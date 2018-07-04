《美與暴烈》：三島由紀夫之死是否可以單純地視為「鮮血與愛神」？

文：亨利・史考特・斯托克（Henry Scott-Stokes）

我印象中的森田必勝只是幾個模糊的片斷。根據我的採訪記錄，我和他第一次見面是在一九六九年三月，我為了《泰晤士報》去富士山腳下的自衛隊基地採訪楯之會集訓。當時，森田對我談到了三島，說明他們的工作，並提及他（森田）是「透過三島」才能和天皇「相連」，他心目中的天皇是偉大的領袖，有著在戰爭歲月中騎著白馬的形象。從一九六九年的富士基地到一九七O年的市谷事件，這句話貫穿了一切。當我隔了這麼多年再次回顧，我才發現每一個細節都是吻合的，每一件事情都嵌入了本來的位置，最終迎來的是兩人的自殺。不管多麼血腥恐怖，也不管多麼悲慘可憐，這個結局顯然是富有戲劇性的，就好像由一個嫺熟老練的劇作家精心安排的舞臺劇。在人生的終結時刻，三島由紀夫作為一個劇作家無疑是傑出卓越的。

為何天皇必須把自己變為普通的凡人呢？ ——三島由紀夫，《英靈之聲》

那麼，三島由紀夫之死是否可以單純地視為美學追求和性衝動——即鮮血與愛神呢？我想答案該是否定的，如同我在本書中屢次點明的觀點——「三島之死」蘊涵著政治因素，這可以從三個層面去解釋：

第一，他手持日本武士刀，率領極少同伴衝入市谷基地，挾持一名四星陸將作為人質，要脅自衛隊軍官召集部隊列席他的演講，聽取他修正憲法的訴求，毫無疑問地是一場富有政治寓意的行動！

第二點，三島長期以來默默接受了日本最高層政客的援助。在這主題上，我的主要資訊提供者是村松剛，他一方面是三島的密友和崇拜者，另一方面又是活躍於當時執政黨（自民黨）內部的著名知識份子，因此他的話可信度很高。

三島除了自己活動之外，還通過村松剛和其他幾位政壇文人的人脈網路——如右翼保守派的石原慎太郎——才能與佐藤榮作內閣保持聯繫（佐藤首相政績不俗，連任八年，直到一九七二年才退下首相之位），其中還包括佐藤的左右手、內閣官房長官保利茂，還有一位雖然不是位居最高層，但也十分重要的中曾根康弘，他當時還是個羽翼逐漸豐滿、野心勃勃的年輕政客，後來在一九七Ｏ年一月被任命為防衛廳廳長。

就好像命中註定一樣，三島事件牽連到的這幾位政界名人——佐藤、保利和中曾根——當時恰好都在事業窘境危機之中。因此，他們和三島之間的秘密來往顯然絕對不能外泄。當我在一九七Ｏ年八月去伊豆下田拜訪三島時，注意到了政客們對他的關注。先前也提到過，這三人直接打電話到三島一家度假時下榻的飯店，幾乎好幾天都有這樣的電話，如果我理解正確的話，三島並不排斥接聽這些電話，哪怕致電人只是要拜託他到自民黨保守派支持者的集會上演講。在那個時候，三島對於政客們已然不抱任何幻想了。但是據村松剛所說，兩年前、也就是一九六八年時，事情還不是這樣的，一九六八年前後，三島四處尋找認識政界保守黨派的管道——除了政客，富商也是他尋找的目標——其目的主要是為楯之會找到資金後盾。

如果在這件事情上我們完全相信村松剛的陳述（我沒有任何理由認為他有所隱瞞），那麼，三島的資金交涉有一部分是交給村松剛負責的，只不過談了好幾年都沒有下文，一直拖到了一九七Ｏ年。結果，在三島決意自殺的那年，佐藤榮作親自亮了綠燈，指示保利茂把活動經費交給三島——若不是直接交給他本人，那就是通過了某些中間人。村松剛說，佐藤和保利茂當時已決定從內閣經費中撥款，向三島由紀夫及楯之會提供四百萬日元（以當時的匯率計算，約合四萬七千美元）的活動經費。

