《美與暴烈》紀大偉推薦序：著作等身而且身等著作的三島由紀夫

文：紀大偉（《同志文學史》作者／國立政治大學台灣文學研究所副教授）

推薦序：買一送一的三島由紀夫

認識三島由紀夫（一九二五—一九七Ｏ）其人其作，是一種買一送一的奇妙經驗。我這麼說，是因為三島由紀夫是「著作等身」而且「身等著作」的日本鬼才作家。在閱讀三島作品的過程中，讀者並非僅僅認識一位作家的作品，反而認識了兩倍份量的作家世界。

三島著作等身（意思是指作品豐富）：他的代表作量多質精，從《假面的告白》到《金閣寺》到《豐饒之海》，堆疊起來逼近作家本人的身高。他除了文字作品，還推出幾近全裸的個人寫真集《薔薇刑》（裸體模特兒：三島本人；攝影師：細江英公；集子收錄照片可以在Google隨意找到）、演出黑幫電影《風野狼》（三島飾演男主角；導演：增田保造）和藝術電影《憂國》（三島自編自導自演）。同時，三島身等著作（意思是指人生豐富，跟作品一樣精彩）：他的肉體在不同階段的表現簡直像是小說或是戲劇一樣讓人嘖嘖稱奇。

略知三島生平兩三事的世界各國讀者都可以如數家珍一般，聊起三島在人生不同階段留下的照片：活在祖母陰影底下弱不禁風的童年時期（這個時期的三島看起來極度陰柔），炫耀西方人風格健美身材的壯年時期（這個時期的三島變得極度陽剛，卻又顯露樂於被虐待的逆來順受氣息，《薔薇刑》某些照片就呈現了種種「總受」的姿態），以及穿著極右派軍隊制服的自殺前夕（這個時期的三島看起來極度陽剛也極度挑釁，看起來刀槍不入，並非等待被虐的樣子——但，刀槍不入的英姿是不是等待被虐的進化版？）。

各國讀者可能都承認，三島不斷變化的肉體也是三島雕琢一輩子的作品。中國作家莫言在榮獲諾貝爾文學獎的前幾年，曾經在他自己的散文集《會唱歌的牆》中強調，三島由紀夫絕對不是同性戀者——莫言恐怕也被三島的變色龍形象搞迷糊了。像他這樣著作等身而且身等著作的文學家，而且讓人難以琢磨不透本色，在文學史上堪稱異數。

在台灣戒嚴時期，社會保守封閉，民眾偶然窺見的外國人事物都可能發揮巨大影響力。對於處於戒嚴時期、極度欠缺同性戀楷模的台灣民眾來說，同性戀緋聞不斷的三島正好形同黑暗中的一盞外國明燈。既然當時台灣民眾不容易搞叛逆，那麼人們就樂於觀看三島如何向主流社會變魔術，並且效法三島的花招。光泰的一九七O年代通俗小說《逃避婚姻的人》、戒嚴時期末期的通俗作家藍玉湖作品和文壇新星邱妙津作品，都赫然向三島由紀夫其人其作致敬。在這幾位作家出版成書的作品之外，三島由紀夫被各種文學獎、各層級學校校刊模仿、崇拜的頻率更難以估計。簡而言之，三島由紀夫之於台灣作家，可說是前人種樹後人乘涼。在後人終於得以開始乘涼之際，種樹的前人已經辭世多年。

一九七六年，光泰在當時主要媒體中國時報連續刊載小說《逃避婚姻的人》，引起轟動。《逃避婚姻的人》結集成冊的序文的後半部內容是某位讀者寫給光泰的信，信的最後一段（也就是序文的壓軸段落）寫道，「不知您（光泰）看過三島由紀夫的《假面的告白》否？聽說這是三島的自傳。他的確是個了不起的作家，把一個Homo的男孩子，描寫得……可惜他自殺了……（他的自殺動機是否帶有）連三島都難以了解的『悲戚』……」這封讀者來信對今日的三島讀者而言有兩點值得玩味之處。

一、「作品和作者生平被混為一談」。小說讀者的基本知識之一，就是要嚴格區分作品和作者生平，絕不可以將兩者混為一談。但是諸多讀者遇到三島作品就紛紛破功。剛才這位讀者很典型地將三島由紀夫的作品和人生混為一談：他一開始表態要談《假面的告白》裡頭的男同性戀者，但是馬上感嘆三島自殺了。要不是我熟知《假面的告白》內容，讀者信中的句子會讓我誤以為《假面的告白》的Homo男主角自殺了。這種將作品和作者人生混為一談的態度固然粗枝大葉，犯了文學讀者的大忌，但是長久以來各國讀者一談到三島由紀夫其人其作就容易犯下這種謬誤，彷彿中了三島魔咒。

