的，雖然小野二郎先生說他在すきやばし次郎絕對不賣鯛魚壽司的原因，是因為關東的鯛魚永遠比不上關西的，但是在冷藏、物流加在一起的保鮮技術全球第一的日本來看，這句話的語病讓人恍若隔世。他曾經在書中說過他最早修業的「京橋與志乃」的師傅沒教過他「烏賊印籠詰」這種壽司，所以他覺得烏賊印籠詰應該不是江戶前壽司。

這種話如果被華屋與兵衛直傳的㐂寿司店主油井隆一先生聽到的話而引起爭論的話，真不知道日本壽司界會挺米其林三星的小野二郎還是《文藝春秋》五星的㐂寿司。不過全東京的江戶前壽司師傅大概除了小野二郎之外，是沒有人不知道烏賊印籠詰是傳統江戶前壽司的。更別說不管是㐂寿司、久兵衛，或是弁天山美家古寿司都有真鯛握壽司了。

最後當然不能忘了原產於日本，可以說是日本料理香辛料中的花形（はながた）的「ワサビ（山葵）」了。日本的考古學研究發現，早在一千五百多年前的飛鳥時代，在奈良的藥草園就已經有著記載著山葵的木簡了。到了平安時代，日本最古老的薬草事典「本草和名（ほんぞうわみょう）」中，則記載著「山葵」在當時已經做為藥草來普遍使用了，當時所記載的和名為「和佐比」。

山葵在江戶時代初期開始正式被種植。當時的美食家為了想長生不老的德川家康而獻上這種藥草，而山葵的葉子與德川家的葵之家紋類似也是個隱而不宣的秘密。後來在慶長年間（1596-1615），安倍川上流有東木（うとうぎ：現在的静岡市）的望月六郎右衛門開始種植山葵之後，山葵栽培的歷史正式開始。

而山葵會普及起來就完全是握壽司的功勞了。在江戸時代的文化・文政年間（1804－1830），加了山葵的握壽司在江戸一夕爆紅，並成為了庶民之間廣為流傳的一種辛香料。在當時那個缺乏冷凍與冷藏技術的時代，透過經驗，人們開始發現，山葵不但可以抑制食材的腥臭味，還可以抑制細菌與預防食物中毒，於是各種活用山葵的方式也就應運而生了。

而在冷藏技術與物流都變得發達的大正初期，更是製茶技術為靈感，開始將山葵乾燥並且粉末化。之後又以國外進口的山葵為原料，開發出粉末狀山葵，並在昭和46年開始以小包裝的型態上市。

山葵與辣椒、大蒜、胡椒等其它辛香料比起來，最大的特色就是一瞬間由口中竄入到鼻腔內部的那種全面性而稍縱即逝的擴散。而且和辣椒、大蒜、胡椒等其它辛香料的刺激性會殘留在口中好一陣子不一樣，山葵對口鼻的衝擊雖然十分強烈，但是卻一下就消失了，而只為食材的旨味增添了纖細的香氣，卻不會妨礙食材本身的味道。

而以大分類來看，則可分為紅色莖的「真妻（まずま）」和綠色莖的「実生（みしょう）」。真妻的莖部也是深濃的綠色，是靠根部的地方為紅色。真妻栽培困難，成長緩慢，肉質硬，但是有著特別的香氣。表面生長的小年輪從表皮微微地突起，味道是辛中帶甘，香氣清爽大方，是品種最好的山葵。

実生的生長速度則比真妻快了1.5倍之多，表面年輪間隔寬而肉質柔軟，但不管是香氣、辣度或是甘美度都是比不上真妻的。

目前日本的山葵產量以長野縣最高，而靜岡縣次之。不過，山葵畢竟是為了給握壽司提味而使用的配料，自然是要依據不同的食材來拿捏與增減用量。像是脂肪多的鮪魚大腹就要多加一些，而味道清淡的小肌、烏賊與白肉魚等用的量則是鮪魚大腹的三分之一。

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