村松剛在他的巨作中並沒有涉及太多這方面的細節，他非常慎重。而對於錢的問題我在此也必須謹慎處理。資金是否分成數筆支付？三島究竟有沒有接納這些援助？他最終拿到錢了嗎？到了一九七Ｏ年，三島看來已無意接受來自任何政客或外界組織的資金援助。一直都是他自己為楯之會買單——根據我的估算，楯之會這三年大約需要合計二千萬至二千五百萬日元的開銷，主要花費在七十幾名成員的夏冬兩套制服上。不過，重要的是佐藤榮作和保利茂在這件事情上表現出十足的熱情，似乎非常渴望能援助三島。他們這麼做是有理由的。

三島是全日本最公開表態的右翼知識份子，當時大部分的作家、戲劇界人士、記者都是站在左派立場上的，其中不乏很多三島的多年好友。三島的知名度、激情澎湃的行動力以及流利的表達能力，都使他成為政客們極願拉攏的對象，爭相邀請這樣一個有魅力的作家作為自己政黨的座上嘉賓。全學連學生暴動的場景依然鮮明地留存在這些政治家的記憶中，三島曾親訪衝突的現場，在母校（東京大學）直接挑戰左派學生、做面對面的辯論。很顯然，像他這樣的知識份子大概再也找不出第二個了，他是在和整個國家的知識份子主流勢力打對臺。

最後，三島毅然邁上生命裡最後的舞臺——市谷自衛隊基地，緊接著，諸如佐藤榮作這樣顯赫的政客立刻明確表態，不止是否定事件的正確性，更譴責他的所作所為——佐藤說，三島瘋了。但也可以說，作為國家領導人他們別無選擇，只能這麼做。可是，這麼多年來媒體在這方面從未試圖揭露三島和政界的關聯，頂多略為提及。政客們面對聲譽的威脅，為了明哲保身只好拱出益田兼利陸將作為三島事件的代罪羔羊。這位倒楣的將軍在自己的辦公室被突襲而來的楯之會青年綁住手腳、堵住嘴巴，待事件結束後，他就被革職、逐出自衛隊東部方面總監部，調至羽田機場擔任閒職。幾年後，益田就去世了，終究沒有說出他知道的內情：即三島由紀夫和軍方高層的關係，很大程度上是基於他在政界的受寵；在「三島事件」發生之後，引起了日本軍界激烈憤慨（他們認為三島嚴重背叛了軍方給予他的信任）。

事實確是如此，中曾根於一九七Ｏ年初被任命為國防部部長之後，很樂意讓三島帶領楯之會借用自衛隊的基地進行各種集訓，這基本上就意味著三島得到了通向國內任何軍事部門的通行證。公正地來說，中曾根當時尚且是黨內的晚輩和下級，他是無法反抗上級、即內閣高層官員的——也就是佐藤和保利等人，他們把三島由紀夫看成是朋友，即便自己不是公開的資助者，也不能否認三島多年來擁有的種種特權。

現在，我要接著討論三島之死和政治因素相關的第三層面。當三島自殺的動機被全社會輿論定論為「同性戀殉情」的時候，包括員警、自衛隊和政客在內的國家機構高層成員們，很可能在暗自竊喜。這種輿論越強勢，留給民眾的思考餘地就越小，也就不再會有人去深究三島所稱道的「意識形態」。

對於日本戰敗所引發的核心問題，就我所知，三島從來沒有清楚定義過他的政治立場。例如：天皇本人的意志在戰爭中只起了微乎其微的作用；戰時內閣中軍隊和人民各自擔任的角色；一九四五年八月十五日宣佈了決定日後命運的戰敗聲明——在這個決定背後，海軍與陸軍持不同意見，在意見無法統一、幕僚們無法做出決定之下，便將這個責任交由天皇本人承擔。如果三島曾企圖深入探討這些事實，那我只能說，我完全沒有留意到。不過，他的中心立場還是無需質疑的：對於一九三一年至一九四五年間日本的軍事冒險，天皇及其幕僚皆負有責任，哪怕只是含糊、不明確的意向。三島的這種立場是相當明確的，尤其在他所有作品中最激情慷慨的短篇小說《憂國》、在文體特殊的《英靈之聲》中都可以明確地找到這種思想脈絡，他即興說出的言論也可以佐證——「我的美學觀確實有堅若磐石般的基礎，那便是天皇」。