二、「許多台灣文學作品其實隱隱約約脫胎於三島作品」。在「同志婚姻」議題火熱的二十一世紀初期，曾經被打入冷宮的《逃避婚姻的人》敗部復活，重新開始吸引今日讀者目光。但是剛才引述的讀者來信洩露了一點天機：《逃避婚姻的人》看起來就像是《假面的告白》的台版通俗版，畢竟全數內容就是一位男同性戀者戴著假面具（這位男同性戀佯裝跟女性結婚）的自我告白，而且跟《假面的告白》一樣將自己（不符合主流社會標準的）「不正常」上溯到童年。

藍玉湖（一九六八—一九九一，比邱妙津早一年出生，比邱早四年去世）在一九九Ｏ年（也就是剛剛解除戒嚴不久）推出小說集《薔薇刑》（晨星出版社）：書中短篇小說主題都是男同志角色的性愛探險，書頁刊載作者本人的裸體照片。在《聯合文學》二Ｏ一一年八月號「同志文學專門讀本」中，林寒玉與邵其邁整理的「台灣同志文學及電影大事紀」指出，《薔薇刑》因為刊載裸照而引起爭議；藍本人在二十三歲死於情殺。《薔薇刑》應該有意效法三島的同名寫真集，但受限於主客觀因素，台版《薔薇刑》的成果並不理想：作者的寫作功力，和當年的印刷水平，都太過稚嫩陽春。不過，《薔薇刑》這本台版小書仍然是值得參考的史料，讓人看見在解除戒嚴之後、網路興盛之前的一九九Ｏ年代初期，怎麼在一書本的有限規格之內想像同志文字與影像。

一九九Ｏ年代初期和中期，雖然只隔短短幾年，但同志文學的「大環境」變動頗大：在一九九Ｏ年代初期，仍然百廢待舉；在一九九Ｏ年代中期，作家許佑生出櫃並大量出版同志圖文書籍，第一本同志商業刊物《熱愛》出現，BBS的同志文學蔚然成風。相比之下，《薔薇刑》是簡陋卻大膽的先行者。除了這本小說集之外，在台灣比較資深的男體攝影師，以及樂於健身自拍的男性知識分子，恐怕都領教過三島《薔薇刑》攝影集的驚世駭俗魅力。

比藍玉湖晚一年出身的邱妙津喜歡在作品提及三島。在《鱷魚手記》中，三島、太宰治和村上春樹是書中主人翁相提並論的三位日本小說名家。在《蒙馬特遺書》，小說主人翁表示心儀太宰治並且嫌惡三島。但是我無法確認《蒙馬特遺書》是否認真排斥三島——三島其人其作很奇怪，經常被喜歡的人討厭、被討厭的人喜歡、被認為太陰柔而不陽剛，卻又被認為太陽剛而不夠溫柔。我只能確定，邱妙津跟她的同輩人（所謂的「五年級」文藝青年）一樣，對三島耿耿於懷，但說不清楚她們對三島的情感是愛還是恨。

我想要接著補充兩點：一，邱妙津著稱的小說文體是「告白」，《鱷魚手記》跟《蒙馬特遺書》都是以告白形式寫成。而熟讀《假面的告白》的邱妙津（以及她的同輩人）很難否認《假面的告白》在邱妙津作品留下鮮明的烙印。二，邱妙津跟三島之間，還夾著一位法國作家尤瑟娜（Marguerite Yourcenar），這三人也形成一個三角關係——這個三角關係的每一角都跟自殺有關。許多台灣讀者第一次看到「尤瑟娜」這個名字，就是在《蒙馬特遺書》書頁裡。後來讀者們漸漸察覺，尤瑟娜這位作家的畢生代表作就是《哈德良回憶錄》，書中高潮就是羅馬皇帝哈德良怨嘆他的同性愛人自殺身亡。

但比較不被台灣讀者知悉的事實是，三島和尤瑟娜是兩位很投緣但從未正式會面的作家。三島生前曾表示想要親自翻譯尤瑟娜作品為日文，尤瑟娜也說她想要翻譯三島作品為法文。尤瑟娜倒是在三島去世之後寫了一本討論三島的法文書，《三島：見空是空》（Mishima ou la vision du vide），還到日本企圖訪問三島家屬。尤瑟娜曾向人埋怨，她覺得三島遺孀恐怕不愛三島，結果旁人大感不解，追問尤瑟娜原因。她說，按照三島作品的邏輯，丈夫切腹自殺，那麼妻子也該跟著自盡才是；可是，三島自己都切腹身亡了，三島的妻子怎麼還活得好好的呢？台灣讀者不妨將邱妙津——尤瑟娜——三島三人作品合併閱讀，說不定可以得到整合的、更豐富的體悟。

