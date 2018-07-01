有品有閒系列文（十三）：偽善、環保和其他高道德的有閒姿態

「有閒階級」們因為擁有較佳的生活水準，同時也因為具備了比較高程度的文化知識，需要在乎的生存問題變少了，但人神奇的地方就是會找到新的東西來在乎，而隨著人們逐漸的有錢和富足，道德、禮儀和各種社會規範也跟著誕生。

握手是個當代生活中最常見的禮儀，而握手在遠古所代表的意義是向對方表示自己並非敵人，手中無利器，心中也無惡意，在那個語言不通的年代，這樣簡單的交流讓雙方獲得最簡單的信任。脫帽禮的由來則是因為中世紀的戰爭，人都需要戴上頭盔來保護自己的安全，但若想要表達自身的善意，就脫下自己的頭盔讓對方看到自己的臉孔，以表達自己是與你友好的一方。

而更具代表性的就是乾杯，這是源自羅馬時代的將軍們害怕對方在自己酒中下毒，因此雙方用力撞擊酒杯讓彼此的酒濺灑到對方杯中，藉此來建立雙方的信任。但隨著時代演進，當代的乾杯只剩下輕輕讓杯子碰觸，雖然跟禮儀的由來相去甚遠，但歷史就是這樣演進的，所有的禮儀和道德一開始都是為了信任，但隨著現代化社會的建立，這些反而變成是一種舞台上的表演。

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道德在任何一個社會都是模糊而無法確切定義的可變共識，從來就沒有人可以完整說出道德是什麼？哪些行為是高道德的？而那些行為是會被眾人唾棄的低道德行為？這些低道德行為在哪種情況下是可以被接受的？判斷這些事情的方式都沒有一個明確的準則，但通常我們用道德判斷的經驗都是承襲自身的經歷，從家庭教育、學校教育到社會教育。而學校教育多半因為國民基本教育有些道德教育，因此就算是就讀私立學校也不會相差太遠，真正帶來道德和禮儀差距的，正是家庭教育。

不同的家庭會有著不同的家庭教育，依照《有閒階級論》的邏輯，通常決定家庭教育道德高低的是家庭的經濟水準高低，雖然在當代社會的國民教育讓多數人都成為有道德的好公民，但那終究是社會最低限度的道德規範，當經濟水準提高之後，會開始出現各式各樣的高道德標準，也就是繁瑣的禮節規範。

從逢年過節的各種合宜禮物、站姿坐姿到用餐大小位以及餐桌禮儀等等，許多時候就算不喜歡，而受到這些教育的人也必須遵守，並想辦法的將自己表演得當。久而久之每個人心中都清楚那些行為是真心，哪些行為是虛情假意。

虛情假意的道德，在社會上就是一種偽善，而這種偽善出現在有閒階級之中，除了一方面能夠表達自己有能力在乎別人所不在乎的，以及自己能夠表演別人所無法表演的戲碼，這自然成為了一種「有閒」。

而當這個概念更進一步的時候，就變成了有閒階級能在乎窮人所無法在乎的善良，能做出窮人永遠做不到的善行，至少在此處的善需要獲得廣大窮人的支持。更進一步的說，部分有閒階級的慈善成為了一種營造自己形象的必要過程，而這種形象就是慈善。

這社會人人都喜歡慈善，幹善事形成一種絕佳的保護傘，只要你平常做的善事夠多，形成的社會觀感就好，這些良好的社會觀感可以在當自己出現爭議之時保護自己。那怕這些慈善其實並不那麼慈善，像是把自己的錢從左手捐到右手那名為慈善的基金會中，而這些基金會再去購買藝術品。一來達成了捐款的慈善形象，二者再度獲得支持文化事業的美名，而且這些正面的名望通常可以讓自己的事業更加順利。

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許多企業都將慈善包裝成商業行為，像是每購買一件商品，該企業就會捐助多少錢或是多少物資給某些機構或是地區，而這些機構或是地區的媒體形象長久以來都是可憐、無助和窮苦的，通常再配上幾個黑人窮苦小孩窮苦又開朗的笑容，通常這種慈善行為就可以獲得大多數人的支持。

企業願意犧牲一點點的利潤，甚至本身還可以節稅，而消費者多半都願意支持這些行善之舉。因為這些企業讓每個消費者感覺自己是個好人，感覺自己正在幫助一個遠方的弱勢，這種施捨和分享的心情，在每個消費者心中，都默默地希望自己是個能夠做善事的好人。

《有閒階級論》是本經濟學的書，在經濟學的領域裡面沒有任何善良和邪惡之分，判斷善惡從來就是道德層面的事情，只不過無論是哪個國家的基本教育，都會教導自己的人民要多做善事，因為這是道德教育的根本，也是國家之所以安定的原因。教導人民不以利弊來思考，而是用單純情感面的道德來判斷，可以凝聚某種社會持續向善的共識，哪怕很多時候消費者並不知道自己單純的善心成就了企業或是名人的偽善之舉。