今日，在東京老一輩的官員當中還流行著一種觀點，尤其是在對外國人談論此事時，他們認為三島其實不了解天皇，是個被人們質疑其道德觀念的邊緣人物——這主要是針對他的同性戀傾向。在此引用日本當代傑出學者三好將夫為三島的最後行動所創的專用詞彙——「可怕的肉體宣言」，無論如何，三島的「宣言」是針對天皇的，他的行動從本質上說是一次經典的死諫，以告誡裕仁天皇及其幕僚。日本的體制中有這樣的慣例：一旦大事發生，最高層的領導人必須引咎辭職，哪怕他的實質責任微乎其微、或只是名義上與此事有關。裕仁天皇就曾經三次承擔了這種「負責人」的角色（在一九四五至一九四六年、一九四八年和一九五一年），和三島由紀夫同時代的大多數知識份子認為天皇理應退位，讓長皇太子明仁（即今上天皇）登基。

據我所知，三島從來不曾表示他認為裕仁天皇應該退位。他對天皇的評論意見是與眾不同的，針對的是天皇放棄神權、並宣佈從此之後天皇的後代子孫都是凡人一事，裕仁天皇在一九四六年的元旦因美軍施壓而發表了《人間宣言》，對此三島在《英靈之聲》中寫道：「為何天皇必須把自己變為普通的凡人呢？」一旦宣佈放棄神權，就意味著否認戰時為天皇犧牲的成千上萬日本人，至少從名義上說，他們是為天皇而戰的。

即便時至今日，在日本也無法透徹、公開地討論這個問題。我提到過的朝日新聞社記者深代惇郎就曾忠告我要謹慎地寫這本書，他說：「天皇是終極的禁忌之題。」他不能就天皇問題自由地發表言論，他所屬的報紙也做不到。裕仁天皇是全世界、也是日本歷史上最後一個享有過神權的君主。即便在他於一九八九年去世、明仁即位後，日本各界還是對天皇的話題諱莫如深。三島觸及了這個禁忌，他自己也因此成了某種禁忌之題，我相信這解釋了為何三島由紀夫一直能夠激起全民的興趣，乃至到新世紀來臨，依然有人好奇不減。

自殺總是無需思量始能完成。 ——賽謬爾．詹森（Samuel Johnson）博士

相關書摘 ►《美與暴烈》紀大偉推薦序：著作等身而且身等著作的三島由紀夫

書籍介紹

本文摘錄自《美與暴烈：三島由紀夫的生和死》，遠足文化出版

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作者：亨利・史考特・斯托克（Henry Scott-Stokes）

譯者：于是

他用身體演繹 畢生最出色的作品

台灣首部三島由紀夫傳記

生前知交近身報導

深刻描述日本文豪虛幻耽美的人生

三島由紀夫為何在四十五歲的生命鼎盛時期，走上切腹自殺的絕路？

一向對政治不感興趣的三島由紀夫，為何最終成為極具爭議的右翼分子？

他的自殺，是為了自己，為了國家，還是另有隱情？

他真的如眾人所猜測，是個不折不扣的同性戀者？

為何他選擇戴上光鮮亮麗的「假面」，試圖隱藏真實的自我？

本書由駐日記者、前金融時報及紐約時報東京分局長亨利・史考特・斯托克所著。斯托克為三島生前好友，也是在他身亡後唯一列席葬禮的外國記者，對三島的生平掌握了大量一手資料。透過本書，我們得以借助作者的回憶回望某個夜晚，三島如何舉起珍藏的「關孫六」模擬武士砍頭的駭人瞬間，並跟隨其腳步前往深雪覆蓋的富士山，觀摩盾會的軍事訓練。在這部三島由紀夫傳記中，斯托克用動情但不失客觀的筆調，詳細回顧了日本文壇巨擘純粹、絕對的傳奇一生，同時梳理了三島生平的重要轉捩點及文學成就，對其各個時期的創作風格進行了系統性的分析，並將之與同時代的日本名作家，如川端康成、芥川龍之介等進行比較。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