《美與暴烈：三島由紀夫的生和死》其實不是新書而是出版幾十年的舊書，跟台灣讀者相見甚晚。我強調這本書是舊書，並不是要低估它的價值，而是要說它歷久彌新。我記得我在美國留學的時候，自己的藏書就包括這本書較早的一個英文版本。在美國研究東亞但沒有專攻日本的博士生難免會選購這本極具代表性的三島傳記，給自己壯膽，彷彿手上有這本書就比較有信心認識三島，並且比較有信心透過認識三島來認識戰後日本。西方讀者長期看重三島，無非也是打這個如意算盤：藉著掌握三島的知識來掌握戰後日本的知識。（當然，戰後日本千奇百怪，怎麼可能這麼容易被西方讀者掌握呢。）

我重讀《美與暴烈：三島由紀夫的生和死》，還是有意想不到的收穫。雖然我並不盡然同意這位西方記者對於三島其人其作的詮釋（例如他說三島主演的《風野郎》絕對是爛片但是我覺得《風野郎》仍然有值得注意的價值），我也不喜歡這位記者屢屢聲稱他是許多三島忘形表演的唯一一位西方目擊者、是三島最信任的西方心腹（沒有證據可以證明這位記者是不是在吹牛），但是這本書還是很有參考價值（任何一種具有參考價值的書刊都不是完美無瑕的，都有可以被挑剔之處）。畢竟這本書詳實紀錄了、評議了三島的生平和所有代表作。對於剛認識三島的新手讀者還是已經熟悉三島的老字號讀者來說，這本書都是實際有用而且大致可以信賴的參考書。

書中對於三島是不是同性戀的詮釋（其實可能是流傳幾十年的常識）尤其讓我震動：無論三島本人是不是同性戀者，民間與國際媒體越是渲染三島的同性戀緋聞就對戰後日本官方越是有利。如果各國讀者很在乎三島的同性戀傳聞，就不會太追究（甚至會忘記追究）三島的極右派言行跟日本官方的互惠關係；如果各國讀者不關心三島緋聞，那麼他們就會開始在乎日本官方如何利用三島來做極右派意識形態的宣傳機器。為了維持世界跟日本的和平，各國讀者還是繼續耽溺在三島的男男世界就好。三島由紀夫提供買一送一大拍賣，讀者怎麼好意思說自己不滿足呢？

相關書摘 ►《美與暴烈》：三島由紀夫之死是否可以單純地視為「鮮血與愛神」？

書籍介紹

本文摘錄自《三島由紀夫：三島由紀夫的生和死》，遠足文化出版

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作者：亨利・史考特・斯托克（Henry Scott-Stokes）

譯者：于是

他用身體演繹 畢生最出色的作品

台灣首部三島由紀夫傳記

生前知交近身報導

深刻描述日本文豪虛幻耽美的人生

三島由紀夫為何在四十五歲的生命鼎盛時期，走上切腹自殺的絕路？

一向對政治不感興趣的三島由紀夫，為何最終成為極具爭議的右翼分子？

他的自殺，是為了自己，為了國家，還是另有隱情？

他真的如眾人所猜測，是個不折不扣的同性戀者？

為何他選擇戴上光鮮亮麗的「假面」，試圖隱藏真實的自我？

本書由駐日記者、前金融時報及紐約時報東京分局長亨利・史考特・斯托克所著。斯托克為三島生前好友，也是在他身亡後唯一列席葬禮的外國記者，對三島的生平掌握了大量一手資料。透過本書，我們得以借助作者的回憶回望某個夜晚，三島如何舉起珍藏的「關孫六」模擬武士砍頭的駭人瞬間，並跟隨其腳步前往深雪覆蓋的富士山，觀摩盾會的軍事訓練。在這部三島由紀夫傳記中，斯托克用動情但不失客觀的筆調，詳細回顧了日本文壇巨擘純粹、絕對的傳奇一生，同時梳理了三島生平的重要轉捩點及文學成就，對其各個時期的創作風格進行了系統性的分析，並將之與同時代的日本名作家，如川端康成、芥川龍之介等進行比較。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