以「吹冷氣心態」進行教育，是氣候調適最反諷的手段

文：鄭佾展（環境品質文教基金會副秘書長）

台北市政府函請教育部評估都會型城市之學校普通教室冷氣設備列入國民中小學設備基準必要設備，並決定中小學教室將全面裝冷氣，預估共需花費15億元。

這個很「天龍國」的決定經媒體批露後，大家才知道原來北市國高中幾已裝設，國小也有近四成教室吹得到冷氣 ，全面裝設只差臨門一腳，對市政府來說「剛好」而已，更增加其他縣市民眾相對剝奪感。

可以想見，這個討好市民，百利而無一害的「政績」，也立刻獲得三位市長候選人的支持。作為地方政府永續發展理事會（ICLEI）成員、自許成為綠色城市領頭羊的台北來說，我們認為這樣的政策，不宜帶頭推動。

教育部曾表示估算全台中小學加裝冷氣，用電度數將增加3.1億度，是現行的48%。冷氣裝設將大幅增加用電，一舉抹滅自97年開始的「政府機關及學校節約能源行動計畫」努力，自廢10年武功。

電費預估將增加8.1億元，是現行的45%，「非常壓縮學校經費」。台北市「獨善」的決定，除了讓柯「省長」破功外，用電增加也代表排碳量增加，不利減碳目標達成，冷氣機熱氣猛排更是以鄰為壑，加劇都市微氣候變化。

面對高溫挑戰，一個城市的調適手段，至少還有（屋頂）設置太陽光電板遮陰發電、垂直水平植栽綠化、走廊噴霧、屋頂灑水、教室內裝設抽排氣風扇、遮陽板及綠建築改善等作法，台北市教育局也坦承「冷氣裝設為最後的手段」，但既然是最後手段，又何必即刻全面裝設呢？

其實，開不開冷氣除了溫度外、濕度也需要納入考慮，整體「舒適度」才是重點，「28度開冷氣」的天條，早該進行調整，並且，如何設定配套，也至關重要。台北市中小學全面裝設冷氣的決策，恐怕會「不見其利，反見其弊」，能否帶來更好的學習效果？讓人懷疑。

我們認為，城市面臨的氣候變遷挑戰至大，要成就氣候調適城市，心態上千萬不能畏苦怕難，老想挑最便宜行事的捷徑走，尤其在教育部門，以吹冷氣心態進行教育，應該是氣候調適最反諷的手段。

我們呼籲，相較其他縣市，台北市已裝設許多冷氣，應該要把經費投入其他改善措施，就算非不得已，也要分樓層（如頂樓）、依面向（如向陽面），考慮日照強弱等因素局部裝設，萬萬不可將例外視為常態，做出最不好的氣候調適教育示範。

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責任編輯：彭振宣

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