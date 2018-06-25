《空污法》三讀：雖然加重罰款，但工廠能向政府買「排放額度」

立法院臨時會院會今（25）三讀《空氣污染防制法》修正案，雖然加重罰則、加嚴限制老舊機車，但也規定工廠可以購買廢棄「排放額度」，並規定，在緊急情況下，經審查許可，天然氣發電廠的廢氣排放量，可以不受限制。

立法院臨時會院會今日經過七個小時討論，三讀修正通過《空氣污染防制法》，距上次修訂《空污法》已經隔了16年。今日立法院會討論，最大爭議有三點，分別是空污法第9條「排放量交易機制」、空污法第14條討論到「經濟部的角色」以及第14條「緊急時，燃氣電廠可不受排放量限制」。

排放量交易機制，讓工廠可以用錢「購買」排放量

三讀通過的《空污法》第9條規定，「固定污染源」（工廠、發電廠等）可利用改善「移動污染源」（汽、機車等）所減少的排放量，取得抵換的排放量。

比方一間工廠，被規定今年年底內，依法要減量10%的廢氣，但工廠經估算後，只能減少5%。同時，政府在平時就會報廢易排出高污染廢氣的老舊汽機車，藉此一定程度地降低廢氣排放。那麼企業就可以向政府購買「報廢老車」所降低的廢氣排放量，設法達到原定的10%。

簡單來說，政府會管控可讓工廠購買的「排放額度」，如果工廠實際上沒辦法排到法規規定的減量額度，就可以向政府購買排放額度，只要該區域的「總排放額度」達到標準即可。

在野黨團批評，工廠等固定污染源所排出的廢氣，不能與車輛等移動污染源的排氣等同視之，執政黨表示，未來修訂細則時，不會讓工廠與車輛的排放量1:1等值抵換。最後，朝野達成共識，工廠仍然可以跟政府買汽機車的「排放額度」，但增加「落日條款」，在說明欄內加註「施行十年後停止適用」。

環保署該「會商」經濟部，還是「會同」經濟部？

三讀通過的《空污法》12條規定，環保署必須訂定各區的「排放總量管制」，針對排放總量管制，應於建立污染源排放量查核系統和排放交易制度後，由環保署「會商」經濟部後，報請行政院分期分區核定公告實施。

其中，讓在野黨團和執政黨爭論不休的是，該用「會商」還是「會同」。「會商」指的是環保署知會經濟部即可，最後主導權仍在環保署。「會同」則是指環保署邀請經濟部共同討論後，經濟部也蓋章同意才能放行，主導權在環保署和經濟部兩個部會。

在野黨團希望，由環保署主責「會商」經濟部即可，讓環保署有較大的權力，但執政黨堅持由環保署「會同」經濟部決定。不過，由於國民黨立委昨夜宿立法院，提出400多案修正動議打算杯葛議事，為讓議事順利進行，民進黨團最後讓步，將「會同」改為「會商」，以換取國民黨也承諾撤案，但民進黨最後也加入但書，這條最後必須「報請行政院分期分區核定公告實施」。

緊急時，天然氣發電廠排放量可以不受限制

《空污法》14條原本規定，當空氣品質有可能嚴重惡化時，政府應即採取「緊急防制措施」，比如電廠降載等。但這次修法，增加了「電業為執行緊急防制措施，或配合降低燃煤發電，致增加燃氣發電的排放量，經審核許可後，燃氣發電可不受許可證登載的排放量限制。」

只是所增加的空污物排放量，應該低於執行緊急防制措施或降低燃煤發電所減少的空污排放量，而因為執行緊急防制措施的調整，環保署所核可的排放增量期間，應限於緊急狀況存續期間。

最後通過，緊急防治措施時，天然氣發電廠經審合許可，可以不受排放量限制，但明訂應在2025年12月31日時停止適用。

加重罰則，最嚴重可處無期徒刑

除了以上三項爭議，這次修正空污法，也加重罰則。處罰對象由行為人擴大到負責人跟監督策畫人，最低刑責提高到6個月徒刑，最高罰鍰也從100萬元提升到2,000萬元，且會追繳因造成空污獲得的不當利得。為鼓勵檢舉，也增訂檢舉獎金規定，與「證人保護條款」。

條文更規定，固定污染源排放量若違反所定的排放限值，足以損害他人的生命、身體健康者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上、1,500萬元以下罰金。

另外，固定污染源如果因為突發事故大量排放空氣污染物時，負責人應立即採取緊急應變措施，並於一小時內通報縣市主管機關，若沒有採取應變措施而致人於死，最高可處無期徒刑，併科3,000萬元以下罰金。

空氣品質維護區，限制舊車進入

移動污染源方面，未來將加嚴控管出廠10年以上交通工具的排放標準。如果沒依規定驗車可罰500元，超過一個月沒檢驗或複檢未過，可累計再罰1,500元、超過半年再罰3,000元，一旦縣市政府再通知限期改善仍未完成，就可請公路監理註銷牌照。移動污染源也擴大管制對象，除了汽機車，像是施工機具、 船舶、作業機械等都要納管。

這次修法也授權縣市政府劃設「空氣品質維護區」，1999年6月以前出廠的柴油車和二行程機車，將禁止進入或限制進入時段，違者可處500元至6萬元罰鍰。

訂定防治計畫或方案時，必須定期檢討

關於政府所擬定的空氣污染防治計畫，中央方面，這次修法規定環保署每四年就該檢討修正「空氣污染防制方案」，而在地方，則加入「好鄰居條款」，要求縣市政府在擬定「空氣污染防制計畫」時，應考量空氣污染物流通性質，會商鄰近縣市。

此外，這次修法也更改空污基金來源。過去，空污基金一年收入約72億元，收入只來自固定污染源的罰鍰，並由中央撥六成給地方使用。修法後，也會從汽、機車等移動污染源的罰緩取得的空污費，並將提撥兩成、約9.2億元給地方政府用於空氣污染防制事項。

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核稿編輯：楊之瑜