相似於慈善的道德行為，卻以另一種樣貌呈現的就是環保議題。環保議題也經常被包裝成商品出售。例如當我們購買紙張的時候，會想起來自環保團體所拍攝的影片，那些影片是從自己從未涉足的地球另一端所拍攝，影片會強調這些樹木都已經生長數十以致數百年，而裡面的動物有千百萬種，當然也會特別拍攝那些看起來特別可愛的草食動物，而不是正在獵食可愛動物的不可愛動物。

因為環保影片的訴求是希望消費者願意為了環保而付出更多的金錢，哪怕多數人連這些生物都沒有看過，但透過媒體的不斷撥放，慢慢的人人也開始在乎起來那些來自遠方的生物，真的向這些人問起原因，也頂多得到要保護環境、在乎生物多元化等等的宣傳口號。

環保議題從我們使用的塑膠袋變成可分解袋子、免洗餐具變成了重複使用但麻煩的可愛餐具、真皮草變成假皮草，或是已經吵了數十年的電動車亦然。當年為了擔心某天原油用完導致內燃機無法繼續使用，於是各大廠商開始推動電動車。

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過了幾年之後發現人類科技日新月異，不但開採技術變好了而且連引擎效率都變佳，在這樣的情況下原油問題離人類更遠了。於是電動車開始使用環保來說服消費者。汽車用電看起來比用汽油看起來更環保，畢竟當自己的汽車看起來沒有產生廢氣的時候，確實是看起來環保不少，只不過那只是表面上的情況罷了。

2018年一月，馬自達技術研究中心的主管人見光夫發表談話，表示電動車的時代可能永遠不會來臨。電動車向來標榜環保綠能的主張，隨著時代的變動，人類越來越講求綠能，導致整體電力的成本越來越高的情況下，加上內燃機所使用的技術越來愈先進及有效率，過去在行車成本上已經低於電動車。而未來可能在環境保護上也能超越電動車，電動車可能成為數十年來一個屬於全體人類的一個誤會。

市面上所有的電動車都是中高階的商品，通常同等級的電動車價位都在汽油車的數倍價格，多數消費者並不會為了單純省油而去購買這樣的商品，畢竟算算價格之後就會發現是不划算的。於是電動車走向更高級的市場，像是TESLA就走向跑車，用其他有閒的不理性方式來說服消費者願意接受電動車，終究不是以效率和理性來行銷。畢竟如果效率和理性有用的話，電動車早就進入平價車的市場大殺四方了。

無論是慈善還是環保，那怕多數有閒階級都帶著假面具行善並且死不承認，除了能一方面炫耀自己的有閒能力，另一方面營造自己的善良形象。但這社會卻因為這些無可論真假的行為而得到更多善良，那怕這些善良只是大眾心中的一廂情願，隨著更多的人願意在乎這些行為，就足夠形成足夠的社會共識來形成壓力，迫使更多的人願意投入慈善或是環保議題。

當有閒階級被迫推動慈善或是環保活動的時候，這行為看起來就變得一點也不有閒，而這時候有閒階級會想出更有閒的方式以及付出更多的成本來達成自己希望的形象。就算一開始的是帶著偽善的假面具來行善，久了對社會整體來說依然是有益的，只要我們互相不要戳破彼此那偽善的面孔，一切都會更好。

有品有閒系列文書單艱澀的理論書

《有閒階級論》Thorstein Bunde Veblen

《道德情感論》Adam Smith

《烏合之眾》Gustave le Bon

《日常生活中的自我表演》Erving Goffman

《金錢、性別、現代生活風格》Georg Simmel

《神話的力量》Joseph Campbell

《布爾迪厄社會學的第一課》Patrice Bonnewitz

《迎向靈光消逝的年代》Walter Benjamin Essais

從故事中學習有閒

《高老頭》Honoré de Balzac

《情感教育》Gustave Flaubert

《坎伯生活美學》Diane K. Osbon

《一件五萬美元手工大衣的經濟之旅》Meg Lukens Noonan

《想要買馬車》《明天是舞會》鹿島茂

實務經驗

《奢侈品策略》Vincent Bastien、Jean-Noel Kapferer

《惡俗》Paul Fussell

《新精品行銷時代》Markus Albers、Philip Beil、Dr. Fabian Sommerrock、Dr. Martin C. Wittig

《品味，從知識開始》水野學

《時尚百年風華》Cally Blackman

補充有興趣和能力就看看

《寂寞的群眾－變化中的美國民族性格》David Riesman、Nathan Glazer、Reuel Denney

《現代藝術的故事》Norbert Lynton

本文由子迂的蠹酸齋授權轉載，原文發表於此

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